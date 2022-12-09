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Как нас изменил 2022 год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Что изменилось в жизни россиян в 2022 году

Как нас изменил 2022 год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Уходящий год нельзя назвать простым. Он значительно повлиял на нашу повседневность и привычки. Как изменилась жизнь россиян в разных сферах – рассказали в исследовании ВЦИОМ.

Больше поддержки и общения

В этом году россияне стали больше нуждаться в поддержке близких людей. Каждый второй опрошенный житель страны отметил у себя такую потребность. Причем в большей степени с этим сталкивались молодые люди 18-24 лет, женщины, граждане с неполным средним образованием, жители села, а также те, кто не пользуется ни телевидением, ни интернетом. 26% из них сообщили, что стали чаще посещать психолога, смотреть видеоролики и читать книги по этому направлению.

Также жители страны стали больше общаться с друзьями и знакомыми. Об этом рассказала половина опрошенных. Но лишь 7% стали в этом году чаще ходить в гости. Больше половины не изменили своих привычек, а каждый четвертый начал делать это еще реже, чем обычно.

Пора позаботиться о здоровье

Несмотря на трудности, который принес этот год, значительная доля россиян стала уделять больше внимание своему здоровью. Так, каждый второй стал употреблять в пищу больше здоровой еды (47%), треть теперь занимаются спортом (35%), почти столько же — чаще посещают врачей (27%). Отметим, что женщины чаще всего обращаются в больницу.

Употребление алкоголя не стало более распространенной привычкой у большинства. 56% отметили, что в этом году не стали чаще его пить. Однако 8% признались, что стали злоупотреблять крепкими напитками.

Деньги и экономия

Еда – это базовая потребность человека, но именно на ней в этом году стали больше всего экономить россияне (35%). Почти столько же – на парикмахерских, косметике и салонах красоты. При этом на еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69%), процент чуть выше также среди 18-24-летних (44%) и жителей Северо-Западного округа (44%).

Век живи – век учись

В этом году начали посещать учебные курсы, больше читать учебной литературы и/или решили получить дополнительное образование 28% россиян. Интенсивность образовательных практик выше среди молодых россиян 18-34 лет, с возрастом показатель снижается и минимум приходится на группу 60+.

Рестораны и кафе

30% опрошенных не изменили свои привычки относительно посещения кафе, ресторанов и других мест общественного питания. А вот реже стали это делать 22%, а чаще – только 3%. Сократили расходы кафе и рестораны преимущественно россияне 25-34 и 35-44, аудитория с высшим образованием, граждане с плохим материальным положением и активные потребители интернета.

Что интересно, 43% россиян сообщили, что не посещали ранее места общественного питания и не делают этого сейчас. Это обусловлено возрастом и территорией проживания.

Кино – будет?

Киноиндустрия также пострадала под влиянием событий 2022 года. Привычные зарубежные ленты пропали, а российский медиарынок оказался в изоляции. С одной стороны, это может стать импульсом для отечественного кино, с другой — развиваться в отсутствии конкуренции сложно. Больше половины жителей страны продолжают смотреть российские фильмы и сериалы так же, как и раньше (56%). А чаще – 13% опрошенных.

При этом, каждый пятый признался, что не смотрит отечественное кино, что обусловлено возрастом, медиапотреблением и урбанизированностью. Активные пользователи интернета отказываются от российского кинематографа в три раза чаще, чем телезрители.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 181, комментариев: 0
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