Советы автолюбителям о поездках на зимней дороге

Низкие температуры значительно влияют на дорожную обстановку. Многим водителям трудно завести машину, а кто-то заглох по пути. И не так страшно, если это произошло в городе, где на помощь могут быстро прийти госавтоинспекторы. А если вы попали в сильную метель или автомобиль застрял в снегу? Как подготовиться, если вас ждет длительная поездка в мороз – в материале siapress.ru.

Основы безопасности на зимней дороге

Перед поездкой нужно обязательно проверить автомобиль и провести надлежащее техническое обслуживание, подготовив его к зимней эксплуатации. Вы поменяли шины на зимние, и они хорошо накачаны? В багажнике имеется запасная канистра с топливом, масло, запасное колесо, антифриз?

Вы знакомы с той частью инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю, где идет речь об обращении с автомобилем в таких ситуациях? Если пока не довелось – ознакомьтесь перед поездкой. Как правило, там содержатся четкие и конкретные указания, что делать в таких случаях.

Аварийный комплект

На случай зимнего форс-мажора нужно обязательно подготовить аварийный набор, который сможет спасти вас в опасный мороз. Возможен такой вариант развития событий, когда вы не сможете справиться с ситуацией самостоятельно и придется вызывать помощь. Учитывайте такую вероятность и соберите ряд предметов, которые помогут вам чувствовать себя в большей безопасности, ожидая прибытия помощи.

Аварийный комплект должен содержать:

зарядное устройство к мобильному телефону и запасной аккумулятор;

теплую одежду и одеяла;

щетку для удаления снега и льда с лобового стекла;

очень хорошо иметь с собой примерно 10 кг песка или гравия (понадобятся для того, чтобы подсыпать под колеса, в том случае, когда автомобиль забуксовал на льду);

небольшую лопату, чтобы в случае необходимости освободить колеса от снега;

ручной фонарь и комплект батареек к нему;

аптечку;

еду и питье.

Автомобиль застрял в снегу: что делать?

Выберитесь из автомобиля и оцените обстановку, определив причину прекращения движения. Не пытайтесь выбраться с помощью пробуксовки колес, ваши попытки могут привести к тому, что ведущие колеса еще больше погрузятся в снег. Лучшее, что можно сделать в этом случае – это попытаться откопать автомобиль, выбрасывая снег из-под кузова той самой лопатой, которая припасена у вас в аварийном наборе. Удалив снег из-под днища, таким же образом освободите задние и передние колеса.

Не забудьте про выхлопную трубу – ее тоже нужно очистить от снега, иначе выхлопные газы могут попасть в кузов и салон.

Теперь, когда колеса очищены от снега, подложите под них все, что найдется: автомобильные коврики, камни, доски. Это нужно для того, чтобы получить сцепление с дорогой. Теперь можно пытаться медленно двинуться назад, выравнивая передние колеса по ходу движения для того, чтобы они оказывали сопротивление движению.

Следующий шаг: слабо нажимайте педаль газа и совершайте малые обороты, плавно включая сцепление, придерживая в конце. Аккуратно раскачивая автомобиль взад-вперед, возможно вам удастся утрамбовать колею и выбраться из зимней западни самостоятельно. Если есть помощники, было бы неплохо подтолкнуть автомобиль сзади.

Вы попали в сильную метель

В этом случае следуйте следующему алгоритму действий:

- не паникуйте и соберитесь;

- вызовите спасательную службу (номер телефона занесите в справочник своего мобильного заранее);

- двигатель нужно укрыть чем-нибудь из аварийного комплекта;

- если автомобиль может двигаться, то расположите его двигателем в наветренную сторону;

- чтобы автомобиль не «размораживался», периодически прогревайте его;

- периодически очищайте выхлопную трубу, чтобы выхлопные газы не попали в салон и кузов;

- помните, что ваш не занесенный снегом автомобиль является ориентиром для поисковой группы, и периодически очищайте его от снега.

- даже если очень устали, до приезда поисковой группы постарайтесь не спать, чтобы держать ситуацию под контролем.

Автомобиль заглох

Выберитесь из машины и оцените обстановку. Постарайтесь сориентироваться, где вы находитесь и как далеко от населенного пункта. Если вызываете поисковую группу, до ее приезда не ложитесь спать, даже если на дворе ночь. В том случае, если решите обратиться за помощью в недалеко расположенный населенный пункт, старайтесь в пути придерживаться трассы или дороги.

За помощью необходимо обратиться по единому телефону вызова экстренных служб 112.