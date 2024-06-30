Рассказываем о лучших напитках, утоляющих жажду

В жаркие дни медики советуют пить больше жидкости. Специалисты считают, что идеальный напиток в жаркие дни для утоления жажды и поддержания водного баланса ― вода. Дело в том, что в жару мы начинаем активнее потеть и организм теряет больше воды, поэтому важно не допустить обезвоживания. О том, какие еще напитки лучше всего спасают от жары рассказали эксперты Роскачества.

Освежающий квас

Прекрасно утоляет жажду квас благодаря содержанию углекислоты, аминокислот и их способности задерживаться в организме. Не стоит также забывать и о бактерицидных свойствах этого напитка. Но и это еще не все. В квасе содержатся полезные вещества – кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В, витамин С.

Как выбрать квас в магазине?

Классический квас имеет в составе солод, злаковые компоненты (рожь, пшеница, ячмень и другие злаки), сахар, дрожжи и молочнокислые бактерии. В качестве зерновых компонентов часто используется концентрат квасного сусла ― это концентрированное и прошедшее термическую обработку квасное сусло. Именно термическая обработка придает квасу темный цвет и аромат хлебной корочки. Традиционно квас сбраживали в ходе двойного брожения ― молочнокислого и спиртового. Следует отметить, что в условиях промышленного производства двойное брожение ― более сложный процесс. Поэтому даже по ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические условия» разрешено производить квас по технологии только незавершенного спиртового брожения. Процесс изготовления упрощается, а для регулирования кислотности напитка добавляются готовые кислоты ― молочная или лимонная.

При производстве кваса могут использовать зерновое, фруктово-ягодное, овощное, пряно-ароматическое и другое растительное сырье, и продукты его переработки. Сахар (песок, рафинад, жидкий высшего и первого сортов), другие сахаросодержащие продукты. Мед натуральный и другие продукты пчеловодства. Воду питьевую либо минеральную природную столовую. Поваренную соль «Экстра» или высшего сорта. Дрожжи и молочнокислые бактерии, которые обеспечивают процессы брожения квасов. Пищевые добавки (в том числе регуляторы кислотности).

В квасе не должно быть консервантов и подсластителей, а также искусственных ароматизаторов и красителей.

Правила в выборе кваса

Найдите полное название продукта на этикетке. Если он называется «Напиток безалкогольный газированный» или аналогично, то перед вами не квас, а напиток, изготовленный совсем по другому стандарту. На это же указывает ГОСТ 28188-2014, обозначенный в маркировке. Настоящий квас изготавливается по ГОСТ 31494-2012.

Квас может быть пастеризованным и непастеризованным. У непастеризованного напитка короткий срок хранения ― до одного месяца (при условии, что он хранится в холодильнике при температуре от 3 до 6°С). Пастеризация ― процесс термической обработки, в результате которой теряется бродильная активность живых микроорганизмов и значительно увеличивается срок годности ― до одного года и более. У традиционного темного кваса пастеризация никак не изменяет органолептические свойства, но, если квас светлый, тепловая обработка может повлиять на его вкус и аромат, поэтому такие продукты чаще производятся без пастеризации.

Если на упаковке указан регулятор кислотности, то этот квас изготовлен по упрощенной технологии (путем незавершенного спиртового брожения). Чтобы довести уровень кислотности до нормы, в квас добавили молочную или лимонную кислоту.

Видите надпись «нефильтрованный»? Это значит, что квас не подвергался фильтрованию, сепарированию и пастеризации. Поэтому в таком напитке сохранилось больше полезных веществ. Нефильтрованный квас подразделяется на неосветленный ― мутный напиток, в котором допускается осадок, и осветленный ― мутноватый напиток, но без осадка. Если видите на бутылке надпись «фильтрованный», это означает, что продукт осветлен посредством фильтрования и/или сепарирования. Осветление кваса ― это естественное или искусственное отделение взвешенных частиц и микроорганизмов, которые находятся в квасе.

Нельзя забывать про чай

Чай ― черный, зеленый или смесь чайных трав ― тоже поможет утолить жажду, особенно если его пить после еды в жаркие дни. Чай содержит достаточное количество антиоксидантов и хорошо восполняет объем потраченной жидкости.

Полезные составляющие чая:

Танины ― их основная ценность в дубящих, вяжущих свойствах. Танины могут защитить воспаленную слизистую, укрепить сосуды.

Кофеин ― улучшает работу центральной нервной системы, активизирует работу головного мозга, бодрит и наполняет организм энергией.

Витамин А1 (каротин) ― способствует поддержанию здорового зрения, защищает от различных инфекционных заболеваний.

Витамины В1 (тиамин) и В2 (рибофлавин) ― оказывают положительное действие на нервную систему, работу надпочечников, печени.

Витамин РР (никотиновая кислота) ― оказывает сосудорасширяющее действие, способствует заживлению язв, улучшает деятельность кишечника.

А что с соком?

Сегодня многие диетологи относят соки к еде, так как они содержат комплекс питательных веществ. Соки не только утоляют жажду, но и поставляют в организм полезные микронутриенты, восстанавливают силы. Наиболее предпочтителен яблочный сок (в жару лучше разбавлять сок водой ― простой или минеральной ― в два раза). Кроме яблочного, отлично поддерживают электролитный баланс и кислые соки, такие как цитрусовые (апельсиновый или грейпфрутовый) или ягодные (например, клюквенный морс): за счет высокого содержания органических кислот они хорошо утоляют жажду.

Вкусный лимонад

В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара, потому что они не утоляют, а вызывают жажду. Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше пить больше воды. Однако это не значит, что от любимого напитка нужно вовсе отказаться: главное – знать меру.

«Лимонад» ― фантазийное название. Правильный термин ― «напиток безалкогольный». Базовым документом для производства безалкогольных напитков является ГОСТ 28188-2014 «Напитки безалкогольные. Общие технические условия». В соответствии с этим стандартом, при производстве безалкогольных напитков допускается использовать широкий спектр различных ингредиентов, в том числе консервантов, красителей и ароматизаторов. Главное, чтобы эти компоненты были безопасны и их применение было разрешено техническим регламентом ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и техническим регламентом ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Что в составе?

В составе напитка, произведенного по ГОСТу, должна быть указана вся обязательная информация по составляющим ингредиентам напитка в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». В составе напитка должны быть указаны ингредиенты и их технологическая функция (при наличии) в порядке убывания массовой доли. В продукте не должно быть ингредиентов, которые не допускаются ТР ТС 029, ТР ТС 021 и ГОСТом.

Продукт, изготовленный по ТУ, принципиально не отличается от продукта, произведенного по ГОСТу, и не может содержать никаких неразрешенных добавок.

Как понять, сколько сахара в напитке?

Можно ориентироваться по цифре «углеводы» на этикетке, она отражает содержание сахара. Например, если указано, что углеводов в напитке 10 г на 100 г, значит, примерно 10 г сахара в 100 мл напитка, то есть 100 г сахара на один литр напитка.

На что обращать внимание при покупке?