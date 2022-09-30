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Дача без пожара // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как уберечь дачу от пожара в зимний период

Дача без пожара // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

С приходом зимы большинство дачников возвращаются в свои квартиры и оставляют загородные дома без присмотра. Однако перед уходом нужно тщательно подготовить дачу, чтобы избежать пожара. На что обратить внимание – рассказали в пресс-службе КУ «Центропас-Югория».

Мусор

Достаточно одного брошенного окурка, чтобы огромная куча мусора, сухих листьев или ветвей вспыхнула. В этом случае огонь может перекинуться на близлежащие дачные домики. Чтобы не допустить пожаров, дачникам необходимо освободить территории от мусора и сухой растительности, особенно у деревянных строений, но не выжиганием, а вывозом. Если по каким-либо причинам организовать вывоз мусора невозможно и единственным способом остается его сжигание, то следует использовать жестяную бочку, которая должна находиться на максимальном удалении от различных строений, кустов и деревьев. Такой очаг нужно контролировать и, при необходимости, быстро, буквально за считанные секунды, потушить. Ни в коем случае не сжигайте мусор в ветреную погоду.

Печь

Чтобы печь в новом дачном сезоне работала исправно, заблаговременно обратите внимание на ее состояние. Возможно, ей необходим простенький ремонт (побелить, заделать трещины) для обеспечения максимальной работоспособности. Также, поможет корректно и эффективно функционировать чистый дымоход, а потому его нужно чистить от сажи уже осенью.

Электричество

Обязательное условие успешной «консервации» дачного домика – отключение электричества. Для того, чтобы полностью обезопасить строение от непредвиденных ситуаций в виде замыкания электропроводки, следует полностью выкрутить пробки или выключить автомат на вводе распределительного щита. Кроме того, необходимо привести в порядок электропроводку. Помните, что ее монтажом должны заниматься только профессионалы! Часто дачные пожары происходят именно по причине неисправности проводки, поэтому пренебрегать такой мерой безопасности не стоит.

Газ

Если в доме используется газовое оборудование и есть баллоны с газом – лучше вывезти их на зимний период или поставить в место, где они не причинят вреда при возможном возгорании. Следует помнить, что дачные воры зачастую устраивают пожар, чтобы замести следы своей деятельности и, в этом случае, газовый баллон может служить источником больших разрушений.

Дополнительно

Особое внимание следует уделить состоянию проездов и подъездов к коллективному саду и отдельно к каждому дому. Запрещено уменьшать ширину проездов, подъезды к дачным домам должны быть свободными для проезда пожарной техники, ветви деревьев обрезаны.

В случае пожара немедленно сообщите об этом по телефону пожарной части «101», по номеру экстренной службы «112», назвав точный адрес места пожара, свою фамилию, а до прибытия пожарных постарайтесь принять меры по эвакуации людей и тушению огня, соблюдая меры собственной безопасности.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 203, комментариев: 0
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