Лучшие фильмы по мнению кинопремии «Оскар», которые стоит посмотреть на этих выходных

Недавно в США прошла 94 ежегодная церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», в ходе которой определили самые лучшие фильмы. «Дюна» взяла целых шесть наград, а «CODA: Ребенок глухих родителей» получила звание лучшего фильма. Какие оскароносные киноленты стоит посмотреть в эти выходные – в обзоре siapress.ru.

«CODA: Ребенок глухих родителей»

Лучшим фильмом по мнению премии «Оскар-2022» стало музыкальное драмеди «CODA: Ребенок глухих родителей». Это первая кинокартина, снятая для стримингового сервиса, которая получила такую престижную награду. Ее также оценили за лучший адаптированный сценарий и за лучшую мужскую роль второго плана. Трой Коцур стал первым слабослышащим актером, получившим «Оскар».

Фильм повествует о 17-летней Руби, которая помогает глухим родителям и брату в рыболовном бизнесе. В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. И тогда руководитель кружка убеждает ее задуматься о музыкальной школе. Перед девушкой встает сложный выбор между своей семьей и новой мечтой.

Если вы цените атмосферные виды, идеально подобранное музыкального сопровождение, а также строгую каноничность с печатной версией сюжетов, тогда вам определенно стоит посмотреть фильм Дени Вильнёва.

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Песок, палящее солнце, гигантские чудовища и главная причина межгалактический конфликтов – ценный ресурс под названием «меланж». Эта планета приготовила для Пола множество тяжелых испытаний, но справится ли он со своими страхами?

«Сядь за руль моей машины»

Лучшим международным фильмом стала японская драма «Сядь за руль моей машины». И его стоит посмотреть хотя бы потому, что главного героя картины приглашают режиссировать «Дядю Ваню» Антона Павловича Чехова. При этом сама экранизация совсем другого писателя – Харуки Мураками.

По условиям договора режиссер Юсукэ не может сам водить машину, и поэтому ему предоставляют молчаливую девушку-водителя Мисаки. Мужчина начинает переосмыслять свои отношения с женой, а героиня – свое непростое прошлое.

События в фильме движутся медленно и медитативно. В нем много пауз, которые, однако, позволяют в полной мере осознать шокирующую правду из жизни героев.

Лучший анимационный фильм «Энканто» будет интересно посмотреть не только детям, но и взрослым. Он заставит задуматься о грузе ответственности каждого члена семьи, а также передаст простую истину: «Любовь родителей не нужно заслуживать».

Каждого ребенка в семье Мадригаль магия благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Главная героиня мультфильма Мирабель узнает, что волшебство в опасности и решает, что именно она – последняя надежда на спасение.

На церемонии комик Крис Рок пошутил про короткую стрижку жены Уилла Смита Джады и получилза это по лицу. Инцидент определенно поднял рейтинги «Оскара». И хоть некоторые усомнились в реальности конфликта, актеру пришлось сначала извиняться за насилие с его стороны, а потом и вовсе уйти из американской киноакадемии. А ведь именно он стал лучшим актером за роль в фильме «Король Ричард».

Сам фильм повествует об отце пяти дочерей Ричарде Уильямсе, который составил подробных план на их будущее. Из восьмилетней Винус и семилетней Серены он намеревается сделать звезд тенниса. Всемирно известный тренер Пол Коэн соглашается на бесплатные уроки, но только для Винус. Тогда Ричард записывает занятия на камеру, а его жена Брэнди на их основе начинает тренировать Серену.