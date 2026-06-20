Разбираемся во всех особенностях трудоустройства несовершеннолетних в Югре и Сургуте

Этим летом работу в Сургуте и Сургутском районе получат 1 855 подростков. Это на 25% больше, чем годом ранее. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в Территориальном центре занятости населения по городу и району. Рассказываем, где ищут работу подростки, какие вакансии им предлагают работодатели и какие правила важно знать перед выходом на работу.

Работа по душе

В Югре выросло число подростков, ищущих работу. Только с начала 2026 года соискатели от 14 до 18 лет разместили или обновили в регионе около семи тысяч резюме

Список предпочитаемых профессий у подростков довольно широкий – от программистов до дизайнеров. Согласно информации hh.ru, 94% несовершеннолетних предпочитают очную работу. Каждый десятый подросток заинтересован в вакансии официанта или бариста.

Среди популярных профессий − упаковщики, комплектовщики и маркировщики товара, а также разнорабочие. Однако вакансии, направленные на коммуникацию, тоже привлекают подростков: курьеры, почтальоны, продавцы-консультанты, кассиры, операторы контактных центров и администраторы.

Почти треть молодых соискателей непривередливы к выбору места работы и готовы рассматривать ряд самых разнообразных предложений.

Некоторые предпочитают более творческие или интеллектуальные профессии – дизайнер, художник, копирайтер, редактор, программист и разработчик.

В Территориальном центре занятости Сургута и Сургутского района рассказали, что чаще всего первыми работодателями для подростков становятся муниципальные учреждения и некоммерческие организации. В основном им предлагают должности, не требующие специальной квалификации. Это, например, помощник тренера, курьер, уборщик территорий, помощник администратора, копирайтер или рабочий по благоустройству.

Какую работу в Сургуте предлагают подросткам?

Часто подростки ищут работу в интернете, однако система такого поиска имеет некоторые сложности. К примеру, на сервисе hh.ru выборка в Сургуте для несовершеннолетних невелика. При использовании фильтра для поиска работы с 14 лет – подросток ничего не найдет, а с 16 − предлагаются вакансии, связанные в основном с работой с товарами: доставка, сборка, выкладка и консультация.

Сервис superjob.ru довольно удобен для составления подробного резюме. Список вакансий немного шире – можно устроиться репетитором, уборщиком, грузчиком или официантом.

И это еще не все варианты. На сайте avito.ru самый широкий список вариантов работы для подростков. От 14 лет предлагаются вакансии по раздаче листовок, расклейке объявлений, оказанию услуг фотографа в студии и управлению развлекательным аттракционом в ларьке.

Если у юного соискателя уже имеется какой-то опыт и определенные навыки, то с 16 лет есть возможность поработать грумером, автомойщиком, бариста, мастером маникюра, визажистом, парикмахером и даже стилистом.

Как найти работу в Сургуте без риска?

Самый безопасный для подростка способ найти работу в Сургуте – это обратиться в МАУ ПРСМ «Наше время» (ул. Просвещения, д.35) для уточнения наличия мест и возможности для трудоустройства. Далее необходимо прийти в Центр занятости населения (ул. Крылова 21/2) к специалистам для заполнения и подачи заявления и резюме в электронном виде на цифровой платформе «Работа в России».

МАУ ПРСМ «Наше время» в Сургуте занимается трудоустройством несовершеннолетних уже не первый год. Подростки работают в бригадах по благоустройству города и в четырех производственных отделениях по разным специальностям, среди них − рабочий по благоустройству, гладильщик, швея, официант и другие.

Самая востребованная профессия летом – рабочий по благоустройству.

По словам организации, она дает гарантию безопасных трудовых условий. Учреждение предоставляет возможность работать детям с 14 лет, а также продолжать сотрудничество и после достижения совершеннолетия. Каждый трудоустроенный подросток получает необходимую поддержку, ему помогают освоиться на новом месте и влиться в рабочий процесс.

Помимо работы подростки участвуют в культурных и образовательных мероприятиях. Это участие в активных играх, квизах, конкурсах, мастер-классах и профилактических мероприятиях о вопросах безопасности.

В 2026 году учреждение планирует трудоустроить, в том числе в летний период, − не менее 1 000 подростков. За первые пять месяцев этого года уже получили работу 554 человек. Только в июне приняли на работу 356 несовершеннолетних граждан. Это больше, чем в 2025 году, когда были трудоустроены 320 подростков.

Какие документы необходимы для выхода на работу?

В Территориальном центре занятости СИА-ПРЕСС сообщили, что, прежде чем пойти работать, подростку нужно учесть, что для трудовой деятельности нужны определенные документы:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);

СНИЛС;

письменное согласие одного из родителей (опекуна) – только для подростков младше 15 лет;

письменное разрешение органа опеки и попечительства – до 14 лет;

медицинская справка о состоянии здоровья (форма № 086/у) – её выдают после обязательного предварительного медосмотра, который организует и оплачивает работодатель;

справка из общеобразовательного учреждения с расписанием уроков – если подросток получает основное общее образование (кроме летнего периода);

аттестат или приказ об отчислении из общеобразовательного учреждения – если подросток отчислен из него или получил основное общее образование;

документы об образовании, наличии специальных знаний, квалификации – если этого требует работа;

приписное свидетельство – для юношей с 17 лет.

Чем отличаются нормы труда для несовершеннолетних?

Государственная инспекция труда по Югре объяснила СИА-ПРЕСС, что подросткам, по закону, не подходит график с 48 часами в неделю, и работодатель должен помнить об этом. До 16 лет норма составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет − не более 35 часов в неделю.

В день подросток от 14 до 15 лет может работать не более четырех часов, от 15 до 16 лет – до пяти часов, от 16 до 18 лет – до семи часов.

Если несовершеннолетний помимо трудовой деятельности проходит обучение в школе, колледже или другом образовательном учреждении, то рабочее время сокращается еще в два раза или более.

Заработная плата у несовершеннолетних работников рассчитывается исходя из отработанного времени, если зарплата почасовая. При сдельной – исходя из выполненных заданий.

Доход несовершеннолетнего не может быть ниже той части МРОТ, которая пропорциональна отработанному подростком времени. Если сумма вышла меньше этой доли МРОТ – работодатель обязан доплатить разницу.

Трудовое законодательство также устанавливает ограничения на виды работ, к которым могут привлекаться лица младше 18 лет:

запрещена вахтовая работа;

работы с вредными и (или) опасными условиями труда;

запрещены работы, связанные с переноской тяжестей, превышающих установленные предельные нормы;

под запретом работы, способные причинить вред здоровью и нравственности.

Кстати, в качестве стимула для участия в программах временного трудоустройства молодежи работодателям регулярно сообщают о возможности получения компенсации в размере 10 000 рублей в месяц на заработную плату подростка. После заключения трудового договора специалисты ЦЗН продолжают сопровождать обе стороны, контролируя соблюдение прав работника, добавили в Центра занятости города и района.

Как подростка могут обмануть при трудоустройстве?

Подростку легче стать жертвой обмана при трудоустройстве. На почве отсутствия юридического опыта активно работают недобросовестные работодатели и мошенники. На hh.ru рассказали, какие же способы обмана самые распространенные.

Самая простая схема обмана – нежелание работодателя заключать трудовой договор с обещанием выплатить всю зарплату на руки без лишних заморочек. Соглашаясь на такие условия, несовершеннолетние рискуют остаться без зарплаты, а также без оплачиваемого больничного, отпуска и трудового стажа.

Следующая схема – штрафы и испытательный срок. Недобросовестное руководство может при выплате заработной платы заявить о каком-либо незафиксированном нарушении на рабочем месте или же не оплатить первую неделю работы, обосновав это периодом обучения. Очень часто подобная схема действует на рабочих местах с быстрой сменой кадров, на которые чаще всего и трудоустраиваются подростки.

Обмануть несовершеннолетнего могут и через интернет. Мошенники публикуют привлекательную на вид вакансию с хорошей зарплатой и графиком, а после запрашивают личные данные или даже некую сумму для оформления страховки, прохождения медосмотра или другого документа. Затем следует полное игнорирование со стороны якобы работодателя. В силу неосведомленности подросток может допустить не только потерю денежных средств, но и утечку личных данных.

Также на работе могут быть нарушены трудовые права несовершеннолетнего: ненормированный график, отсутствие перерыва для перекуса, тяжелые физические нагрузки, работа с табачной или алкогольной продукцией, несвоевременная выплата или отсутствие заработной платы и так далее.

Куда обратиться, если вас обманули?

В Государственной инспекция труда ХМАО рассказали, что если трудовые права были нарушены, то подросток может сообщить об этом руководителю организации, своим законным представителям (родители, опекуны) и обратиться в надзорные органы, предоставив все документы и сохранив материалы, связанные с инцидентом. Это могут быть фото и видео.

Обратиться в соответствующие органы можно дистанционно на портале «Онлайнинспекция.рф», через сервис «Сообщить о проблеме», сервис «Дежурный инспектор».

Если молодой работник сомневается, нарушено ли его право, тогда он может обратиться за консультацией по телефону горячей линии 8 (952) 707-31-61.

Во всех случаях можно направить заявление почтой России в адрес инспекции, по телефонам горячей линии (адреса и номера размещены на официальных сайтах Роструда и инспекции труда в ХМАО-Югре).

Как самому подростку не нарушить закон?

В преддверии летних каникул злоумышленники активизируются и размещают объявления о якобы легком заработке, вовлекая молодых людей в противоправную деятельность.

Под видом вакансий курьеров, помощников менеджеров, администраторов чатов, специалистов по работе с банковскими картами или обработке платежей мошенники предлагают выполнять задания, которые на деле могут быть связаны с обналичиванием денежных средств, передачей банковских карт третьим лицам, выводом похищенных денег или сопровождением мошеннических операций.

Подросток в этой ситуации не выступает инициатором незаконных действий, но статус посредника он приобретает. Впоследствии он может стать даже фигурантом уголовного дела. В этом году уже был зафиксирован такой случай со студентом из Нижневартовска, которому грозит серьезное наказание за мошеннические действия. По предварительной информации пресс-службы полиции Югры, он скупал сим‑карты, активировал их, а потом передавал кураторам коды подтверждения и данные номеров.

Какую ответственность несут несовершеннолетние?

При трудоустройстве подросток имеет определенные обязательства. Согласно информации с сайта consultant.ru, несовершеннолетний работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение дисциплины (опоздания, невыполнение обязанностей и так далее) Ему могут сделать замечание, выговор или уволить, однако расторжение трудового договора допускается при согласии Инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

Подросток также несет материальную ответственность перед работодателем в пределах своего среднего месячного заработка, однако есть исключения, когда он может быть привлечен к полной материальной ответственности:

умышленное причинение ущерба;

ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного правонарушения.

Напоминаем, что административная ответственность наступает с 16 лет. Для лиц в возрасте от 14 до 16 лет ответственность за административное правонарушение несут их родители или иные законные представители (опекуны, попечители).

Полная уголовная ответственность наступает с 16 лет ко времени совершения преступления. Исключение – ответственность с 14 лет за ряд наиболее распространенных и опасных преступлений, среди них: кража, разбой, вымогательство, вандализм и др.

Профориентационные мероприятия, специальные программы и сотрудничество

Как сообщили СИА-ПРЕСС в Территориальном центре занятости населения по Сургуту и Сургутскому району, подросткам помогают не только найти временную работу, но и определиться с будущей профессией. С начала года профориентационные мероприятия прошли 1456 несовершеннолетних.

Специалисты центра проводят в школах и колледжах лекции, мастер-классы, ярмарки вакансий и индивидуальные консультации. С помощью тестов и бесед подростки могут оценить свои интересы и способности, а затем подобрать подходящее направление для дальнейшего обучения или работы.

Особое внимание уделяется ребятам из льготных категорий: многодетных и малообеспеченных семей, а также подросткам, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

После профориентации центр занятости помогает подобрать работодателя для практики или стажировки. При этом специалисты следят за тем, чтобы подростки не занимались формальной работой, а получали реальные навыки и опыт.

Если возникают спорные ситуации между работодателем и несовершеннолетним сотрудником, центр занятости выступает посредником и помогает защитить права подростка.

Нередко практика становится первым шагом к постоянной работе. По итогам стажировки молодые люди получают характеристику от работодателя и первый профессиональный опыт, который может пригодиться при дальнейшем трудоустройстве.