В Нефтеюганске в ДТП скончался пешеход, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора

Вчера, 14 сентября, в Нефтеюганске 40-летний водитель наехал на пешехода, переходившего дорогу на красный свет. В результате аварии мужчина от полученных травм скончался в больнице.

«В 20:45 в Нефтеюганске 40-летний водитель автомобиля «Ssang Yong» совершил наезд на 46-летнего пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Напоминаем, в эти же сутки в Нефтеюганском районе в ДТП скончалась 42-летняя автоледи.