Как не переесть в новогодние праздники

Изобилие вкусных блюд и напитков – это практически неотъемлемая часть празднования Нового года. Однако наслаждение излюбленными лакомствами может закончиться чувством тяжести в желудке, набранными килограммами и обострением болезней. Как подготовиться к «празднику живота» рассказали эксперты Роскачества.

Готовимся заранее

Перед праздником (в идеале за неделю-две) добавьте активности, чтобы ускорить обмен веществ. Старайтесь больше двигаться, гуляйте, катайтесь на коньках. Так организм во время праздничных застолий лучше справится с изобилием еды. Также в течение двух-трех дней до Нового года старайтесь пить больше воды, раза в два больше, чем обычно.

Чтобы не переедать в новогоднюю ночь, не отказывайтесь от завтрака и обеда. Тогда за праздничным столом вы не наброситесь на еду, и мера будет соблюдаться сама собой. Идеальные блюда для праздничного ужина – овощные салаты с легкой заправкой.

Правило «80/20»

Самая простая формула здорового застолья – правило «80/20». Составьте список блюд, которые хотите подать к праздничному столу. В идеале 80% этого списка должны занимать легкие полезные блюда, а 20% оставьте на не очень полезные, но любимые: оливье, селедку под шубой или сладости.

Еда – источник не только энергии, но и удовольствия. Однако, чтобы насладиться тем или иным продуктом, нужно есть медленно, не спеша. Концентрируясь на этих ощущениях, вы съедите значительно меньше, чем если бы вы просто быстро опустошали тарелку. Еще одна уловка, которая поможет вам не переесть: выбирайте небольшие порционные тарелочки, отрезайте блюдо маленькими кусочками.

Попробуйте сразу положить в тарелку все то, что планируете попробовать вечером – салаты, закуски – всего понемногу. Так вы наглядно увидите, сколько вы намеревались съесть, и сможете себя ограничить.

Не смешиваем и пьем в меру

Все застольные последствия и интоксикации чаще всего связаны именно с алкоголем. Так что всегда нужно думать об умеренности. Специалисты рекомендуют не смешивать разные виды алкоголя, лучше выбрать какой-то один напиток.

Так, не советуют смешивать напитки, произведенные из разных сырьевых групп: виноградной (вино, шампанское, коньяк), сахарной (водка, текила, ром) или зерновой (виски, пиво, джин). Иначе наутро можно получить сильнейшее похмелье. Не стоит увлекаться алкогольными коктейлями из-за большой нагрузки на печень и добавлять в алкоголь газированные напитки, опьянение наступит очень быстро и непредсказуемо. Если вы хотите разбавить крепкий алкоголь, то лучше соком, а не кока-колой. Кроме того, не забывайте пить обычную воду.

С чем сочетать алкоголь?

Считается, что под алкоголь лучше съесть что-то жирное, чтобы быстро не опьянеть. Но диетологи утверждают, что лучше, наоборот, выбирать легкие закуски. Например, зеленый салат, креветки, белое мясо птицы или рыбу.

Жирные блюда с алкоголем – самое опасное сочетание. Особенно для поджелудочной железы. Этот дуэт может запросто привести к обострению хронического или возникновению приступа острого панкреатита. Так что стоит обдумать варианты легкой закуски. А перед приемом алкоголя лучше всего съесть нежирное белковое блюдо с углеводным гарниром, например, отварным картофелем или тушеными овощами. Углеводы замедляют всасывание алкоголя, а также действуют как адсорбенты

С новым утром

Первое и самое важное правило: дайте своему организму отдохнуть и перестаньте есть салаты в том же количестве, что и накануне. Даже если в новогоднюю ночь вы переели, организм вполне способен справиться с последствиями переедания. Но жить в таком же режиме до конца новогодних праздников – слишком сильная нагрузка.

Пейте больше чистой воды без газа: после гастрономических излишеств важно восполнить баланс жидкостей в организме и вывести лишнюю соль. Это поможет избавиться от отеков. Можно выпить ферментные препараты или сорбенты. Они облегчат нагрузку на поджелудочную железу и снимут чувство тяжести. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе и меньше есть.