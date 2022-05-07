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Мэры городов Югры раскрыли свои кошельки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Кто больше всего заработал из глав муниципалитетов ХМАО?

Мэры городов Югры раскрыли свои кошельки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Главы крупных муниципалитетов Югры раскрыли своих доходы за 2021 год. Декларации опубликованы на сайтах администраций. Рассказываем, кто и сколько заработал, а также что находится в имуществе у мэров городов региона.

Глава Сургута Андрей Филатов

Фото: vk.com/filatov_surgut

Мэр Сургута заработал больше 20 миллионов. Градоначальник также владеет жилым домом, двумя квартирами, местом на парковке. Кроме того, Филатов задекларировал как собственность несколько земельных участков (на некоторых он имеет долю), здание магазина с мансардой, пристройка и ряд нежилых помещений. Из транспорта: Тoyota Land Cruiser 200, Niva Chevrolet, два снегохода и прицеп.

Супруга мэра за год заработала больше 15 миллионов. Из недвижимости она владеет квартирой и помещением транспортного назначения, автомобилей нет.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин

Фото: vk.com/khanty_mansiyskonline

Глава окружной столицы задекларировал доход в 8,3 миллиона рублей. Ряшин также имеет в собственности земельный участок и жилой дом, площадь которого составляет 240 квадратных метров, и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Жена мэра заработала 74 тысячи рублей.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко

Фото: vk.com/dmitry_koshchenko

Глава Нижневартовска заработал 6,5 миллионов. Причем, из них 1,3 млн рублей Кощенко получил от продажи машины. У градоначальника в собственности есть квартира, площадь которой оставляет в 94 квадратных метров. Также мэр владеет авто марки Toyota Land Cruiser 150.

Жена градоначальника заработала 2,4 миллиона. При этом она владеет земельным участком, несколькими квартирами и паркингом.

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай

Фото: vk.com/id690639231

Меньше всего заработала мэр Нефтеюганска – 2,6 миллионов рублей. Согласно декларации, Бугай имеет в собственности долю квартиры. Машины во владении у главы города нет. А вот ее супруг владеет кроссовером Subaru Outback, квартиру и долю в другом жилье. К слову, это первый отчет Эльвиры Бугай о доходах.

Напомним, что ранее губернатор ХМАО и депутаты окружной думы также отчитались о своих доходах.


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