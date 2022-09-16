Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на самые популярные хитрости банков

Услугами банков пользуются практически все. Одни открывают счета, другие берут кредит. И когда у клиентов главной задачей стоит задача сэкономить, то у сотрудников – заработать и получить максимальную выгоду. О том, как обойти популярные банковские уловки и хитрости – рассказали эксперты Роскачества.

Запрет на досрочное погашение кредита

Банкам невыгодны досрочные погашения кредитов, ведь проценты за пользование кредитом начисляются за каждый день его использования. В договоре должны быть оговорены условия досрочного погашения, и здесь банки могут использовать свои хитрости. Например, минимальное пользование кредитом, снижение месячного платежа, а не срока, а также установление лимита на разовую сумму частичного погашения.

Если невнимательно прочитать договор, то об этих условиях можно и не узнать. Клиент будет думать, что уже погасил кредит, а по договору – еще нет. А это уже приведет к просрочкам, пени и штрафам. Заемщик по закону имеет право погасить кредит досрочно. Внимательно изучайте договор перед тем, как его подписать. В случае, когда вы гасите кредит досрочно, обязательно уведомляйте банк и просите справку о закрытии кредита.

Обслуживание старой карты

Вашу дебетовую карту могли выпустить на льготных условиях, например, по месту работы. Но когда вы сменили работу, льготные условия по карте закончились, и за обслуживание банк стал взимать комиссию. Вы же могли про карту и вовсе забыть. Со временем комиссии могут перейти в долг, а по нему будут начисляться проценты. О чем банк и может вам сообщить, но только спустя один-два года. Как этого избежать? Обратитесь в банк-эмитент и попросите заблокировать карту и закрыть счет.

Навязывание дополнительных услуг

При оформлении кредита или кредитной карты вам может быть навязано страхование жизни как дополнительная услуга. Финансовые организации обязаны предлагать кредитные программы как с пунктом по обязательному страхованию, так и без него. Однако банки могут отказать в выдаче кредите без страховки. Некоторые же внедряют обязательное страхование в договор.

Внимательно изучайте договор и выбирайте вариант без страхования. В течение 14 дней после покупки страхового полиса от него можно отказаться.

Напоминаем, что с 1 мая банки могут списывать деньги со счетов граждан за долги по кредитам только с дополнительного письменного согласия должника. Правило распространяется на отдельные виды денежных поступлений: социальные выплаты, пособия, пенсии, компенсации и другие.

Кредит без процентов

Так называемые кредиты без переплат по типу 0-0-12 на самом деле представляют собой обычные кредиты, только проценты уже включены в стоимость покупки. Кредит платит магазин, а не клиент, а банку все равно, кто отдает деньги. Например, вы покупаете ноутбук за 120 тысяч рублей по схеме 0-0-12. Магазин будет выплачивать банку 10 тысяч рублей каждый месяц в течение года. Магазины таким образом могут привлекать потребителей. Однако и здесь есть подводные камни. К покупкам в рассрочку могут навязывать обязательную страховку, а кроме того, брать небольшую ежемесячную комиссию. В итоге скрытые комиссии все равно будут.

Овердрафт

Овердрафт – это возможность снять с карты больше средств, чем на ней имеется. Если вы вдруг сняли средств больше, чем на ней есть, за «уход в минус» будут начисляться проценты. Причем пени могут пойти за каждый день просрочки. Даже долг в 10 рублей может за несколько месяцев вырасти в приличную сумму.

При оформлении карты убедитесь, что эта опция отключена. Пользуйтесь интернет-банком или смс-уведомлениями, чтобы быть в курсе, сколько средств у вас осталось на счете.

Задержки с валютных вкладов

Только в марте этого года в суды поступило более двух тысяч жалоб из-за задержек выдачи долларов и евро с валютных вкладов. При это из них около трети считаются обоснованными, сообщают в Банки.ру. Так, один пострадавший рассказал, что за три месяца трижды пытался получить 10 тысяч долларов в банке, однако ему заявили, что смогут отдать только половину суммы. Для остальных денег ему приходится создавать новые заявки. Еще одна пользовательницу поставили в очередь на выдачу денег – получить средства не удавалось в течение месяца. Некоторым и вовсе не получается забрать свои средства, не все банки оказались готовы сразу выдать клиентам такой объем наличной валюты.

Если банк, ссылаясь на те или иные обстоятельства, не предоставляет требуемую сумму полностью, то его действия считаются незаконными. В таком случае можно обратиться в суд. Но сначала нужно соблюсти досудебный порядок урегулирования спора и направить в банк претензию — при отказе или отсутствии ответа подать иск. Отметим, что клиент вправе требовать взыскать не только находящиеся на счете средства, но также проценты за пользование его деньгами и штраф за то, что требования потребителя не были удовлетворены добровольно.