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Все для выживания студента из Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сколько студент из Сургута потратит денег на необходимые для переезда вещи

Все для выживания студента из Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Многие студенты стремятся к самостоятельной жизни. Они переезжают в общежитие или съемную квартиру и начинают обустраиваться на новом месте. Эксперты «Авито» составили список необходимых для переезда вещей и посчитали, во сколько первокурснику обойдется начало взрослой жизни – в среднем 24 400 рублей по России.

В первую очередь

В списке необходимых для переезда вещей важное место занимают товары для кухни и бытовая техника. В первую очередь, стоит купить чайник. Новый в среднем обойдется в Сургуте в 3 080 рублей, а б/у в 650 рублей.

Любителям надевать на учебу свежевыглаженные рубашки понадобится утюг. Цены на утюги с рук в хорошем состоянии начинаются от 200 рублей. В среднем прибор можно купить за 3 050 рублей.

Часто в общежитиях не предусмотрены холодильники на кухнях, поэтому студенты покупают их в свои комнаты или съемные квартиры самостоятельно. Приобрести новый вариант на платформе можно в среднем за 15 890 рублей, а поддержанный 9 260 рублей.

Часто студенты сталкиваются с тем, что во многих комнатах общежитий не хватает розеток, поэтому спрос на удлинители растет в августе-сентябре текущего года их продажи по стране увеличились на 65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена в городе составила 440 рублей.

В минимальный набор для переезда также входят столовые приборы, которые можно купить по цене от тысячи рублей. Также на новом месте понадобятся кружки (от 200 рублей за новую), глубокие и плоские тарелки (в среднем – от 100 рублей за штуку). Для приготовления еды в общежитии или съемной квартире достаточно одной кастрюли (средняя цена в городе — 3 000 рублей, б/у варианты можно найти от 500 рублей) и сковороды (средняя цена за новую, с качественным покрытием — 2 500 рублей, но хорошие варианты б/у можно найти и от 200 рублей).

Для крепкого сна

Для студентов особо важен хороший сон, который влияет не только на их самочувствие, но и на успеваемость. Поэтому первокурсники заранее покупают комфортные одеяла и подушки: средняя цена в Сургуте составила 1 140 рублей и 1 940 рублей соответственно.

Обязательно понадобится минимум два комплекта постельного белья (средняя цена — 1 380 рублей). Дополнительно можно купить флисовый плед, который обойдется дешевле шерстяного, но поможет согреться до включения центрального отопления.

Куда девать все вещи

Для рационального использования небольшого пространства подходят органайзеры плотные тканевые коробкидля хранения вещей, которые можнозакрепить на силиконовый стикер с крючком, повесить в шкаф или расположить на полке. Новый органайзер найдется в среднем за 1 340 рублей, а б/у 670 рублей. Также вместо массивного шкафа можно рассмотреть небольшую стойку для одежды (в среднем за 1 500 рублей).Часто стойки для одежды продаются без вешалок, потому их покупают отдельно.

Дополнительный комфорт

Следует продумать над освещением рабочего стола или прикроватной тумбы в общежитии или съемной квартире. Самый оптимальный вариант — это покупка небольшой настольной лампы. Новый вариант можно приобрести в городе в среднем за 740 рублей, с рук − стоит в среднем 500 рублей.

Настоящие спасение для студента это мультиварка. Она значительно экономит время на приготовление пищи и совмещает в себе сразу несколько функций. Средняя цена гаджета в Сургуте в августе-сентябре этого года составила 1 470 рублей. Еще один лайфхак для студентов это хранение заранее приготовленной еды в компактных герметичных контейнерах, которые не занимают много места в холодильнике.

Фен в отличном состоянии можно купить по цене от 800 рублей. Средняя цена устройства в Сургуте составила 2 070 рублей.

Итого базовый набор вещей для переезда и начала самостоятельной жизни будет стоить:

  • Бытовая техника (чайник, утюг, холодильник, фен, удлинитель) — от 11 800 рублей;
  • Кухонная утварь (столовые приборы, две кружки, три тарелки, кастрюля, сковорода) — от 2,5 тысяч;
  • Постельные принадлежности (подушка, одеяло, постельное белье) — 5 600 рублей;
  • Вещи для обустройства комнаты (органайзер, стойка для одежды, настольная лампа) — от 4,5 тысяч рублей.

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Сегодня в 14:32, просмотров: 153, комментариев: 0
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    }
  }
}
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