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Катим сами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как выбрать электросамокат: мощность, цены, вес и другие важные параметры

Катим сами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Бум электросамокатов продолжается в стране, и Югра не стала исключением: многие жители предпочитают не пользоваться общественным транспортом и пересаживаются на двухколесные средства передвижения.

Популярность электросамокатов действительно возросла: причин здесь много, из основных — удобство, скорость, простота использования и экономичность.

«В весенне-летние периоды мы наблюдаем повышение спроса на электросамокаты на 30-40 процента ежемесячно, — комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в «Авито». — В ответ на запрос рынка растет и предложение».

Как выбрать из всего разнообразия предложений на рынке? Разберём основные характеристики электросамокатов и выясним, какие из них важнее.

Вес

Лёгкие маломощные электросамокаты варьируются в пределах от 10 до 20 кг. Они отлично подходят для женщин, подростков и мужчин с весом до 80 кг. Это практичные модели, которые легко сложить и транспортировать. Такие электросамокаты предназначены для поездок на небольшие расстояние в пределах 20-30 км — можно покататься по парку, или доехать до общественного транспорта и оттуда до работы, или «прогуляться» по магазинам. Среди недостатков — требования к дорогам. Поверхность для таких самокатов должна быть качественной и ровной.

Среднемощные самокаты — от 18 до 25 кг — можно назвать самым оптимальным вариантом для городского пользования. Дальность поездки на таком транспорте на одном полном заряде — от 25 до 55 км. Плюс среднемощных самокатов — возможность комфортно передвигаться не только по городу, но и по лёгкому бездорожью, холмистой местности и грунтовой дороге.

Мощные самокаты имеют вес от 25 до 70 кг. Несмотря на то, что они тоже складываются, нетрудно представить, что нести в руках такое транспортное средство будет далеко не всем водителям. Зато такие «вездеходы» спокойно могут выдержать двух пассажиров и справятся с бездорожьем. Кстати, максимальная скорость мощных самокатов может доходить до 110 км/ч.

Аккумулятор

Ёмкость батареи и напряжение – два основных параметра, которые характеризуют аккумулятор самоката.

На рынке представлены модели с ёмкостью от 4000 до 12000 мАч (миллиампер-час). Чтобы примерно понимать, как влияет этот факт на другие параметры самоката, приведем пример: человек весом в 80 кг на самокате с 4000 мАч сможет проехать 8-10 км, если мощность составляет 12000 мАч, расстояние увеличится до 25 км.

Напряжение аккумуляторов электросамокатов варьируется от 24 до 78 вольт. Для универсального транспорта свойственно напряжение в 36 или 48 В, а модели в 60 В считаются довольно мощными и находятся в более высокой ценовой категории.

Колёса и покрышки

Маленькие колёса (менее 8 дюймов) смотрятся привлекательно, но при этом имеют свои недостатки, главный из которых — сложность передвижения по неровным дорогам. Но они будут удобны для тех, кто собирается кататься только по специальным дорогам с хорошим асфальтом.

Колеса от 8 до 10 дюймов — это золотая середина, ведь такой самокат проедет по дорогам практически любого российского города. Не составит труда передвижение и по крепкой брусчатке.

Размер колеса от 12 дюймов и выше оптимален, если вы собираетесь рассекать по грунту и другим неровным дорогам.

Стоит также учесть материал покрышек. Они могут быть литыми — из цельной резины, и пневматическими — надувными. Несмотря на то, что первый вариант не помогает избежать вибрации и тряски, такие покрышки более долговечны и не требуют подкачки. Пневматические покрышки легче повредить, но зато они создают хорошее сцепление, что позволяет комфортно передвигаться без лишней тряски.

Другие параметры

Что еще стоит учесть, если вы решились на покупку электросамоката?

Складной механизм — он удобен в использовании, так как транспорт можно компактно сложить. При этом вариант с цельной рамой считается более надёжным.

Площадка для ног — чем она больше и шире, тем устойчивее транспорт. А если вам важна маневренность, выбирайте размеры поменьше: так удобнее разгоняться.

Подвеска — большой плюс, когда она есть. Подвеска обеспечивает комфортную езду по неровностям. При её выборе учитывайте свой вес.

Тормозная система — дисковые тормоза самые распространенные, наиболее просты в регулировке. Лучший вариант - дисковый тормоз на гидравлическом приводе.Барабанный тормоз лучше защищен от уличной грязи, так как находится внутри корпуса колеса. Электрический тормоз (еще известен как динамический) лучше использовать как дополнительный к дисковому. Ну и ножной тормоз - не являются рекомендуемым.

Фары — нужны для вашей безопасности, если вы планируете кататься в вечернее время.

Экипировка — однозначно пригодится тем, кто выбирает мощные модели, разгоняющиеся до больших скоростей. Шлем, налокотники, наколенники, светоотражающие элементы на одежде.

Водите аккуратно, снижайте скорость на людных тротуарах, спешивайтесь на светофорах и поездки на самокате принесут много удовольствия!


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Сегодня в 10:17, просмотров: 75, комментариев: 0
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