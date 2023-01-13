Что нового из цифровых технологий может стать частью нашей жизнь в 2023 году

Чего ожидать от цифровых тенденций в 2023 году? Если в прошлом году был популярен блокчейн и децентрализованные финансовые системы, то чем IT-компании удивят в этом году и какие технологии войдут в нашу жизнь? Об этом рассказали эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества.

Нейронные сети

В 2023 году технология продолжит внедрение в повседневную реальность во многих сферах бизнеса. Так, бесконтактные способы оплаты, доставки и получения покупок появились уже во многих местах.

Автопилоты в автомобилях и парковочные ассистенты, покупки в интернете с получением в магазине, приятное общение с чат-ботом, так похожим на человека, а также покупка онлайн на основе предпочтений, подобранных Сетью, и бесконтактный возврат в магазине станут привычным делом.

Метавселенная

Интернет становится еще более захватывающим благодаря метавселенной. Это новое виртуальное пространство, где можно играть и общаться, в том числе посредством аватаров, работать и вести бизнес.

Мировые эксперты прогнозируют, что к 2030 году метавселенная добавит мировой экономике 5 триллионов долларов. Именно 2023 год определит направления развития метавселенной на следующее десятилетие.

Компании уже используют технологии дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) для обучения и адаптации, и эта тенденция ускорится в 2023 году. Консалтинговый гигант Accenture уже создал среду метавселенной под названием Nth Floor. В этом виртуальном мире представлены копии реальных офисов Accenture, где сотрудники могут выполнять задачи без необходимости физического присутствия в офисе.

Прогресс в Web3

Web3 – это концепция нового интернета третьего поколения. Его особенностью будет децентрализованный принцип и работа на основе блокчейна с экономией токенов.

Технология «блокчейн» актуальна в сферах финансовых операций, идентификации пользователей и кибербезопасности. Она также значительно продвинется в 2023 году.

Например, на данный момент компания хранит все данные в облаке, но если она децентрализует хранилище и зашифрует эти данные с помощью блокчейна, то информация будет в большей безопасности, а у специалистов появятся инновационные способы доступа к ней и ее анализу.

Соединение цифрового и физического мира

Оно включает в себя два компонента: технологию цифровых двойников и 3D-печать.

Цифровые двойники – это виртуальные симуляции реальных процессов, операций или продуктов, которые можно использовать для проверки новых идей в безопасной цифровой среде. Дизайнеры и инженеры таким образом смогут воссоздать физические объекты в виртуальных мирах. А там можно проводить испытания в любых мыслимых условиях без больших затрат.

После тестирования в виртуальном мире инженеры с помощью технологии 3D-печати смогут настраивать и редактировать компоненты, а затем создавать их в реальном мире.

Например, уже сегодня во время гонок команды «Формулы-1» с помощью датчиков собирают данные о температуре трассы, погодных условиях, чтобы увидеть, какое воздействие это оказывает на машину. Затем данные передают на цифровые двойники двигателей и запускают сценарии, чтобы на ходу вносить изменения в конструкцию. На основе результатов своих испытаний команда печатает автомобильные детали на 3D-принтере.

Редактирование генов

Генетическое редактирование и нанотехнологии позволят ученым в 2023 году вносить изменения в структуру различных природных материй, включая растения и даже человека. Создавать материалы с совершенно новыми свойствами, такими как водостойкость и способность к самовосстановлению, – вот что будет развиваться в ближайшие годы.

Новая технология редактирования геномов высших организмов, базирующаяся на иммунной системе бактерий, под названием CRISPR/Cas9 существует уже несколько лет, но в 2023 году мы увидим ускорение технологии, что даст больше возможностей «настраивать природу» через изменения ДНК.

Генетическое редактирование немного похоже на обработку текстов, когда вы можете убирать одни слова и добавлять другие. То же можно сделать и с генами. Технология поможет в исправлении мутаций ДНК, устранении пищевой аллергии, улучшении сельскохозяйственных культур и может быть применима для модификаций внешних характеристик человека – цвета глаз и волос.

Развитие зеленых технологий

В 2023 году ожидается новый прогресс в области зеленого водорода, применении экологически чистого источника энергии, производящего практически нулевые выбросы парниковых газов. Две крупные европейские энергетические компании – Shell и RWE – уже строят первый крупный зеленый трубопровод из ветряных электростанций в Северном море.

Также произойдет развитие децентрализации электросетей. А это значит, что появятся системы небольших генераторов и накопителей электроэнергии, способных работать, даже если основная сеть недоступна. Таким образом, вопрос снабжения электроэнергией населенных пунктов и отдельных домов будет решен эффективнее и экологичнее. Сейчас в энергетической системе в основном доминируют крупные газовые и энергетические компании, но инициативы по децентрализованной энергетике могут демократизировать энергетику во всем мире при одновременном снижении выбросов углерода.

Роботы станут более человечными

В 2023 году роботы станут еще больше похожи на людей по внешнему виду и навыкам. Их можно будет использовать в качестве хостес на мероприятиях, как барменов, консьержей и сопровождающих для пожилых людей.

Компания Tesla усердно трудится над созданием человекоподобного робота. Так, на мероприятии Tesla AI Day 2022 Илон Маск уже представил Optimus Unit 1, автономного робота-гуманоида. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события в 2023 году.

Благодаря новым цифровым возможностям станет проще и удобнее вести бизнес, управлять изменениями. Так, продолжится миграция в облачные хранилища, внедрение нейронных сетей на основе машинного обучения.

Задача минимум для осознанного потребителя в 2023 году – быть в курсе новых технологий. Ведь от изменений не удастся спрятаться или сделать вид, что их не существует. Все мы пользуемся продуктами банков и различных онлайн-сервисов. Как максимум придется поспевать, чтобы идти в ногу с цифровыми тенденциями для собственной конкурентоспособности, например, на рынке труда и в целом для повышения адаптируемости.

Мы знаем, что самое постоянное в этом мире – это изменения. Но благодаря развивающимся цифровым тенденциям наша жизнь однозначно станет удобнее и интереснее. Поэтому тренд 2023 года – быть в курсе происходящего и ориентированность на будущее.