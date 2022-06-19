Топ-4 опасностей, которые поджидают в жаркий сезон

Лето – это время отпусков, а также отличная возможность вдоволь искупаться, позагорать и поесть свежих фруктов. Однако жаркие деньки могут привнести в долгожданный отдых некоторые риски для здоровья. Как от них спастись – читайте в обзоре siapress.ru.

Отравление фруктами и ягодами

Лето – это прекрасное время, когда можно полакомиться вкусными фруктами и ягодами. А также это период частых отравлений и расстройства пищеварения. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует следующее:

Приобретайте товары в местах организованной торговли – магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. Не стоит покупать продукцию у частных лиц, торгующих с земли и на обочинах дорог;

Отдавайте предпочтение покупке сезонных овощей, фруктов и ягод, в ранних большая вероятность повышенного содержания нитратов;

Обращайте внимание на внешний вид плодоовощной продукции. Воздержитесь от покупки фруктов с такими признаками: наличие подавленных, битых, червивых плодов, повреждение кожуры, плесень, гниение;

Перед употреблением фруктов, их необходимо тщательно промыть под проточной водой.

Тепловой удар

Летняя жара может стать причиной перегреваний и тепловых ударов. Так, наиболее опасно находиться под солнцем с 11 до 17 часов дня. Поэтому старайтесь больше находиться в тени, а также обязательно наденьте головной убор при выходе на улицу. Немаловажно пить много жидкости в жаркую погоду.

Обратите внимание на симптомы теплового и солнечного удара: покраснение кожи, головокружение, головная боль, тошнота, общая слабость, вялость, ослабление сердечной деятельности, сильная жажда, шум в ушах, одышка, повышение температуры тела, в тяжелых случаях – потеря сознания.

Если рядом с вами есть человек с подобными жалобами, то немедленно поместите его в тень или прохладное помещение. Затем уложите пострадавшего на спину, положите на голову холодный компресс, а тело оберните мокрой простыней. Дайте ему обильное питье. При обморочном состоянии поднесите к носу вату, смоченную нашатырным спиртом.

Несчастные случаи на воде

Бесспорно, что умение хорошо плавать гарантирует безопасность на воде. Однако не стоит забывать о соблюдении правил безопасности. Не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки. Там могут быть водоросли, резкий обрыв дна или холодный ключ. Не играйте в воде в игры, связанные с захватом человека.

Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться, плывите вниз по течению, постепенно приближаясь к берегу. Не поддавайтесь панике, постарайтесь преодолеть страх, стабилизируйте дыхание и мобилизуйте все силы на выход из чрезвычайной ситуации.

Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время крика в легкие может попасть вода, что приведет к непоправимым последствиям. Если вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине. Для этого расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь.

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Ожоги и загар

Наиболее популярная опасность в летний сезон – это ожоги. Они появляются при длительном нахождении на солнце. Первые признаки неприятного последствия жары – боль, покраснение, припухлость, а иногда и пузырьки на коже.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, наносите солнцезащитное средство за 30 минут до выхода на улицу, даже в облачную погоду. Не забудьте о защите губ, рук, ушей и затылка. После купания нанесите средство еще раз. Избегайте пребывания под солнцем в интервале с 11 до 16 часов. Носите головной убор.

Сразу же после получения солнечного ожога немедленно перейдите в тень. Затем охладите кожу под холодным душем. Используйте специальные средства, чтобы облегчить болевые ощущения. Также МЧС России предлагает такие средства от ожогов: йогурт, сметана или сок алоэ.

Если вы обгорели до появления болезненных пузырьков на коже и у вас поднялась температура, незамедлительно обратитесь к врачу.