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​От искусственного интеллекта до дронов: чем запомнился IT-форум в Югре

В Ханты-Мансийске завершился XVII Международный IT-форум

​От искусственного интеллекта до дронов: чем запомнился IT-форум в Югре
Фото: пресс-служба губернатора Югры

В Ханты-Мансийске завершил работу XVII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. За три дня площадка объединила около пяти тысяч участников из 43 регионов России и 40 зарубежных государств, при этом представители 23 стран работали на форуме очно. По итогам мероприятия было подписано 16 соглашений, включая одно международное. Об этом рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-центре форума.

Технологический суверенитет как приоритет

Ключевой темой форума в этом году стало глобальное управление цифровой трансформацией. На пленарной сессии губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что России важно развивать собственные технологические решения и компетенции.

«Для Югры безусловным приоритетом остается все, что связано с долгосрочным развитием России. Наша задача – не быть потребителем чужих решений, а формировать собственные технологические компетенции», – отметил глава региона.

По словам губернатора, именно страны, обладающие собственными технологиями и цифровыми платформами, будут формировать новые центры влияния в многополярном мире.

Новый лицей для будущих инженеров и ученых

Одним из главных событий первого дня форума стало открытие нового здания Югорского физико-математического лицея в Ханты-Мансийске. Учебный комплекс площадью около 15 тысяч квадратных метров рассчитан на 350 учеников 7-11 классов. Здесь оборудованы современные лаборатории, мастерские, центр виртуальной реальности, библиотека-медиацентр, спортивный и актовый залы.

Руслан Кухарук отметил, что открытие лицея символично совпало с началом форума, посвященного технологиям будущего.

Искусственный интеллект приходит в образование

Отдельное внимание участники форума уделили внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизни. Заместитель губернатора Югры Елена Майер рассказала о планах использовать ИИ в образовательной системе региона.

Предполагается, что технологии помогут создавать индивидуальные образовательные траектории для школьников, учитывать особенности обучения каждого ребенка и подбирать материалы для педагогов в зависимости от задач конкретного класса.

Кроме того, искусственный интеллект планируют использовать для прогнозирования кадровой потребности региона и снижения рутинной нагрузки на учителей.

Международный диалог о будущем цифровых технологий

В рамках форума прошло более 50 деловых мероприятий. Участники обсуждали применение искусственного интеллекта в промышленности, вопросы кибербезопасности, цифрового права и защиты интеллектуальной собственности.

Представители Таджикистана, Анголы, Марокко, Пакистана и других стран говорили о необходимости международного сотрудничества в сфере новых технологий и подготовки специалистов для цифровой экономики.

Отдельный блок был посвящен правовым аспектам использования искусственного интеллекта и борьбе с рисками распространения недостоверной информации в цифровой среде.

Дроны, роботы и профориентация

Помимо деловой программы, форум традиционно включал образовательные и соревновательные площадки для молодежи.

В КВЦ «Югра-Экспо» прошли гонки дронов на Кубок Международного IT-форума. В соревнованиях приняли участие 35 пилотов из семи муниципалитетов Югры. По итогам турнира были сформированы сборные региона, которые представят округ на Кубке России.

Для школьников и студентов организовали мастер-классы по цифровым компетенциям и робототехнике. Участники могли пройти весь путь создания робота – от 3D-моделирования до программирования готового устройства.

Форум мирового уровня

Традиционная выставка в «Югра-Экспо» собрала более 50 экспонентов и привлекла свыше семи тысяч посетителей. По мнению участников, форум в Ханты-Мансийске остается одной из крупнейших международных площадок для обсуждения цифровой трансформации, искусственного интеллекта и современных технологий.

Напомним, что XVII Международный IT-форум проходил в столице Югры с 17 по 19 июня.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 225, комментариев: 0
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