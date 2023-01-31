Топ-5 ошибок на собеседовании

Чтобы вас приняли на желаемую должность, вам необходима не только компетентность и уверенность, но и самопрезентация перед работодателем. Одно неверное слово – и вы уже в пролете. Лучший способ не наговорить лишнего во время собеседования – хорошо подготовиться. Рассказываем о самых распространенных ошибках на интервью.

Отпустите бывшего босса

Вы ненавидите бывшего руководителя и не скрываете этого. Или всю компанию целиком. И сейчас вы рады, что выбрались из того клубка змей невредимым. Однако подобными эмоциями можно поделиться с близкими людьми, но точно не потенциальному работодателю.

Он задумается над тем, действительно ли в прошлой компании так все ужасно или это с вами что-то не так. К тому же, такие откровения демонстрируют, что кандидат не знаком с элементарным правилом делового этикета: о бывшем работодателе — либо хорошо, либо ничего. А если умолчать все же нельзя, то делайте акцент на сухих фактах, рассказывая без лишних эмоций.

Например: «Мне нужно было больше полномочий, чтобы хорошо выполнять работу» вместо «Он контролировал каждый мой шаг и не давал дышать». «Я понял, что хочу применить свои знания в другой компании, в новой сфере» вместо «Ужасный коллектив, и компания на ладан дышит!»

Звездный час

Некоторые кандидаты в ответ на стандартную просьбу рекрутера рассказать о себе любят начать очень издалека — чуть ли не со школы. И повествуют много подробностей, не имеющих отношения к работе. Университетские успехи важны, если вы вчерашний выпускник. А вот если вы закончили учебу лет 10 назад, то вдаваться в ее подробности не стоит, каким бы успешным студентом вы ни были. Сейчас от вас хотят услышать, чего вы добились за последние 3-5 лет.

Рассказ о себе не должен занимать больше 2−3 минут. Для уверенности отрепетируйте его дома или прокрутите в голове по дороге на собеседование.

Хобби – не на работе?

Некоторые достигают в своих увлечениях большего, чем на работе. Однако рассказывать о хобби на собеседовании — всегда риск. Предугадать мнение работодателя на этот счет невозможно: он человек со своим мнением и стереотипами. Одни уверены, что спортсмены — лучшие сотрудники, другие — наоборот. Для одних фотограф — это инфантильный и ленивый работник, для других — творческий человек со своим взглядом на мир, которого оценят в коллективе.

Говорите о хобби, если для вас это принципиально важно: например, вы серьезно занимаетесь спортом и ради соревнований всегда берете отпуска только в определенные периоды. В остальных случаях заговаривать о хобби стоит, только если вас про него спросили. Да и то — можно кратко ответить, что увлечений, которые помешали бы работе, у вас нет.

На приеме у психолога

Работодатели – это не психотерапевты. Рассказ о перипетиях судьбы и личных трагедиях ставит интервьюера в неловкое положение: он пригласил кандидата на деловую встречу, а не клиента на сеанс. Пытаться разжалобить ради желанной работы точно не стоит.

Если масштаб проблем таков, что влияет на вашу работу, об этом стоит сообщить. Но не сразу, а после того, как станет ясно, что вы заинтересовали работодателя как профессионал. Например, нужно несколько раз в месяц работать удаленно, так как кто-то из родных болеет и требует ухода.

Можно сразу к делу?

Очень самоуверенные кандидаты воспринимают рекрутеров как лишний этап на пути к встрече с непосредственным руководителем. И требуют провести сразу к нему. На этом собеседование и заканчивается. Рекрутеры работают в компаниях не просто так — им поручают первичный отсев, чтобы вечно занятые руководители встретились только с теми, кто уже проверен на мотивацию, соответствие принятой в компании корпоративной культуре и прочим требованиям.

«Все, о чем вы спрашиваете, и так есть в моем резюме, а остальные вопросы я вообще не понимаю, зачем нужны», – жалуется кандидат. Это еще один вид неконструктивной реакции на первичное собеседование с рекрутером. В вашем резюме и правда написано об опыте, образовании, компаниях и обязанностях, но работодатель смотрит, как вы говорите и как себя ведете, иначе бы он не тратил время на интервью. Невозможно оценить профессионала по резюме так, как это можно сделать при личной беседе.

Если вам надоело повторять слово в слово резюме, возьмите инициативу в свои руки: расспросите интервьюера про будущую работу. А после расскажите о себе, но уже применительно к тому, что вы узнали об этой работе.

По материалам портала hh.ru. Не реклама.