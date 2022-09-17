Пешеходы осеннего периода. Как уберечься и не попасть в ДТП?

Осень продолжается, а это значит, что дни становятся все короче, темнеет рано и быстро. В темное время суток, особенно в ненастную погоду, силуэты людей сливаются с проезжей частью, разглядеть их автомобилистам непросто. Даже на пешеходном переходе следует быть предельно внимательными и осторожными: прежде, чем выходить на дорогу, надо убедиться, что водители вас заметили и уступают дорогу.

Осенний период, по статистике, увеличивает количество аварий, связанных с наездами на пешеходов. Только за последние несколько дней на дорогах Югры произошло несколько подобных аварий в темное время суток. Так, 14 сентября в Нефтеюганске 40-летний автомобилист наехал на пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Мужчина от полученных травм скончался в больнице. А 15 сентября в поселке Пойковский 22-летний водитель «Лады Приоры» сбил 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы.

По данным ГИБДД, чаще всего аварии с участием пешеходов происходят по следующим причинам:

- переход дороги в неустановленном месте;

- неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за транспорта или других препятствий перед близко идущим транспортом;

- отсутствие световозвращающих элементов на одежде в темное время суток,

- игнорирование сигналов светофора.

Инспекторы призывают пешеходов быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила:

- Следует ходить по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам.

- При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин можно идти по велосипедной дорожке или по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).

- При движении по краю проезжей части следует идти навстречу движению транспортных средств.

- На одежде должны быть световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге - водитель раньше замечает человека. В темное время суток при движении машины с ближним светом фар пешехода видно всего за 25-30 метров. Если же на верхней одежде есть световозвращатели, то водитель, движущийся с ближним светом фар, видит пешехода за 150 метров, а с дальним светом за 400 метров. Световозвращатели на одежде особенно актуальны для детей, которые нередко выбегают на дорогу. Это могут быть полоски из световозвращающей ткани, аппликации или термонаклейки.