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Цифровые тренды 2024 года // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какие цифровые тренды ожидают в 2024 году

Цифровые тренды 2024 года // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В 2024 году технологии будут развиваться быстрыми темпами, что принесет за собой множество изменений. В том числе ожидается тренд на обучение, как на ИТ-специальности, так и на поддержку информационной осведомленности. Что еще прогнозируют в этом году − поделились эксперты Роскачества.

Генеративный искусственный интеллект

Этот вид ИИ обучен создавать контент, имитирующий работу человека. Он может писать тексты, создавать изображения и видео и даже сочинять музыку. Неудивительно, что еще с прошлого года внимание общественности приковано к этим возможностям машинного обучения, что создает ажиотаж вокруг него.

В этом году способности ИИ генерировать тексты, синтезировать изображения и создавать музыку будут только расти. И кстати, освоив генеративный искусственный интеллект, люди смогут найти интересную работу в сфере исследования искусственного интеллекта, науки о данных и реализоваться в многочисленных творческих индустриях.

Дружба с ИИ-технологиями может вылиться в получение интересных профессий и новых должностей: от разработчика генеративных моделей до консультанта по этике ИИ, занимающегося этическими последствиями контента, созданного этим же самым искусственным интеллектом.

Вычислительная мощность

Чем она выше, тем больше операций может выполнять компьютер. А в нашу цифровую эпоху почти каждое устройство и прибор имеют внутри мини-компьютер, а значит, обладают какой-либо вычислительной мощностью.

За последние 60 лет производительность компьютеров выросла в триллион раз.

И эксперты предсказывают, что она будет только расти. У нас уже есть 5G, и мы на пороге эпохи 6G. А значит, устройства в наших руках будут иметь еще больше власти.

Важно сказать, что рост вычислительной мощности будет создавать и больше рабочих мест в сфере технологий. Но, конечно, кандидатам потребуется специальная квалификация.

Чем больше вычислительной мощности потребуется нашим устройствам, тем больше будут востребованы технические специалисты, ИТ-команды, менеджеры по работе с клиентами. Так, одна из важных отраслей в этой области, которую вы можете изучать уже сегодня и направлять на учебу своих детей, — это RPA, роботизированная автоматизация процессов.

Вот основные вакансии, на которые можно рассчитывать в новом году:

  • Специалист по данным;
  • Инженер по искусственному интеллекту;
  • Исследователь робототехники;
  • ИИ-архитектор;
  • Дизайнер робототехники.

Умные устройства

За последние несколько лет искусственный интеллект сделал нашу жизнь более беспроблемной и простой — с этим не поспоришь. И прогресс в имитации человеческой деятельности продолжит набирать обороты. Специалисты будут вовсю трудиться над тем, чтобы умные устройства — бытовая техника, гаджеты и другие — поумнели еще больше.

А ведь почти для каждого умного устройства нам необходимы такие же умные мобильные приложения. Именно поэтому мобильные разработчики и дальше будут востребованы.

Датафикация

Это практика превращения многочисленных явлений нашей повседневной жизни в данные, имеющие ценность. По сути, все, что есть в нашей жизни, можно перенести на устройства или в программное обеспечение в виде данных.

Датафикация призвана освободить человека от рутинной работы и задач и переложить их на плечи смартфонов, промышленных машин, приложений и устройств на базе искусственного интеллекта. Все данные сохранятся там дольше, чем мы можем себе представить.

Информационная безопасность

Кибербезопасность развивается так же, как и другие технологии. Ведь количество угроз постоянно растет, и они принимают новые формы. К сожалению, злобные хакеры, пытающиеся незаконно получить доступ к нашим данным, не сдадутся и продолжат находить способы обойти даже самые жесткие меры безопасности.

Поэтому, пока у нас есть хакеры, кибербезопасность останется в тренде, а значит, будет постоянно совершенствоваться, подразумевая шестизначные доходы компаний и специалистов.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 235, комментариев: 0
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