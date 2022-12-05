Как правильно запустить фейерверк на Новый год без последствий

По данным МЧС, с травмами от петард госпитализируют ежегодно около одной тысячи человек, при этом половину — в ночь с 31 декабря на 1 января. Причиной этого чаще всего становятся бракованные фейерверки или несоблюдение инструкции при обращении с петардами и ракетами. Главное, что надо знать – они созданы по тому же принципу, что и настоящие боевые снаряды, только имеют меньшую мощность. О том, как правильно обращаться с фейерверками – рассказали эксперты Объясняем.рф.

Шаг первый: покупка

Покупать праздничный салют можно только в специализированных магазинах или отделах торговых центров. Продажа должна быть организована таким образом, чтобы брать товары в руки мог лишь продавец, а посетители — только разглядывать образцы на витрине и читать этикетки. Именно на этикетках надо сосредоточиться, когда вы приобретаете свой новогодний арсенал.

Необходимо обращать внимание на три важных момента: инструкцию для пользователя на русском языке, срок годности на упаковке, а также сертификат на изделие. Инструкция и срок годности должны быть напечатаны на упаковке фейерверка.

Сертификат на фейерверк должен быть у продавца, в онлайн-магазинах документ можно скачать на сайте. В сертификате с уникальным номером должна содержатся следующая информация:

Орган по сертификации — в каком российском центре прошли испытания фейерверки этой серии.

Заявитель — компания, которая приобрела фейерверки у производителя.

Изготовитель — название фирмы-производителя.

Продукция — точное описание фейерверка. Например, «батареи салютов» с указанием количества штук в упаковке, артикулов, номера контракта и партии.

Пометка, что фейерверк соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Инструкция к изделию без перевода, поврежденная упаковка, истекший или истекающий срок годности, отсутствие сертификата однозначно указывают, что стоит пойти в другой магазин.

Категорически не рекомендуется покупать петарды на рынке, из машины или с лотка. Экономия чревата серьезными последствиями.

У торговой точки, продающей фейерверки, должна быть лицензия Минпромторга, разрешающая продажу такой продукции. Если сомневаетесь в надежности магазина, попросите продавца показать документ.

Зажигательные варианты

Степень грандиозности фейерверка, который может устроить частное лицо, ограничена ракетами, петардами и бенгальскими огнями первых трех классов опасности. Такие требования прописаны в постановлении правительства РФ № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий».

К первому классу относятся самые безобидные — хлопушки и бенгальские огни с радиусом действия до 0,5 метра. Небольшие фонтаны и наземные фейерверки с «холодным» огнем, заряды от которых разлетаются в стороны до пяти метров, относятся ко второму классу. Пиротехнику первого и второго классов разрешено использовать в помещениях, но с осторожностью.

Важно помнить, что перед тем, как открыть упаковку, надо внимательно прочитать инструкцию. «Холодный» огонь» быстро превращается в горячий, если установить фейерверк рядом с легко воспламеняющимися шторами или бытовой техникой. Когда искры разлетаются на пять метров, то и свободного пространства вокруг фейерверка должно быть не меньше (подробнее и точнее будет написано в инструкции).

Кстати, именно такой фейерверк, который формально можно использовать в помещении, стал причиной трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь» в декабре 2009 года, когда в огне погибло больше ста человек.

Петарды, ракеты и батареи фейерверков третьего класса опасности разрешается запускать только на открытом пространстве. Принцип их действия такой же, как у боевых снарядов, а радиус действия составляет около 20 метров.

Ракета невысокого полета

Для массового использования доступны фейерверки с калибром менее трех дюймов, и этого вполне достаточно, чтобы ваш салют было видно из всех окрестных домов. Самый скромный, калибром 0,8 дюйма, выстрелит на высоту около 20 метров, а огни в небе разлетятся примерно на 10 метров. Максимально возможный калибр для любительского использования — 2,5 дюйма (почти 6 см.), взлетит примерно на 55 метров, а салют разлетится на 40–50 метров. Подыскивая свободную площадку, учитывайте, что дальность действия фейерверка может быть и больше.

Категорически запрещено устраивать фейерверк под окнами жилых домов, или запускать их с балконов. Такой пуск может закончиться пожаром — ежегодно МЧС фиксирует десятки таких случаев, или визитом полиции — правоохранители классифицируют подобные запуски как мелкое хулиганство и, в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ, могут оштрафовать стрелка на три тысячи рублей.

Пиротехника изнутри

Самый простой одиночный салют — это трубка с подставкой-заглушкой. Чем она шире, тем больше калибр. Внутри спрятан так называемый фестивальный шар, который взрывается в воздухе, а также заряд и фитиль, который нужно поджечь, чтобы привести заряд в действие.

Батарея салютов, которая обеспечивает относительно долгий и разноцветный фейерверк, состоит из нескольких одиночных зарядов-трубок. Расстояние от батареи, у которой вы запалили фитиль, держа ее на вытянутых руках, до зрителей пиротехнического шоу должно составлять не менее 20 метров.

Еще один популярный и не менее опасный вид фейерверка, который дает красивый искрящийся салют — римская свеча. Важно, что он имеет стабилизатор в нижней части корпуса (иногда в этом качестве выступает сам корпус), который обеспечивает полет по предсказуемой траектории. Использовать свечу можно только в том случае, если стабилизатор не поврежден. Прежде, чем поджигать запал, римскую свечу необходимо прочно зафиксировать, закопав наполовину в грунт или снег.

Все эти правила изложены в инструкции, однако все равно фейерверками в новогодние праздники чаще всего травмируют глаза и кисти рук. То есть игнорируют инструкции и делают именно то, что категорически запрещено.Итак: