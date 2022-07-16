В Роспотребнадзоре рассказали, где не стоит покупать арбузы

В магазинах и фруктовых палатках уже давно появилась сезонная ягода – арбуз. Однако лакомство, если его выбрать неправильно, может навредить человеку. В том материале мы расскажем, где не стоит покупать арбуз и как определить «плохой» плод по внешнему виду.

Где закупаться не стоит

Приобретая арбуз, не следует прибегать к услугам случайных торговцев. Продукция, реализуемая в несанкционированных местах торговли (вдоль дорог с машин, на обочинах дорог, остановках, во дворах домов) никем не контролируется, призвать продавца к ответственности в случае негативных последствий после употребления, практически не реально.

Обращайте внимание на оформление места торговли бахчевыми. Предприниматель или юридические лицо, осуществляющее продажу пищевых продуктов, обязано разместить информацию о себе и продукции, а также содержать в чистоте торговое место и прилегающую к нему территорию. Реализуемая продукция должна храниться на стеллажах или подтоварниках высотой не менее 15 см от пола. Продавец должен быть одет в чистую специальную (санитарную) одежду.

Пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество, безопасность и происхождение бахчевых культур, должен состоять из декларации о соответствии, товарных накладных. Продавец на рабочем месте при себе иметь личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

Как выбрать арбуз по внешнему виду

Визуально у «плохого» арбуза цвет мякоти интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Не приобретайте бахчевые, которые лежат навалом на земле, а также арбузы помятые, треснувшие или раздавленные, недозрелые, перезрелые, загнившие, пораженные вредителями. Ни в коем случае не приобретайте разрезанные бахчевые. Продавать дыни и арбузы по частям запрещено, поскольку нарушение целостности кожуры велика вероятность попадания микроорганизмов и вредных веществ в мякоть, которая является благоприятной средой для размножения микробов.

Перед употреблением

Перед тем, как разрезать плоды, необходимо тщательно их вымыть теплой водой с мылом, чтобы удалить частички почвы, пыль, микроорганизмы, находящиеся на кожуре. Разрезанные арбузы храните только в холодильнике, закрыв срез пищевой пленкой, разместите его таким образом, чтобы исключить контакт с сырыми, не подвергшимися термической обработке продуктами (яйцом, мясом, птицей, овощами и т.п.).

Материал создан по информации Роспотребнадзора Югры