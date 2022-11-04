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Шесть компьютерных привычек пользователей Windows, ​​​​​​​от которых лучше отказаться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Чего не стоит делать, чтобы не усложнять работу с компьютером на Windows

Шесть компьютерных привычек пользователей Windows, ​​​​​​​от которых лучше отказаться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

В наше время иметь свой собственный компьютер или ноутбук дома – не редкость и, зачастую, даже необходимость. Однако далеко не каждый может похвастаться хорошими знаниями в данной сфере. Рассказываем, от каких привычек стоит избавиться пользователям ОС Windows, чтобы сделать работу за компьютером проще.

1. Очистка реестра

Дело тонкое. Да, чистка реестра Windows позволяет значительно оптимизировать рабочие процессы системы. Но риск вызвать проблемы, удалив не то, что нужно, довольно высок. Поэтому, если вы не продвинутый пользователь, то лучше доверить этот вопрос технически подкованному человеку уровня программиста.

2. Удаление предустановленных программ от производителя

Почти всегда на новеньком ноутбуке или компьютере уже предустановлены различные утилиты — демоверсии программ, более удобные настройки клавиатуры, дополнительные мультимедийные возможности, игры, предложения онлайн-стора и т.п. Не все из этого может пригодиться пользователю, но главное не переборщить с персонализацией.

Совершенно точно не нужно удалять все, что связано с функциями обновления от производителя (Updates). А также программное обеспечение, где фигурируют названия Intel и AMD (процессоры), Synaptics (сенсорные панели) и Realtek (аудио и беспроводные соединения).

Прежде чем удалять программное обеспечение от производителя, проверьте, что оно делает. Если вы поймете, что допустили ошибку, то на сайте компании можно снова загрузить все то, что требуется.

3. Завершение неизвестных задач в диспетчере

При помощи комбинации Ctrl-Alt-Delete можно открыть «Диспетчер задач», чтобы посмотреть запущенные процессы на компьютере. При необходимости там можно остановить какой-то ненужный или «зависший» процесс.

Есть процессы, занимающие много памяти, однако они являются необходимой частью операций Windows, и их завершение может привести к сбою в работе и даже повреждению файлов. Поэтому не рекомендуем снимать задачи без 100% уверенности, что это действительно необходимо.

4. Использование бесплатных программ для очистки ПК

Бесплатный софт для очистки ПК раньше часто можно было найти на дисках, которые прилагались к компьютерным журналам. Однако сегодня в эпоху Интернета подобное ПО является сомнительным вариантом.

Не понятно, кто написал эти программы и не являются ли они в действительности потенциально нежелательным ПО. Кроме того, такие утилиты сами решают, что, по их мнению, нужный файл и программа на вашем компьютере, а что нет.

5. Установка двух антивирусов одновременно

Хотя наличие двух уровней защиты кажется разумным, но не в случае антивирусного ПО. Две одновременно установленные программы будут конфликтовать, идентифицируя друг друга как вирусы. В результате работать нормально не сможет ни один из пакетов. Кроме того, они будут проверять одни и те же файлы и программы при запуске, а это определенно замедлит работу компьютера.

6. Тянуть с установкой обновлений до последнего момента

Вероятно, вам знакома ситуация, когда вы отклоняли уведомление об обновлении до последнего. У вас была надежда, что совсем скоро вы будете менее заняты и осуществите перезагрузку своего компьютера. И так продолжалось в течение нескольких недель до момента Х, когда загрузка обновлений уже становилась неизбежна.

В конце концов, вы нажимали «Загрузить обновления» в последний момент (либо же загрузка начиналась принудительно) и вынужденно ждали от 5 до 30 минут в то время, как нужно было работать и решать важные дела с помощью компьютера.

Поэтому лучше всего заранее задать время для перезагрузки и обновления компьютера. Это может быть конец рабочего дня, обед или ночь.

Создано по материалу Роскачества.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 294, комментариев: 0
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