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Большой собаке – большой дом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Каких собак нельзя заводить в квартире и почему

Большой собаке – большой дом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
https://unsplash.com

Решение завести собаку должно быть обдуманным – ведь вам придется не только играть с новым другом, но и учитывать его комфорт и потребности. Так, некоторым четвероногим из-за физиологических и породных особенностей не подходит жизнь в квартире. Они хотят больше активностей и пространства и просто не созданы для лежания на диване. Каких собак не стоит заводить в квартире – читайте в обзоре siapress.ru.

Лайки

Эта порода собак не только внешне напоминает волка, но и характером. Лайки выносливые и бесстрашные, поэтому их называют превосходными охотника и верными друзьями. Однако им требуются длительные и активные прогулки, что стоит обязательно учитывать.

«Животные этой породы достаточно упрямы, а также нуждаются в большой двигательной активности с определенной целью: поиск добычи. Это очень активные и энергичные питомцы, условия жизни в городской квартире им не подходят. Если хозяин не готов к ежедневным длительным прогулкам, лучше не заводить такого питомца в квартире», – рассказали эксперты российской кинологической федерации.

Аляскинский маламут

Эти пушистые создания предназначались для работы в собачьих упряжках в регионах Крайнего Севера. Поэтому такому питомцу необходим большое пространство для активных игр, чтобы обуздать свой неутомимый дух.

Сибирский хаски

Хаски полюбились многим из-за выразительных голубых глаз и добродушного характера. Но не все знают, что эти милые собачки могут нести за собой разрушительную силу.

«Таких собак можно держать в квартире, но только при соблюдении ряда условий. Питомцу нужны ежедневные активные и долгие прогулки, не менее трех раз в день. Если собака не будет выплескивать свою энергию, оставшись одна дома, она может разрушить вам квартиру», – отмечают специалисты.

Среднеазиатские и кавказские овчарки

Такой умной и мощной сторожевой собаке будет некомфортно находиться в тесном пространстве. Стоит отметить, что и хозяину может не хватить места. Намного лучше эти питомцы будут чувствовать себя на природе: открытая местность и свежий воздух очень понравятся собаке.

Тибетский мастиф

Тибетское спокойствие – определенно не про эту породу собак. Мастифы отличные сторожа, которые спят большую часть дня и бодрствуют в сумерках. А в силу своих природных инстинктов они могут устроить настоящий концерт ночью, что не придется по душе ни вам, ни соседям. Поэтому лучше всего заводить такую собаку в частном доме с большим участком, где пес сможет беспрепятственно охранять свою территорию.

Акита-ину

Несмотря на то, что акита-ину выглядят как беззащитные создания, им требуется правильное воспитание и грамотная дрессура. И хоть они хорошо чувствуют себя в квартире, четвероногие нуждаются в частых прогулках и физических нагрузках. К тому же, в условиях жизни в теплом помещении, у питомцев этой породы возможна постоянная линька из-за сухого воздуха.

Сенбернар

Добродушный гигант, который хоть и не создает лишнего шума, но все же требует большой дом с открытым участком. И дело не только в размерах. Характерная особенность сенбернаров – интенсивное слюноотделение, так что будьте готовы вытирать его следы со всех поверхностей.

«Из-за внушительных размеров держать таких собак в квартире не рекомендуется: некомфортно будет не только питомцу, но и всем домочадцам. Конечно, некоторые заводят этих собак в квартире, но для этого владельцу очень важно позаботиться о том, чтобы организовать просторное и комфортное пространство для пса», – добавили в кинологической федерации.

Если вы понимаете, что не готовы уделять достаточно времени на прогулки и уход за собакой, лучше все-таки выбрать небольшого питомца, которому отлично подходит жизнь в квартире.

Напоминаем, ранее в обзоре siapress.ruкинологи дали пять советов для собаководов в летний период.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 119, комментариев: 0
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