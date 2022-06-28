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Как привлечь комаров? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-8 факторов, которые делают людей привлекательнее для комаров

Как привлечь комаров? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: https://unsplash.com

Некоторые люди страдают от комаров намного больше, чем другие. Однако такая любовь приносит за собой укусы, зуд и риск инфицирования. Какие факторы делают вас наиболее привлекательными для москитов и как на это повлиять – в обзоре siapress.ru на основе исследования Роскачества.

Пот и частое дыхание

Молочная кислота – одно из самых привлекательных соединений из пота для комаров. Она вырабатывается в мышцах при физических нагрузках. Так что если вы решите потренироваться на открытом воздухе, то будьте готовы к повышенному интересу москитов. Кроме пота, комаров привлекает и частое дыхание (что также сопутствует интенсивной тренировке).

Большой вес

Масса тела тоже играет роль в привлечении москитов. Так, маленьких детей комары кусают реже, чем их родителей (при этом у детей чаще бывают кожные реакции на укусы, в то время как взрослые часть укусов могут не замечать, поэтому ошибочно может показаться, что детей кусают чаще). Связано это также с тем, что, чем человек крупнее, тем больше СО2 он выдыхает и тем больше запахов он источает.

Высокая температура

Согласно Гарвардской школе медицины, средняя температура тела здорового человека – 37 °C: у кого-то чуть ниже, а у кого-то чуть выше. В течение дня она может меняться. Так вот, более высокая температура тела делает вас чуть заметнее для кровососущих. По всей видимости, комары предпочитают «погорячее».

Тонкокожесть

Еще одна версия, почему одни привлекают насекомых сильнее – толщина кожи. Чем она тоньше, тем лучше комары ощущают тепло, исходящее от сосудов. А еще на тонкой коже следы более заметны, поэтому тонкокожие люди могут сильнее реагировать на укусы, в то время как обладатели более толстой кожи могут их даже не заметить.

Группа крови

Несколько исследований сообщают, что обладатели первой группы крови привлекают москитов сильнее всех. Но есть комары, которые предпочитают и другие «сорта». Дело вкуса!

Духи, лосьоны и крема

Некоторые духи, например содержащие экстракт лаванды, дополнительно привлекают насекомых. Чтобы в этом убедиться, посмотрите внимательно на лавандовый куст – он окружен москитами. Имейте в виду, что большинство лосьонов, спреев для тела и кремов (в том числе солнцезащитных) и стиральных порошков содержат отдушки – и часть из них может дополнительно привлекать комаров. Так что иной раз, чтобы избавиться от надоедливых насекомых, достаточно сменить духи или постирать вещи с другим порошком.

Пиво

Французские исследователи уверяют, что запах алкоголя (в исследовании в качестве него выступило пиво) дополнительно притягивает к вам москитов. Поэтому будьте осторожны.

Беременность

Сложно определить, какой пол комарам нравится больше – мужской или женский. Однако некоторые работы сообщают, что беременных женщин насекомые замечают быстрее. Возможно, это связано с увеличенной частотой дыхания, массой и порой более высокой температурой тела.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 183, комментариев: 0
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