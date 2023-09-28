Сколько студент из Сургута потратит денег на необходимые для переезда вещи

Многие студенты стремятся к самостоятельной жизни. Они переезжают в общежитие или съемную квартиру и начинают обустраиваться на новом месте. Эксперты «Авито» составили список необходимых для переезда вещей и посчитали, во сколько первокурснику обойдется начало взрослой жизни – в среднем 24 400 рублей по России.

В первую очередь

В списке необходимых для переезда вещей важное место занимают товары для кухни и бытовая техника. В первую очередь, стоит купить чайник. Новый в среднем обойдется в Сургуте в 3 080 рублей, а б/у — в 650 рублей.

Любителям надевать на учебу свежевыглаженные рубашки понадобится утюг. Цены на утюги с рук в хорошем состоянии начинаются от 200 рублей. В среднем прибор можно купить за 3 050 рублей.

Часто в общежитиях не предусмотрены холодильники на кухнях, поэтому студенты покупают их в свои комнаты или съемные квартиры самостоятельно. Приобрести новый вариант на платформе можно в среднем за 15 890 рублей, а поддержанный — 9 260 рублей.

Часто студенты сталкиваются с тем, что во многих комнатах общежитий не хватает розеток, поэтому спрос на удлинители растет — в августе-сентябре текущего года их продажи по стране увеличились на 65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена в городе составила 440 рублей.

В минимальный набор для переезда также входят столовые приборы, которые можно купить по цене от тысячи рублей. Также на новом месте понадобятся кружки (от 200 рублей за новую), глубокие и плоские тарелки (в среднем – от 100 рублей за штуку). Для приготовления еды в общежитии или съемной квартире достаточно одной кастрюли (средняя цена в городе — 3 000 рублей, б/у варианты можно найти от 500 рублей) и сковороды (средняя цена за новую, с качественным покрытием — 2 500 рублей, но хорошие варианты б/у можно найти и от 200 рублей).

Для крепкого сна

Для студентов особо важен хороший сон, который влияет не только на их самочувствие, но и на успеваемость. Поэтому первокурсники заранее покупают комфортные одеяла и подушки: средняя цена в Сургуте составила 1 140 рублей и 1 940 рублей соответственно.

Обязательно понадобится минимум два комплекта постельного белья (средняя цена — 1 380 рублей). Дополнительно можно купить флисовый плед, который обойдется дешевле шерстяного, но поможет согреться до включения центрального отопления.

Куда девать все вещи

Для рационального использования небольшого пространства подходят органайзеры — плотные тканевые коробкидля хранения вещей, которые можнозакрепить на силиконовый стикер с крючком, повесить в шкаф или расположить на полке. Новый органайзер найдется в среднем за 1 340 рублей, а б/у — 670 рублей. Также вместо массивного шкафа можно рассмотреть небольшую стойку для одежды (в среднем за 1 500 рублей).Часто стойки для одежды продаются без вешалок, потому их покупают отдельно.

Дополнительный комфорт

Следует продумать над освещением рабочего стола или прикроватной тумбы в общежитии или съемной квартире. Самый оптимальный вариант — это покупка небольшой настольной лампы. Новый вариант можно приобрести в городе в среднем за 740 рублей, с рук − стоит в среднем 500 рублей.

Настоящие спасение для студента — это мультиварка. Она значительно экономит время на приготовление пищи и совмещает в себе сразу несколько функций. Средняя цена гаджета в Сургуте в августе-сентябре этого года составила 1 470 рублей. Еще один лайфхак для студентов — это хранение заранее приготовленной еды в компактных герметичных контейнерах, которые не занимают много места в холодильнике.

Фен в отличном состоянии можно купить по цене от 800 рублей. Средняя цена устройства в Сургуте составила 2 070 рублей.

Итого базовый набор вещей для переезда и начала самостоятельной жизни будет стоить: