Даем практические советы о том, как выжить в тайге

Югорчане и гости региона нередко отправляются на рыбалку и тихую охоту в летний сезон. В погоне за крупным уловом или в процессе сбора грибов и ягод не сложно заблудиться. Рассказываем, как выживать в тайге до то поры, пока к вам не придут спасатели. Подробную инструкцию нам дал генеральный директор сети магазинов для охоты и спорта «Сварог» Семен Кирюхин.

Чем питаться?

Для питания в тайге можно искать съедобные дикорастущие растения, такие как ягоды, орехи и корни. Также можно находить источники пищи в виде грибов. В Югре, например, растут морошка, голубика, белые грибы, черника, костяника, маслята, подосиновики, брусника, клюква, кедровый орех и даже малина.

Однако постоянная потребность в пище может быть сложной проблемой без возможности приготовления. Поэтому следует перед выходом в лес взять с собой котелок и небольшой металлический чайник. Если есть возможность, можно попытаться ловить рыбу или маленьких животных, используя самодельные приманки или ловушки.

Как правильно очищать воду?

Все запасы воды могут рано или поздно закончиться. Есть несколько способов решения проблемы:

1. Дождевая вода. Чтобы собрать дождевую воду выкопайте ямку и выложите ее большими листьями, чтобы собранная вода не впиталась в землю.

2. Роса. Когда идет дождь, обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая вдоль ствола, будет задерживаться, и капать в емкость, поставленную внизу.

3. Вода из природных источников. Перед употреблением воды из реки, ручья и других водоемов ее необходимо (по возможности) вскипятить.

4. Все растения постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек надевается на куст, ветку дерева и завязывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл воды. Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий.

Для очищения воды можно использовать естественные фильтры. Например, можно пролить воду через песок и камни, чтобы устранить частицы загрязнений. Затем можно прокипятить воду, чтобы уничтожить бактерии и паразитов. Если у вас нет возможности кипятить воду, можно использовать химические средства для очищения воды, такие как йодные таблетки или хлорные капли, которые всегда нужно брать с собой.

Как избежать встречи с хищниками?

Чтобы избежать встреч с хищниками в тайге, важно соблюдать предосторожность. Рекомендуется носить шумную одежду или гремучие браслеты, чтобы предупредить животных о вашем присутствии. Если в наличии подобных атрибутов нет, то можно стучать металлической посудой, громко кричать, петь или читать стихи. Также важно избегать приближения к логовам или местам, где есть пища для хищников. Если вы сталкиваетесь с хищником, важно сохранять спокойствие.

О том, как избежать встречи с медведем, мы писали ранее.

Где переночевать?

Для создания ночлега в тайге можно использовать природные материалы, такие как сухие листья, трава или мхи. Вы можете создать простую навеску или укрыться под крупным деревом. Важно выбрать место, защищенное от ветра и на высоком уровне земли, чтобы избежать попадания воды во время дождя. Если есть возможность, можно использовать природные материалы для строительства укрытия.

Советы от МЧС

Для того чтобы, будучи в одиночестве в лесу, остаться в живых, нужны элементарные первоначальные знания и огромное желание найти выход из ситуации. Специалисты рекомендуют заблудившемуся, прежде всего, крепко обнять дерево и успокоиться.

Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские трубы — за 6 километров, колокольни и башни — за 15 километров. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям.





Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).

Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни – по дыму и голосу найти человека легко.

Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер желательно поддерживать всю ночь - для этого киньте туда пару толстых веток.

Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

При необходимости движения можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.

Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это обычное явление. Называется «фокусом правой ноги». Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы ни старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче, на равнине - длиннее. Лучше всего, сделав один круг, не пытаться перехитрить судьбу и делать второй, третий. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления.

Наиболее коварные препятствия в тайге - это болота и трясины. Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие движения. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу.

Если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сделать на сухом месте. Построить убежище из подручных материалов, развести костер, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ гнуса, чем дымокурные костры. Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса.

Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно разжечь три костра, или пяткой проделать в земле три глубокие бороздки, или сложить три каменные кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как правило, идут по ней. Одним словом, устанавливать такие знаки, каких в обычной природе не существует, и, которые могут быть видны с вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку украшения из мусора (бутылки, банки, пакетики от чипсов и т.п.).





Что следует взять с собой перед походом в лес?