Как избежать проблем со здоровьем зимой и сохранить иммунитет

С наступлением холодов люди часто подвергаются простудным заболеваниям. Необходимо знать, как сохранить свое здоровье зимой, в особенности для пожилых людей. Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть зимой и как их избежать – рассказала заведующая отделением амбулаторной гериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-гериатр Наталья Шарашкина.

Обморожения и переохлаждения

Терморегуляция – важный процесс, который поддерживает стабильную внутреннюю температуру организма независимо от условий окружающей среды (около 37 ± 0,5 ° C). Пожилые люди подвержены повышенному риску нарушений терморегуляции. Это может произойти из-за сердечно-сосудистых патологий, сокращения объема мышечной ткани и нарушения ее функций, снижения метаболизма. Сказаться может и низкая физическая активность. Таким образом, долгое пребывание на улице зимой может привести к переохлаждению и даже обморожению. Очень важно одеваться по погоде, при этом предпочтительнее выбирать одежду из натуральных тканей, они лучше сохраняют тепло. Организму нужна энергия для обогрева, поэтому питаться следует регулярно и полноценно с достаточным количеством белка. Если за окном мороз, то прогулки должны быть непродолжительными, но совсем отказываться от выхода на свежий воздух не стоит.

Обезвоживание

Неожиданный факт, но риск обезвоживания актуален не только летом. В холодную погоду жажда ощущается не так явно, однако потребность в жидкости у организма не снижается. Усугубить ситуацию может сухой воздух в помещении из-за отопительных приборов или страх частых мочеиспусканий. Поэтому зимой также очень важно потреблять достаточное количество жидкости. В среднем рекомендуется выпивать 1500—2000 мл или 30 мл на 1 кг массы тела в сутки. При недержании мочи обязательно обратитесь к врачу-гериатру, он поможет справиться с этой проблемой.

Простудные заболевания

Зима – это сезон простуды и гриппа. После 65 лет в иммунной системе человека начинаются изменения, она ослабевает. Из-за сопутствующих хронических заболеваний организм не может справиться с инфекцией, возникают осложнения. Так, в период эпидемии гриппа риск смерти у пожилых пациентов с хроническими болезнями легких и сердечно-сосудистыми патологиями увеличивает в десятки раз. Поэтому в холодное время года необходимо с особым вниманием подходить к своему здоровью, поддерживать физическую активность, правильно питаться. От гриппа и пневмококковой пневмонии поможет защититься вакцинация. От гриппа лучше прививаться ежегодно.

Сухость и покраснение кожи

Зимние морозы могут стать причиной появления кожного зуда и раздражения. Это может быть простое обветривание, когда кожа продолжительное время подвергалась негативному воздействию ветра, мороза, влаги. Чувствительная и сухая кожа нуждаются в более тщательном уходе и применении специальных средств для эффективного увлажнения, очищения и смягчения. В таком случае справиться с неприятными ощущениями и визуальными повреждениями помогут питательные и смягчающие кремы.

В редких случаях кожный зуд может сопровождаться жжением и мелкой красной сыпью. Это типичные симптомы аллергии на холод. Самолечение или применение народных средств при аллергии на холод неэффективно. Соблюдайте профилактические меры: перед выходом на улицу нанесите на кожу защитный крем, губы покройте гигиенической помадой, максимально закрывайте лицо и руки на морозе, следите за тем, чтобы в рацион входили продукты, богатые витаминами А, Е, группы В, железом, кальцием, цинком, калием, селеном. Подобрать витаминные препараты, которые подходят именно вам, поможет врач-гериатр или терапевт.

Падения и переломы

В осенне-зимний период риск падений и травм у пожилых значительно возрастает. Почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет, по крайней мере, один раз в год переносят падения. Каждый второй человек старше 85 лет после падения утрачивает способность к самостоятельному передвижению. Особенно опасны падения для людей с остеопорозом. Из-за снижения плотности костной ткани серьезную травму можно получить даже при падении с высоты собственного роста. У пожилых людей чаще всего происходят переломы шейки бедра, кистей рук, костей таза, позвонков, черепно-мозговые травмы. Наиболее грозными и инвалидизирующими последствиями падений у пациентов этой категории являются травма головы с развитием кровоизлияния в мозг и перелом шейки бедра. Поэтому зимой рекомендуется носить удобную обувь на нескользящей подошве, при необходимости можно надеть на нее специальные противоскользящие насадки. Будет полезно выполнять упражнения на укрепление мышц и улучшение равновесия. Регулярно проходите диспансеризацию для выявления риска падений и переломов, при необходимости выполните исследование плотности костей. Включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витаминов Д.

Обострение хронических заболеваний

Во время смены сезонов пожилые люди начинают жаловаться на всевозможные симптомы обострения хронических заболеваний: головные боли, одышку, боли в сердце и другие недомогания. Основная причина таких сезонных обострений – это снижение иммунитета. При смене теплого времени года на холодный иммунная система пожилого человека испытывает настоящий стресса. Этому состоянию способствуют и многочисленные факторы риска: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, дефицит сна, психо-эмоциональные проблемы.

Часто в холодное время года обостряются урологические заболевания, например, цистит или воспаление мочевого пузыря. О цистите заявят такие симптомы, как навязчивое желание сходить в туалет, боль внизу живота, иногда отдающая в поясницу, изменение цвета мочи или примеси в ней, режущая боль при опорожнении мочевого пузыря, иногда небольшое повышение температуры. С воспалениями мочевого пузыря не шутят, поэтому лечение назначает только врач. Чтобы не допустить обострения, первое правило – не переохлаждаться и носить теплую одежду по сезону. В качестве профилактики нужно пить побольше воды, что уменьшает концентрацию мочи и защищает мочевой пузырь. Также можно употреблять клюквенный морс (клюква обладает антибактериальными свойствами), а также разбавленные соки или травяные сборы. Очень важно не сдерживать позывы к мочеиспусканию, человеку необходимо освобождать мочевой пузырь каждые 2-3 часа (по 200-300 мл за раз), регулярное опорожнение мочевого пузыря — это защита от инфекций.