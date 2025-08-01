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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША

    31 июля в 15:31
    652 0
  • В Тюмени при помощи механизма КРТ изымут почти 150 гаражей для жилого квартала

    В Тюмени при помощи механизма КРТ изымут почти 150 гаражей для жилого квартала

    Сегодня в 17:40
    37 0
  • ​В Сургуте назначили нового военного комиссара

    ​В Сургуте назначили нового военного комиссара

    Сегодня в 16:47
    126 0 
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Рассказываем о законах, которые вступят в силу в августе 2025 года

​Суды без пошлин, рассылки по согласию, драгметаллы под контролем: что изменится в августе
Фото: Государственная Дума

С 1 августа в России вступают в силу новые законы, которые затрагивают сферу правосудия, налоговой политики, оборота драгметаллов, регулирования связи и биологической безопасности. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Госдуме.

23 июля

Отмена ряда пошлин для участников СВО

Участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты пошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Речь идет, в частности, о делах, которые касаются принятия наследства, признания отцовства или установления родственных отношений.

1 августа

От массовых рассылок можно будет отказаться

Граждане смогут направить отказ от получения рассылок оператору связи, который будет обязан прекратить их.

Подросткам смогут открывать банковские счета только с согласия родителей

Банки будут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним только с согласия родителей или законных представителей. Это защитит подростков от противоправных действий, когда мошенники используют их банковские счета для переводов и обналичивания средств.

Новые меры по защите конкуренции

Предусмотрено создание государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений, что позволит ускорить эту работу. Оператором системы будет ФАС.

Внесены изменения в законодательство о хозобществах

Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Документ способствует более ясной и целесообразной организации бизнеса.

3 августа

Для участников СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

Для участников специальной военной операции срок действия результатов ЕГЭ, необходимых для приема в вузы, будет приостановлен на время их участия в СВО. Это позволит им быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить образование и стать высококвалифицированными специалистами.

Наказание за осквернение воинских захоронений и мемориалов

За осквернение воинских захоронений, памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, будет грозить до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миллионов рублей. Норма распространяется на мемориалы, расположенные и на территории РФ, и за ее пределами.

Увеличится срок выдачи патента после раскрытия изобретения

Срок, в течение которого лицо вправе подать заявку на выдачу патента после раскрытия им информации об изобретении, увеличивается с шести до двенадцати месяцев. Это позволит защищать права авторов, представивших изобретение на выставке до даты подачи заявки на выдачу патента.

Ответственность за оборот немаркированных алкоголя и табака в крупном размере

Устанавливается уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные в крупном размере. Также вводится ответственность за изготовление в целях сбыта и за сбыт поддельных средств идентификации для маркировки такой продукции.

Улучшение качества связи на автомагистралях

Регламентируются вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений связи в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог. Это создает возможности для обеспечения дорог устойчивым сигналом связи.

Обеспечение биологической безопасности

Уточняются полномочия федеральных органов власти по формированию и ведению единого реестра продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению. Кроме того, Минздрав России сможет утверждать порядок применения клинических рекомендаций.

Формирование перечня одурманивающих веществ

Определять порядок формирования перечня одурманивающих веществ, оборот которых ограничен на территории России, и внесения в него изменений будет Правительство РФ. Цель закона – обеспечение безопасности жизни и здоровья населения.

20 августа

Противодействие нелегальному обороту драгметаллов и камней

Под обязательный контроль подпадет ряд операций с драгоценными металлами и камнями на сумму от одного млн рублей – например, покупка и продажа физлицом инвестиционных драгметаллов, монет из них и обработанных природных алмазов.

26 августа

Требования к складам временного хранения

Конкретизированы и повышены требования к обустройству, оборудованию и местам расположения складов временного хранения. Изменения сократят сроки проведения таможенных досмотров, позволят оперативно обрабатывать грузы, обеспечат бесперебойную работу складов и минимизируют коррупционные риски.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 264, комментариев: 0
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