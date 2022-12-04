16+
Логотип Сиапресс
USD  61,7749   EUR  64,9868  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Как не умереть на дороге зимой // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Советы автолюбителям о поездках на зимней дороге

Как не умереть на дороге зимой // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Низкие температуры значительно влияют на дорожную обстановку. Многим водителям трудно завести машину, а кто-то заглох по пути. И не так страшно, если это произошло в городе, где на помощь могут быстро прийти госавтоинспекторы. А если вы попали в сильную метель или автомобиль застрял в снегу? Как подготовиться, если вас ждет длительная поездка в мороз – в материале siapress.ru.

Основы безопасности на зимней дороге

Перед поездкой нужно обязательно проверить автомобиль и провести надлежащее техническое обслуживание, подготовив его к зимней эксплуатации. Вы поменяли шины на зимние, и они хорошо накачаны? В багажнике имеется запасная канистра с топливом, масло, запасное колесо, антифриз?

Вы знакомы с той частью инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю, где идет речь об обращении с автомобилем в таких ситуациях? Если пока не довелось – ознакомьтесь перед поездкой. Как правило, там содержатся четкие и конкретные указания, что делать в таких случаях.

Аварийный комплект

На случай зимнего форс-мажора нужно обязательно подготовить аварийный набор, который сможет спасти вас в опасный мороз. Возможен такой вариант развития событий, когда вы не сможете справиться с ситуацией самостоятельно и придется вызывать помощь. Учитывайте такую вероятность и соберите ряд предметов, которые помогут вам чувствовать себя в большей безопасности, ожидая прибытия помощи.

Аварийный комплект должен содержать:

  • зарядное устройство к мобильному телефону и запасной аккумулятор;
  • теплую одежду и одеяла;
  • щетку для удаления снега и льда с лобового стекла;
  • очень хорошо иметь с собой примерно 10 кг песка или гравия (понадобятся для того, чтобы подсыпать под колеса, в том случае, когда автомобиль забуксовал на льду);
  • небольшую лопату, чтобы в случае необходимости освободить колеса от снега;
  • ручной фонарь и комплект батареек к нему;
  • аптечку;
  • еду и питье.

Автомобиль застрял в снегу: что делать?

Выберитесь из автомобиля и оцените обстановку, определив причину прекращения движения. Не пытайтесь выбраться с помощью пробуксовки колес, ваши попытки могут привести к тому, что ведущие колеса еще больше погрузятся в снег. Лучшее, что можно сделать в этом случае – это попытаться откопать автомобиль, выбрасывая снег из-под кузова той самой лопатой, которая припасена у вас в аварийном наборе. Удалив снег из-под днища, таким же образом освободите задние и передние колеса.

Не забудьте про выхлопную трубу – ее тоже нужно очистить от снега, иначе выхлопные газы могут попасть в кузов и салон.

Теперь, когда колеса очищены от снега, подложите под них все, что найдется: автомобильные коврики, камни, доски. Это нужно для того, чтобы получить сцепление с дорогой. Теперь можно пытаться медленно двинуться назад, выравнивая передние колеса по ходу движения для того, чтобы они оказывали сопротивление движению.

Следующий шаг: слабо нажимайте педаль газа и совершайте малые обороты, плавно включая сцепление, придерживая в конце. Аккуратно раскачивая автомобиль взад-вперед, возможно вам удастся утрамбовать колею и выбраться из зимней западни самостоятельно. Если есть помощники, было бы неплохо подтолкнуть автомобиль сзади.

Вы попали в сильную метель

В этом случае следуйте следующему алгоритму действий:

- не паникуйте и соберитесь;

- вызовите спасательную службу (номер телефона занесите в справочник своего мобильного заранее);

- двигатель нужно укрыть чем-нибудь из аварийного комплекта;

- если автомобиль может двигаться, то расположите его двигателем в наветренную сторону;

- чтобы автомобиль не «размораживался», периодически прогревайте его;

- периодически очищайте выхлопную трубу, чтобы выхлопные газы не попали в салон и кузов;

- помните, что ваш не занесенный снегом автомобиль является ориентиром для поисковой группы, и периодически очищайте его от снега.

- даже если очень устали, до приезда поисковой группы постарайтесь не спать, чтобы держать ситуацию под контролем.

Автомобиль заглох

Выберитесь из машины и оцените обстановку. Постарайтесь сориентироваться, где вы находитесь и как далеко от населенного пункта. Если вызываете поисковую группу, до ее приезда не ложитесь спать, даже если на дворе ночь. В том случае, если решите обратиться за помощью в недалеко расположенный населенный пункт, старайтесь в пути придерживаться трассы или дороги.

За помощью необходимо обратиться по единому телефону вызова экстренных служб 112.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:33, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дисней уйдет из России окончательно 970
  2. ​Запланированная на год догазификация в Сургуте почти закончилась 873
  3. ​За детей заплатят? В Югре приняли новые меры поддержки мам и отменили старые 824
  4. ​Яков Черняк: «Наша миссия — воспитывать потребность в прекрасном» 718
  5. ​Закрытие ТЦ – новая тенденция? 648
  6. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 352
  7. Несовершеннолетнюю насильно удерживали в квартире в Нижневартовске 326
  8. Почти половина компаний в России вручит детям сотрудников подарки к Новому году 267
  9. Ханты-Мансийск попал в топ-5 по затратам на отлов собак в УрФО 261
  10. Пожилого жителя Мегиона обманули под предлогом торгов иностранной валютой 205
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 3254
  2. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3022
  3. ​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз 2375
  4. У 81 югорчанина обнаружили ковид за последние сутки 2012
  5. Сургутские чиновники переедут в здание на Маяковского в 2024 году 1944
  6. ​В Сургуте пытаются продать пентхаус с водопадом за 130 млн рублей 1828
  7. ​Красиво у нас зимой. Но кто-нибудь понял, что за символ украшает елку напротив администрации? 1725
  8. В Сургутском районе заметили необычное природное явление 1660
  9. Два югорчанина похвастались крупным уловом, теперь их проверит Рыбнадзор 1621
  10. В Югре открыли первый автозимник 1615
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 5025
  2. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4716
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 3969
  4. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 3714
  5. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 3587
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3536
  7. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3480
  8. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 3254
  9. ​Еще одна метастаза 3182
  10. Шесть компьютерных привычек пользователей Windows, ​​​​​​​от которых лучше отказаться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3098

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика