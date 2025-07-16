​Югорчанам рассказали, как грамотно использовать отпуск в 2026 году и не потерять в деньгах

«Я работаю по графику и получаю оклад. Очень хочу в 2026 году спланировать отпуск так, чтобы и отдохнуть подольше, и в деньгах не потерять. В какие месяцы лучше уходить в отпуск, а в какие ‒ невыгодно? Как выбрать так, чтобы отпускные не оказались меньше моей обычной зарплаты?» ‒ с таким вопросом обратился в редакцию siapress.ru читатель Николай Р.

Отвечает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Минтруд опубликовал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Если он будет утвержден, россиян ждут длинные каникулы, а значит ‒ пора задуматься, когда лучше запланировать отпуск, чтобы не потерять в деньгах.

Что изменится в выходных

Проектом постановления предлагается перенести выходные: с субботы 3 января на пятницу 9 января и с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря. В итоге в 2026 году получаются такие длинные периоды отдыха:

Новогодние праздники ‒ с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней).

Февральские выходные ‒ с 21 по 23 февраля (три дня).

Мартовские праздники ‒ с 7 по 9 марта (три дня).

Майские каникулы ‒ с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня).

Июнь ‒ с 12 по 14 июня (три дня).

Ноябрь ‒ выходной 4 ноября.

И с 31 декабря 2026 начнутся новые новогодние каникулы.

Когда отпуск выгоднее

Эксперт объясняет: для работников с окладом наличие дополнительных выходных не меняет размер зарплаты, но влияет на стоимость одного рабочего дня. Если рабочих дней в месяце мало (например, в январе или мае), каждый день работы стоит дороже. Отпуск же оплачивается по среднему заработку, поэтому брать его в месяце с меньшим количеством рабочих дней ‒ финансово невыгодно.

По расчетам экспертов, самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году ‒ июль, а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самые невыгодные месяцы ‒ январь, май и февраль: отпуск в эти периоды приведет к потерям по сравнению с зарплатой за отработанные дни.

Если ваша цель ‒ продлить отдых, можно взять отпуск сразу после новогодних праздников (с 12 января) или между майскими праздниками (с 4 по 8 мая). Но стоит помнить: в плане выплат эти месяцы самые невыгодные, поэтому, например, январь 2026 года лучше заменить на декабрь 2025-го, который выгоднее по оплате.

На зарплату новые выходные не повлияют

Размер оклада останется прежним независимо от количества праздничных дней. Заработок уменьшится только у тех, кто работает по сдельной или почасовой системе ‒ в месяц с меньшим количеством рабочих дней объем выплат будет меньше. Однако таким работникам по Трудовому кодексу предусмотрены компенсации, если они не выходят в праздники.

Вывод

Планируя отпуск в 2026 году, учитывайте не только личные планы, но и расчет стоимости одного рабочего дня. Июль и декабрь ‒ ваши лучшие друзья для отпуска, а вот январь и май оставьте для полноценной работы, если не хотите терять в доходах.