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​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперт рассказал, какие тревожные сигналы могут говорить о психических проблемах собак

​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

Не все владельцы собак задумываются о том, что у животного, помимо физических заболеваний, бывают и психические расстройства. На их развитие влияют генетика, стресс, условия содержания и другие факторы. О том, какие тревожные признаки могут указывать на психические расстройства у собак – рассказал Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Зацикленность на одном действии

Собака может быть зациклена на одном или нескольких действиях – повторять их многократно. Это мешает привычному образу жизни питомца. Например, собака может постоянно облизывать лапы или пол, гоняться за своим хвостом или пытаться поймать воображаемых мух, ходить по кругу. Такое поведение нельзя оставлять без внимания – оно требует дополнительной диагностики и вмешательства профессионалов.

Тревожность

На наличие того или иного психического заболевания может указывать сильная тревожность любимца. Такая собака не просто боится какого-либо явления, она испытывает постоянный стресс, может пугаться даже несильных звуков, перемен в окружении и многого другого. Из-за повышенной тревожности питомец может отказываться от еды, терять в весе. А еще ухудшается состояние кожи и шерсти.

Гиперактивность

Гиперактивность – это не норма. Такое поведение может быть обусловлено нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости собаки. Существуют активные от природы животные, которым требуется высокая физическая нагрузка, что обусловлено сильными рабочими качествами животного. Но есть питомцы, которые буквально не могут найти себе место, и это не связано с их породой. В этом случае хозяину важно разобраться в причинах такого поведения и заниматься его коррекцией, чтобы в будущем ситуация не усугубилась.

Необъяснимая агрессия

Если ваша спокойная собака вдруг стала агрессивной, это повод обратить внимание на ее здоровье. Не всегда агрессия связана с психическими заболеваниями: бывает, что это симптом физического недуга, например, у собаки болит лапа, и она остро реагирует на любые касания хозяина. Но когда питомец агрессивно реагирует в тех ситуациях, которые этого не требуют, а вспышки происходят в момент возбуждения, которое не связано с конкретной ситуацией, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Собака смотрит в пустоту

Когда собака постоянно смотрит в стену или одну точку, может при этом упираться головой в предметы, важно проверить здоровье любимца. Эти сигналы могут указывать как на головную боль, так и на более серьезные проблемы, например, синдром когнитивной дисфункции.

Если вы наблюдаете у собаки один или несколько вышеперечисленных симптомов, важно обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Помните, только специалист может грамотно поставить диагноз питомцу и назначить необходимую терапию.

Материал предоставила пресс-служба Российской кинологической федерации


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Сегодня в 16:13, просмотров: 181, комментариев: 0
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