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Как не растеряться и собрать все справки для поступления в вуз? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какие справки нужны для зачисления в вуз?

Как не растеряться и собрать все справки для поступления в вуз? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Сначала выпускник и его родители переживают из-за экзаменов, а потом они сталкиваются со сбором документов в вуз. И в этом случае лучше уточнить все детали заранее, что сэкономит время и нервы. Можно будет сосредоточиться на спокойном выборе учебного заведения и подготовке к учебе, а не беготне с бумагами. О том, какие справки нужны для поступления в вуз, кто их выдает и сколько они действуют – рассказали эксперты Роскачества.

База

Требования к документам устанавливает Минобрнауки России. Список может меняться в зависимости от ситуации, на момент подготовки статьи для поступления в вуз необходимо предоставить следующие документы и сведения:

  • Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  • Заявление о приеме (по форме вуза), а также согласие на обработку данных;
  • Документ, подтверждающий уже полученное образование (аттестат школы, колледжа и так далее);
  • СНИЛС;
  • Результаты ЕГЭ;
  • Справка о прохождении медицинской комиссии. Ее требуют не все вузы, но именно с этой справкой могут возникнуть сложности.

Кроме того, если у будущего студента есть документы, подтверждающие возможность воспользоваться особыми условиями при поступлении, их нужно приложить к общему списку. Это могут быть документы, подтверждающие льготы (инвалидность, признание семьи малоимущей и так далее), а также личные достижения (победы на олимпиадах, волонтерская работа, общественная работа и так далее). Аттестат с отличием тоже является дополнительным плюсом.

Необходимые справки для поступления в вуз, полный список документов, а также требования к ним необходимо узнавать в администрации вузов. Учитывайте, что у разных учебных заведений могут немного различаться правила оформления и предоставления документов.

Если абитуриент хочет на этапе поступления подать документы в несколько вузов, необходимо сделать копии со всех документов и предоставлять их. После выбора вуза в него направляются оригиналы.

Все о медицинской справке

Какая медицинская справка для поступления в вуз нужна? В этом случае оформляется справка по форме № 086/у. Она подтверждает, что абитуриент по состоянию здоровья может получать выбранную специальность.

Она нужна не для каждого вуза и не для каждой специальности. Но в некоторых случаях необходима (особенно там, где для профессиональной пригодности нужно обладать хорошим здоровьем). Узнать о том, требуется ли справка в выбранный вами вуз, следует заранее, чтобы успеть ее оформить.

Если студент планирует проживать в общежитии, справка нужна в обязательном порядке. Без нее не заселят.

Каких врачей нужно пройти для получения справки

В общем случае для оформления справки нужно получить заключения следующих врачей:

  • Терапевт (он даст направления для визита к профильным специалистам);
  • Хирург;
  • Отоларинголог;
  • Окулист;
  • Невролог.

Также понадобятся данные флюорографии (не позднее годичной давности) и при необходимости нужно будет сдать анализы. Кроме того, в справку заносят информацию о хронических болезнях, инфекционных заболеваниях в прошлом, список сделанных прививок. Заключения профильных врачей также вносятся в форму.

Естественно, не стоит опасаться, что рутинная процедура по получению справки превратится в многодневную эпопею со сложными анализами и неприятными манипуляциями. Если жалоб на здоровье нет и это подтвердит первичный осмотр, слишком сильно «мучить» специалисты не станут. Но если будут обнаружены явные проблемы, это найдет отражение в заключении врачей.

Пройти врачей можно бесплатно в государственной больнице или платно в частной клинике.

Справка № 086/у действует шесть месяцев со дня выдачи. Поэтому не стоит оформлять ее сильно заранее, лучше заняться этим вопросом поближе к дате подачи документов.

Если нужно подать справку в несколько вузов

Если абитуриент хочет попробовать свои силы в нескольких вузах и подает несколько пакетов документов, он может предоставить копию справки. Но проблема заключается в том, что на каждой копии должна стоять печать.

Получить ее можно на последнем этапе оформления справки: когда со всеми анализами вы идете ставить финальную печать, подавайте сразу оригинал и копии и просите ставить печати на все листы. Если так не получилось, можно сделать копию с «опечатанной» справки и попросить в администрации вуза заверить ее (предъявите оригинал и копию, чтобы ответственный сотрудник видел, что документ легален и действителен). Есть еще способ проходить всех врачей несколько раз, чтобы получить несколько «оригиналов», но в реальности такие радикальные меры не требуются.

После завершения всех формальностей и зачисления в вуз студент предоставит в деканат выбранного оригиналы всех документов, в том числе и справки о здоровье.

Что еще важно учесть при сборе документов

Самое главное, на что стоит обратить внимание, – специфика требований конкретного вуза. Требования могут различаться незначительно.

Некоторые вузы могут требовать только оригиналы документов (если такой в вашем списке один, несите оригиналы туда), некоторые – принимать только заверенные копии. Медицинские справки требуют не все. Оформление заявлений по формам вузов тоже нужно изучить заранее и заполнить все листы именно так, как требует администрация. Также немаловажно соблюдать все сроки, которые устанавливает вуз.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 123, комментариев: 0
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