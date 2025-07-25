Эксперт рассказал, какие болезни и травмы станут преградой для управления автомобилем

Некоторые будущие водители уверены, что прохождение медкомиссии ‒ лишь формальность, но на самом деле существуют официальные ограничения. Закон четко определяет, какие заболевания и состояния не позволяют управлять автомобилем и получить водительское удостоверение. О том, с какими диагнозами права не выдадут и какие исключения предусмотрены, рассказал директор департамента защиты прав потребителей, эксперт Роскачества Игорь Поздняков.

Что говорит закон

Ограничения на выдачу водительских прав и управление автомобилем регулируются специальными документами, в которых перечислены все нюансы. Общие понятия противопоказаний, показаний и ограничений к управлению транспортом содержатся в ст. 23.1 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а конкретные перечни устанавливаются Правительством РФ.

«С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый документ с обновленными требованиями и запретами, в этой статье мы будем опираться на него, так как он будет актуален для учеников автошкол, которые на момент публикации только планируют получать права. Это Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2025 № 892-р», ‒ говорится в сообщении.

Какие есть ограничения: основные группы противопоказаний

Медицинские противопоказания для получения водительских прав таковы:

Психические расстройства и расстройства поведения.

Существенные инвалидизирующие состояния нижних конечностей: деформация стопы или ее отсутствие, отсутствие ноги, ампутационные культи бедер или голеней, паралич нижней части тела.

Существенные инвалидизирующие состояния верхних конечностей: отсутствие конечности, деформации кистей, отсутствие нескольких пальцев или фаланг.

Слепота или существенное снижение зрения.

Болезни нервной системы (в частности, эпилепсия).

Болезни уха, которые приводят к снижению слуха, глухота.

В некоторых из перечисленных случаев возможность получить права есть, но с ограничением на тип транспорта, которым разрешается управлять. Однозначными причинами для отказа в выдаче прав является наличие психического расстройства (шизофрения, умственная отсталость, аффективные расстройства и др.), эпилепсии, аномалии цветового зрения, бинокулярной слепоты.

Психические расстройства и расстройства поведения

В Распоряжении перечисляются различные категории таких расстройств, которые принимают во внимание при выдаче или невыдаче прав:

Хронические и затяжные расстройства.

Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

В первом случае речь идет о заболеваниях типа органических расстройств, шизофрении, аффективные, невротические расстройства, умственная отсталость, общие расстройства психологического развития.

Во втором случае говорится о различного вида расстройствах (по кодам МКБ перечисляются девять заболеваний, в Распоряжении можно найти полный перечень противопоказаний к вождению по этому пункту), которые существенно влияют на личность человека и его способность к принятию решений.

Заболевания и ампутация нижних конечностей

Речь идет о деформации или ампутации стопы, ампутации целой конечности или ее части (по голень или по бедро), деформации и заболевания нижних конечностей и позвоночника, которые препятствуют возможности долго стоять или ходить, частичный или полный паралич.

Но! Эти состояния не являются стопроцентным противопоказанием для управления транспортным средством, просто в этом случае человеку разрешено управлять лишь теми автомобилями, которые оборудованы ручным управлением, в некоторых случаях ‒ с автоматической трансмиссией.

Заболевания и ампутация верхних конечностей

В Распоряжении говорится об отсутствии конечности или кисти, двух фаланг большого пальца на руке, пальцев на одной из рук (два и более на правой руке, три и более на левой руке), неподвижность в межфаланговых суставах.

В этом случае опять же права получить можно, но придется управлять автомобилем с автоматической трансмиссией.

Слепота или существенное снижение зрения

Для управления транспортными средствами категории «B» (легковые автомобили) есть ограничения на остроту зрения ‒ ниже 0,6 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем глазу при двух открытых глазах вне зависимости от коррекции (очки, линзы, хирургическая операция). Если же коррекция позволяет компенсировать зрение выше указанных величин, то права дадут, однако с отметкой, что управлять транспортным средством можно лишь в очках или линзах.

Также препятствием для получения прав являются хронические заболевания оболочек глаза, которые влияют на остроту зрения, косоглазие, ограничения поля зрения на 20 градусов и более.

Противопоказанием могут быть и заболевания, которые влияют на цветовосприятие, так как это состояние может приводить к провоцированию опасных ситуаций на дороге.

Глухота и снижение слуха

Если снижение слуха может быть каким-то образом компенсировано (слуховой аппарат, например), то права можно получить. Но уровень слуха должен быть поднят до определенного уровня, что будет гарантировать, что водитель окажется способен адекватно реагировать на ситуации на дорогах. Каждый случай оценивает врач и подбирает средство компенсации, а также одобряет получение прав.

Ограничения, которые вводятся на получение прав, призваны обеспечить безопасность всех участников движения. Водитель должен иметь физическую возможность заметить опасность и адекватно среагировать. Поэтому так важно уделять внимание медицинской комиссии, честно рассказывать врачам об имеющихся заболеваниях и при возможности искать способ компенсировать последствия, чтобы водительское удостоверение все же выдали.