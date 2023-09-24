Все, что нужно знать о новых и старых правилах в поезде

С 1 сентября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные Министерством транспорта РФ. Что изменилось и как теперь путешествовать на поезде – рассказали корреспондентам siapress.ru в пресс-службе СвЖД.

Все о белье

Нужно ли пассажирам самостоятельно убирать за собой постельное белье?

Перед окончанием поездки пассажирам не нужно самостоятельно убирать постельное белье, действующим в компании стандартом предусмотрена уборка постельного белья проводником.

Кто может попросить проводника приготовить постель?

Проводник самостоятельно предложит застелить постель нескольким категориям граждан: маломобильным пассажирам, пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с детьми, детям до 17 лет. За помощью к проводнику может обратиться любой пассажир, ему всегда помогут.

Если забыл и не захотел ранее включить белье в цену билета, а потом передумал, есть ли возможность приобрести его на месте?

Приобрести комплект постельного белья можно и в вагоне поезда, для этого необходимо обратиться к работнику поездной бригады.

А обед по расписанию?

Есть ли в поездах микроволновки или холодильники? Можно ли ими воспользоваться и за какую плату?

Бытовая техника, которая может быть установлена в штабном вагоне, предназначается только для использования сотрудниками поездной бригады. Допускается размещение в холодильнике детского питания и лекарственных средств, которые должны транспортироваться только при низких температурах. Если пассажир обратится к проводнику с просьбой разогреть пищу, проводник может оказать такую услугу, если в составе поезда имеется СВЧ.

Как правильно заказать дополнительное питание и обязательно ли это делать только в вагоне-ресторане?

Оформить услугу дополнительного питания, если она предусмотрена классом обслуживания, возможно, как на этапе покупки билета (через официальный сайт ОАО «РЖД», мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или кассы железнодорожных вокзалов), так и в пути следования через проводника вагона.

Что делать, если пассажиры нижних полок отказываются уступать, а пообедать хочется?

Новые правила дали возможность пассажирам с верхних полок законно садиться на нижние для приема пищи. Они смогут перекусить утром (с 7:00 до 10:00), днем (с 12:00 до 15:00) и вечером (с 19:00 до 21:00). При этом, на завтрак и ужин отводится полчаса, а на обед – один час.

Если же в пути следования возникает спорная ситуация, пассажир может обратиться к проводнику или начальнику поезда, сотрудники поездной бригады всегда урегулируют вопрос.

Можно ли бесплатно попросить посуду у проводника? Что еще входит в бесплатные услуги для каждого пассажира поезда?

Посуда и столовые приборы предоставляются пассажирам абсолютно бесплатно.

Кроме того, у проводника можно попросить бесплатные настольные игры (шашки, шахматы и домино).

Можно ли распивать алкогольные напитки в поезде?

Употребление алкогольных напитков возможно только в вагоне-ресторане пассажирского поезда при условии, если они были приобретены в нем.

Особо ценный багаж

Что делать, если вещи пассажира пропали? Должен ли проводник следить за личными вещами пассажиров вагона?

Правилами перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте определено, что ответственность за сохранность личных вещей несет пассажир.

Однако если вещи были забыты в поезде дальнего следования, пассажир может оставить заявку на их розыск на официальном сайте ОАО «РЖД». Работники АО «ФПК» примут все меры, чтобы найти пропажу. Оставить заявку можно в течение 30 дней с момента совершения поездки. Стоит отметить, что любые продукты питания и напитки к хранению и поиску не принимаются.

Что категорически нельзя провозить в поезде?

В поезде дальнего следования запрещено перевозить вещи, которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров. В том числе, под запретом находятся зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывные и другие опасные вещества.

За какой багаж придется заплатить? Какие есть ограничения?

Правила перевозки ручной клади и багажа не менялись. Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ручную кладь весом не более 36 кг (в вагонах СВ и Люкс – 50 кг), размер которой по сумме 3 измерений не превышает 180 см.

Также пассажиры могут провозить в поезде багаж. К одному билету допускается провоз до трех мест багажа (вес каждого места – не более 75 кг), общим весом не более 200 кг. Любой багаж необходимо оплатить и перевозить в специализированном багажном купе штабного вагона.

Можно ли зарядить свой телефон или другой гаджет в купе проводника?

Для зарядки мобильных телефонов и гаджетов всегда можно воспользоваться розетками, расположенными в салоне вагона. В настоящее время большинство пассажирских вагонов оборудованы электрическими и USB розетками, расположенными возле мест пассажиров. В случае необходимости или занятости розеток, пассажир может обратиться к проводнику вагона.

А что с попутчиками?

Как правильно провозить животных? Можно ли пожаловаться на хозяина животного и в каком случае?

Все пассажирские вагоны можно разбить на две категории: вагоны, в которых возможна перевозка животных и вагоны, в которых перевозка любых животных запрещена.

Перевозка крупных собак всегда осуществляется с выкупом целого купе. Перевозка мелких домашних (комнатных) животных, мелких собак, птиц в зависимости от класса обслуживания возможна как с выкупом купе, так и без такой необходимости. При этом надо учитывать, что собак-проводников маломобильные пассажиры могут провозить с собой в вагонах всех указанных категорий.

При перевозке домашних (комнатных) животных, собак и птиц их владельцы или сопровождающие должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне.

Узнать о том, возможна или запрещена перевозка животных в вагоне можно при оформлении билета в билетной кассе или на сайте ОАО «РЖД». Каждый вагон при покупке билета на сайте помечается специальной пиктограммой в виде лапы животного, что означает, что провоз домашних питомцев в этом вагоне разрешен. Аналогичная пиктограмма проставляется и на стандартном бланке билета пассажира при оформлении билета в кассе. Пассажир также может уточнить у кассира, разрешена ли перевозка животного в выбранном им вагоне.

Осталась ли функция отдельных женских и мужских купе?

В поездах формирования АО «ФПК» возможно оформить билет в вагоны типа СВ и купе с учетом гендерного признака.

В каких случаях пассажира могут высадить до окончания его пути? Кому жаловаться, если пассажир мешает остальным? Действительно ли, что пассажиров младше 16 лет не имеют право высаживать из поезда?

Пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел, если при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров.

Если пассажир мешает комфортному проезду остальных пассажиров в вагоне, необходимо обратиться к работникам поездной бригады, которые примут все меры для урегулирования ситуации.

Кроме того, пассажир может быть удален работниками перевозчика, в случае если проезжает без билета или по недействительному проездному документу и отказывается оплатить стоимость проезда. Несовершеннолетние безбилетники, не достигшие возраста 16 лет, в обязательном порядке передаются сотрудникам органов внутренних дел и не могут быть высажены из поезда без их ведома.

Есть ли у пассажира возможность пересесть на другое место/вагон?

Такая возможность существует. При наличии свободных мест в вагонах более высоких категорий, пассажир может переоформить билет у начальника поезда, заплатив разницу стоимости проезда. За переоформление проездного документа (билета) взимается сбор.

Что делать, если недоволен проводником в вагоне? В каком случае жалоба будет обоснована?

В случае если проводник не выполняет свои должностные обязанности, пассажир можно обратиться к начальнику поезда, который примет все необходимые меры для урегулирования возникших проблем. Визитки с указанием контактного номера телефона начальника поезда размещены на столиках в купе пассажиров и на двери купе проводника.

Также можно оставить обращение в Приемную Генерального директора АО «ФПК». Все обращения, поступившие рассматриваются в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Первая помощь в поезде

Есть ли возможность получить медицинскую помощь в поезде или воспользоваться аптечкой? Что входит в набор? Обязан ли проводник помочь?

Пассажирские поезда комплектуются медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте, наличие медицинских аптечек с лекарственными препаратами не предусмотрено. В таких медицинских укладках есть средства для временной остановки кровотечения, изделия для проведения легочной реанимации, гипотермический пакет, изотермическое спасательное покрывало, шины на случай переломов, бескаркасные носилки и другое.

В случае ухудшения состояния здоровья в пути пассажир может обратиться к работникам поездной бригады, которые примут меры для оказания квалифицированной медицинской помощи на ближайшей станции, время стоянки на которой позволит оказать такую помощь. При необходимости проведения реанимационных мероприятий поезд может быть остановлен на ближайшей железнодорожной станции, где возможен вызов бригады неотложной медицинской помощи.

Помимо этого, для оказания помощи в поезде могут быть привлечены пассажиры с медицинским образованием, которые по своему желанию могут указать соответствующую информацию при оформлении проездного документа. Первую доврачебную помощь пассажиру также могут оказать и работники поездной бригады, которые проходят соответствующее обучение при трудоустройстве.