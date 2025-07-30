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​Когда будет школа в 35-м микрорайоне? Кто ее построит и за какие деньги? 5 неудобных вопросов «Бруснике»

Жители 35-го микрорайона Сургута негодуют по поводу школы, которую им обещали. Что происходит

​Когда будет школа в 35-м микрорайоне? Кто ее построит и за какие деньги? 5 неудобных вопросов «Бруснике»
Фото предоставлено компанией Брусника

В Сургуте вновь разгорелся скандал вокруг строительства социальной инфраструктуры в 35-м микрорайоне. На недавних публичных слушаниях жители этой территории заявили, что им обещали школу и детсад, но таковых нет даже в проекте. Вопросы на эту тему мы адресовали девелоперу, который возводит Новин – Бруснике.

1. Когда в 35-м микрорайоне будет построена школа?

Брусника спроектировала здание школы- остались детали, а после их уточнения мы планируем согласовать его в госэкспертизе к февралю 2026-го. После этого объект будет включен в программу государственного финансирования, и правительство округа определит, кто и когда построит школу. Мы надеемся, что решение будет принято в 2026 году. Брусника намерена принять участие в конкурсе на возведение этой школы.

2. Когда вам выделяли землю на строительство жилья в этом микрорайоне, разве вы не взяли на себя обязательство построить социальную инфраструктуру?

При проектировании Новина было очевидно, что в районе должна быть школа и детсад, и мы предусмотрели землю под эти цели. Сейчас эти участки мы уже передали городу, а также по собственной инициативе и за свой счет проектируем соцобъекты и проходим госэкспертизу. Но возведение социальных объектов никогда не являлось нашим обязательством, финансирование строительства обеспечит город.

3. На каком этапе находится проектирование?

Проект находится в завершающей стадии – власти города и округа обсуждают вопрос функционального наполнения школьной площадки. После того, как мы получим все пожелания и учтем их в проекте, передадим его на экспертизу. Проектирование ведем за свой счет - уже вложили в проект школы 100 млн рублей.

4. И что это будет за проект? Классическая сургутская школа?

За основу мы взяли школу, которую Брусника сначала спроектировала, а потом построила в новосибирском «Евробереге» в 2022 году. Так что это будет не классическая школа ни по внешнему облику, ни по наполнению.

Архитектурно школа будет отличаться от окружающей жилой застройки, но гармонировать с ней. Проект рассчитан на 1550 учеников. Сама школа будет компактной, разделенной на блоки: начальные классы учатся на первых трёх этажах правого крыла, 5-11 классы — в левом крыле и на верхних этажах. На стыке блоков для младших и старших школьников разместили общие пространства: столовую, библиотеку, атриум, спортивные залы и административный сектор. В центре будет двухэтажный атриум со сценой и экраном, где будут проходит собрания и мероприятия, а также можно будет просто посидеть на перемене, как в своеобразном внутреннем школьном дворе.

Прямо напротив главного входа предусмотрели карманы для школьного автобуса и автомобилей. Также возле школы спроектировали большую спортивную зону, которую во внеурочное время смогут использовать и жители района.

5. Получается, что в лучшем случае строительство школы начнется к концу 2026 года. И сколько оно продлится?

Как правило, строительство объекта такой мощности занимает не менее 3 лет. Так что чем быстрее будут приняты решения о функционале общественных пространств вокруг школы, тем скорее проект пройдет госэкспертизу и будет объявлен конкурс на строительство новой школы. В нем Брусника обязательно примет участие, а в случае победы, приложим все усилия, чтобы возвести школу как можно скорее. Опыт и экспертиза в строительстве у нас обширный.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 271, комментариев: 0
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