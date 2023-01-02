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​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

У нас целая неделя на новогодний отдых. Как ее провести насыщенно и интересно?

​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Новогодние каникулы стартовали, 2 января — самое время задуматься о том, как провести предстоящую «выходную» неделю так, чтобы потом не вздыхать о бездарно потраченном времени. Выключайте телевизор: активностей предостаточно и дома, и на улице.

Интеллектуально-театральный Новый год

Действительно, по ТВ идут старые голубые огоньки и надоевшие дискотеки восьмидесятых: чем не повод отправиться смотреть на выступления артистов вживую? Сургутская филармония открылась уже сегодня — здесь со 2 по 4 января работает Академия новогодних чудес — театрализованные представления у елки идут в 10, 12 и 14 часов.

Рядом, в театре актера и куклы «Петрушка» на Энгельса, 11, идет бэби-преставление «Первый Новый год» — сегодня, возможно, уже не попадете, но завтра, послезавтра и 5 января прийти успеете: шоу также сменяют друг друга — в 10.00, 11.30 и 16.00.

В Городском культурном центре — новогодние утренники для детей будут идти с 3 по 6 января: интерактивная программа «Снежкино приключение» ориентировано на самых маленьких детей (до четырех лет) и их родителей.

Для детей постарше там же — новогодняя история «Ещё раз про Золушку, или Новогоднее пиратское нашествие»: с 3 по 6 января обещают невероятные приключения Золушки на пиратском корабле, сдобренные, опять же, интерактивом.

Подростки же в эти же даты могут заявиться на дискотеку «Вселенская елка»: музыка, интерактив, сюрпризы, подарки — все в программе.

Хочу всё знать… и уметь

Старт нового года — отличный повод научиться чему-то новому: это прекрасно понимают в библиотеках, музеях и историко-культурном центре «Старый Сургут», где все каникулы работают творческие лаборатории, проводятся мастер-классы, творческие мастерские. Программа обширная: смотрите подробности и выбирайте занятие по душе!

Развлечеба

Там же — множество развлечений с интеллектуальным уклоном: музейные праздники, познавательные программы, беседы об истории и искусстве, чтение новогодних рассказов, викторины, мультфильмы и другие активности, расцвечивающие зимние вечера.

Все — на выставку!

Выставочные залы в новогодние каникулы тоже представили праздничную программу. Так, в галерее современного искусства «Стерх» до 5 января можно оценить актуальную экспозицию «Шары, коты и елки» (признавайтесь, ваши четвероногие друзья опрокидывали дерево в гостиной?!). Здесь, впрочем, все елки в целости и сохранности — а к ним прилагается выставка современного искусства, включающая произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства художников Сургута.

В Сургутском художественном музее же весь январь ждут на менее праздничную, но все же улучшающую настроение выставку «Зимние новеллы»: она посвящена не столько Новому году, сколько вообще этому прекрасному времени года — зиме.

Новый Новый год в Старом Сургуте

Традиционно в ИКЦ «Старый Сургут» всех ждут ледовые фигуры, но фестиваль в этом году приобрел новый формат — и стал «Зимартом».

«ЗИМАРТ» станет площадкой для проведения вечернего лазерного шоу, также на главной площади разместятся новогодние арт-объекты: светодиодный чум и елки, фотозоны и ледяная композиция, — говорят в ИКЦ. — В рамках проведения фестиваля на территории «Старого Сургута» запланированы: театрализованное представление «Чудеса новогоднего ларца», циклы мастер-классов «Сказочная мастерская», «Мультэкспресс» и «Зимняя подвижная скульптура», кукольный театр «Сказки из сундучка», познавательная программа «В гостях у сказки» c изготовлением новогодних украшений, выставка «Праздник к нам приходит», игровые программы для семейного отдыха «Снежные забавы» и «Таёжная тропа», а также настольные игры, катание на собачьих упряжках и работа тёплого чума».

Ловите карту активностей здесь!

Кстати, если уж зашла речь о картах, вот вам еще одна: здесь отображены всевозможные ледовые городки, катки, а также адреса всех культурных учреждений, ответственных за создание новогоднего настроения. Ничего не видно? Кликните по изображению и открывайте в полном размере.

Кстати, все подробности о том, чем заняться на каникулах, можно получить в специальном «дедморозовском» разделе официального сайта сургутской администрации. Заходите, там много интересного!

Домоседы, не скучайте!

Часть горожан, впрочем, на улицу не вытащишь — хотя и погода обещает быть вполне милосердной. Но и они могут организовать себе вполне качественный отдых. Одна из его составляющих — настольные игры: мода на них с каждым годом растет. Новогодние каникулы идеально подходят для того, чтобы сыграть в долгие игры — никто никуда не торопится. К слову, тратиться на новые необязательно: можно в два-три раза дешевле найти наборы на «Авито». Представители сервиса свидетельствуют: их продажи в Сургуте в декабре 2022 года выросли на семь процентов по сравнению с прошлым годом. Рекордсмены — «Мафия», «Монополия», «Имаджинариум». Кстати, можно устроить баттл из нескольких игр и растянуть его на несколько дней, а в конце новогодних праздников выбрать победителя. Например, сегодня вы играете в одну игру, завтра – во вторую и так далее. А потом подводите итоги новогоднего турнира.

Каникулы — время прокачки не только интеллектуальной, но и физической, причем необязательно бежать в спортзал. Для начала определитесь, каким именно спортом вы хотели бы заняться – йога, пилатес, короткие силовые тренировки. 15-20 минут на спорт точно найдутся, а обойтись можно буквально парой предметов минимального спортинвентаря типа ковриков для фитнеса, гантелей; а для работы с собственным весом достаточно фитнес-резинок.

Программы упражнений можно опять же найти в интернете, а можно скачать на смартфон соответствующие приложения, причем некоторые — бесплатно. Вот только несколько из них. «8fit Упражнения и питание» создаст рацион питания и тренировок по вашим запросам и параметрам. Aaptiv создаст иллюзию занятий с тренером, поскольку вы будете получать указания и комментарии по тренировкам в аудиоформате. С Fitbit можно тренироваться в видеоформате с реальными инструкторами, объясняющими и демонстрирующими технику выполнения упражнений.

Каникулы — прекрасный повод отдаться своему хобби. Может, вы давно мечтали научиться играть на гитаре или поснимать на пленочный фотоаппарат, создать изделия макраме и прочие хенд-мейд шедевры. Опять же, в магазины для этого идти необязательно: для базовых покупок можно выбрать сайты интернет-продаж.

Мягкое кресло, клетчатый плед…

В общем, та часть сургутян, которых ничто из перечисленного не впечатлило, имеет возможность просто закутаться в любимый плед, налить себя чего-нибудь горячего (можно и немного, совсем немного горячительного) — и провести праздничные дни в тепле и уюте. Главное, чтобы они были источником радости на долгое время!


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Сегодня в 15:19, просмотров: 237, комментариев: 0
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