Три известных ТРЦ продают в Сургуте

В Сургуте продают три здания, в которых расположены известные ТРЦ. Владельцы просят за них до 834 миллионов рублей.

ТРЦ «Клубника»

Начнем рейтинг с наиболее маленького по площади лота. Торговый центр расположен на улице 30 лет Победы. За здание в 2671 квадратный метр продавец просит более 80 тысяч за один квадратный метр.

Здание расположено вблизи других крупных торговых точек – «Союз» и «VIVALDI PLAZA» (бывшая «Вершина»). Внутри расположены мужская парикмахерская, кальянная, продуктовый и бытовой магазины, точка продажи домашней техники и электронных гаджетов, ломбард и многое другое.

Автор объявления отмечает, что ТЦ имеет хорошую проходимость, расположен в месте с удобной транспортной доступностью. На территории имеется парковка и дебаркадер для погрузки и выгрузки товаров.

ТРЦ «VIVALDI PLAZA»

Бывшую «Вершину» продают не впервые. Сначала ТРЦ выставили на продажу в 2018 году за 686,4 млн руб., однако покупателей тогда не нашлось. Спустя год цену объекта снизили до 547,7 млн руб., но и за эту сумму желающих приобрести здание не оказалось. В декабре 2021 года собственник ТРЦ предпринял очередную попытку продать его – за 548 млн рублей.

«Вершина» в Сургуте – один из крупнейших ТРЦ в Югре. В нем восемь этажей с магазинами, фудкортом, кафе, кинотеатром и развлекательными площадками. Когда-то этот торговый центр называли архитектурной жемчужиной Сургута. Здание с уникальной архитектурой было построено в 2009 году по проекту голландского архитектора Эрика ван Эгераата. К 2014 году ТРЦ оказался глубоко убыточным предприятием. Сургутская общественность предлагала чиновникам выкупить здание и сделать в нем большой музейный комплекс или кластер развития креативных индустрий.

Сейчас владелец здания просит за него почти 553 миллиона.

ТРЦ «Агора»

Этот ТРЦ тоже не раз выставлялся на продажу. Напомним, его учредителем является скандально известный бизнесмен Андрей Копайгора. 31 июля здание выставили на торги в форме голландского аукциона. Стартовая цена – 885,8 млн рублей. Однако на «Авито» имеется небольшой дисконт: там стоимость составляет 834 млн.

ТРЦ в шесть этажей внутри разместил у себя множество арендаторов – страйкбольный тир, гипермаркет электроники, батутный центр, фитнес-клуб, четыре ресторана, точку одной сети продуктовых магазинов, МФЦ, салон красоты и многое другое. Кроме того, на территории расположена крупная парковка.

Владелец отмечает, что окупаемость составит менее 10 лет, так как торговый центр имеет большую популярность у сургутян.

*Информация актуальна на 2 июля 2023 года. Данные с портала «Авито». Не реклама