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Плавали – знаем: как правильно выбрать бассейн? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-7 бассейнов Сургута: цены на разовое посещение и абонементы

Плавали – знаем: как правильно выбрать бассейн? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: surgut-tr.gazprom.ru, vk.com/mau_lds_ru, surgpu.ru, unsplash.com

Занятия плаванием – это эффективный и безопасный способ улучшить свое здоровье и физическую форму, а также укрепить иммунитет. Однако, чтобы процесс приносил удовольствие, важно правильно подобрать место с удобным местоположением и приятными ценами. Обзор бассейнов Сургута – в материале siapress.ru.

Водолей

30 лет Победы, 22А. Один бассейн 25 метров на шесть дорожек.

В «Водолее» разовое посещение (45 минут) стоит 150 рублей – для детей и 180 – для взрослых.

Месячный абонемент на 12 посещений для детей и взрослых: 1 680 и 2 040 рублей. С 15 по 20 число текущего месяца.

Геолог

Мелик-Карамова, 12.Один бассейн на 25 метров с шестью дорожками.

Разовое посещение: 150 рублей – для детей и 180 – для взрослых.

Месячный абонемент на 12 посещений для детей и взрослых составляет 1 680 и 2 040 рублей.

Ледовый Дворец спорта

Югорский тракт, 40.

В учреждении функционирует два бассейна. Один из них на 25 метров с десятью дорожками. В него допускают взрослых и детей с 12 лет, умеющих плавать. Есть также бассейн с водными горками.

Стоимость разового посещения на 45 и 90 минут в плавательный бассейн: 190 и 285 рублей. В оздоровительный – 180.

Месячный абонемент на 12 посещений: 2 090 рублей.

Обращаем внимание, что оздоровительный бассейн работает по предварительной записи. Санитарные дни – второй и четвертый вторник каждого месяца.

Олимп

Университетская, 21/2.Два бассейна на 25 и 50 метров. Всего 10 дорожек.

Разовое посещение: 160 рублей – для детей и 190 – для взрослых.

Детский и взрослый месячный абонемент на 12 посещений: 1 800 и 2 160 рублей. При уважительной причине пропуска его действие могут приостановить или продлить. Для этого необходимо предоставить справку о болезни или командировке.

Отметим, что детям с 5 до 12 лет необходимо предоставить результат соскоба на энтеробиоз

Газовик

Островского, 16/2. Один бассейн на 25 метров.

Разовое посещение стоит 200-300 рублей, однако только при наличии свободных мест.

Поэтому лучше приобрести месячный абонемент, который стоит 1 900 рублей на восемь посещений или 2 200 рублей – на 12. Предупредим, что вас закрепят к определенной группе и времени. Стоимость детского абонемента – 1 300 (посещение два раза в неделю) и 1 700 рублей (три раза в неделю).

Нефтяник

Проспект Набережный, 37. Два бассейна по 25 метров.

Разовое посещение: 175 рублей – днем, 205 – вечером.

Месячный абонемент на восемь посещений – 1 320 (дневной) и 1 400 (вечерний).

Дельфин

Мелик-Карамова, 60А. Один бассейн на 25 метров с четырьмя дорожками.

Разовое посещение: 240 рублей.

Месячный абонемент (два занятия в неделю): 1 440 рублей.

Кроме того, в «Дельфине» можно научить своего ребенка плавать. Занятия проводятся даже с детьми до пяти лет.

Не забудьте мыло или гель для душа, мочалку, полотенце, спортивный купальник, шапочку и сменные тапочки. А также принесите фотографию, паспорт или документ, подтверждающий льготу, медицинскую справку. Несовершеннолетним необходимо взять с собой разрешение, заполненное родителями или законными представителями. И приходите за 15 минут до начала занятий по расписанию.


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23 января в 18:56, просмотров: 248, комментариев: 0
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