Сургутянам рассказали, как избавиться от грибка на стенах своими силами и не допустить повторного появления

«Живу в доме по адресу улица Крылова, 32. Недавно почувствовала в квартире сильный запах сырости. Особенно в коридоре. Позднее в этой комнате начали отходить обои. Со временем я принюхалась и поняла, что запах сырости идет как раз из-под обоев. Оторвала их и увидела стену, которая наполовину покрыта плесенью. Как от нее избавляться? Что делать, чтобы она не появилась снова?» ‒ спрашивает жительница Сургута Ирина Д.

Отвечают эксперты Циан:

Проблема грибка и плесени не только эстетическая. Их споры вызывают аллергию и болезни дыхательных путей. Рассказываем, как избавиться от грибка на стенах в квартире с помощью народных и профессиональных средств и что сделать, чтобы он не появился снова.

Откуда в квартире берется грибок

Грибок или плесень ‒ это микроорганизмы, которые растут на поверхностях, включая бетон. Часто они появляются во влажных, теплых и темных помещениях. Споры гриба витают в воздухе, попадают на поверхности, а если у них появляются условия для жизни ‒ прорастают.

В домах плесень появляется по совокупности нескольких факторов:

высокая влажность ‒ от 70%;

высокая температура ‒ от 21 °C;

плохое проветривание, застой воздуха;

слабая освещенность.

Риск появления грибка выше, если стены, дверные косяки и другие поверхности не обработаны пропитками, которые защищают от плесени и влаги. Обычно эти пропитки добавляют в материал еще на стадии строительства или производства.

Другая причина появления плесени ‒ некачественный ремонт, а точнее плохая герметизация швов, протечки или нарушение строительных норм. Если материал после укладки плохо просушили, он останется внутри влажным и в нем прорастет грибок.

Как выглядит грибок на стенах

Первый признак появления грибка ‒ характерный запах сырости и затхлости в помещении. Со временем плесени становится больше, и на стенах появляется налет. В зависимости от вида микроорганизмов налет может быть разных цветов.

Зеленая плесень: покрывает поверхности толстым слоем. Чаще всего появляется на неровных, шероховатых поверхностях. Встречается на бетоне, штукатурке и каменной кладке.

Черная плесень: прорастает где угодно, даже на гладком бетоне. Черная плесень токсична и считается самой опасной.

Белая плесень: выглядит как белый налет или вата. Обычно образуется на поверхности почвы в цветочных горшках. На стены такой грибок переходит редко, но может навредить комнатным растениям.

Синяя плесень: иногда ее называют синевой из-за серо-синих пятен. Возникает на деревянных поверхностях или внутри них, например в мебели или на паркетных досках.

Розовая плесень: выглядит как розовые неровные пятна на поверхностях. В отличие от других видов, он не прорастает глубоко в материал, поэтому от него легче всего избавиться. Появляется на стенах вскоре после ремонта, если плохо просушить материал.

Как избавиться от грибка на стенах своими силами

Плесневые грибы прорастают глубоко в материал, поэтому просто стереть со стены налет ‒ не решение. Процесс избавления от грибка должен быть комплексным.

Условно его можно разделить на три этапа:

1. Убрать внешние проявления плесени ‒ налет на поверхностях.

2. Уничтожить оставшиеся в материале споры и мицелий с помощью специальных средств от грибка на стенах.

3. Избавиться от причины ‒ высокой влажности, огрехов в ремонте и так далее, чтобы плесень не вернулась.

Что конкретно делать ‒ зависит от материала. Текстиль и старые обои, пораженные плесенью, лучше всего выкинуть, а у мягкой мебели сменить обивку. Со стенами сложнее: большинство видов грибка глубоко проникает в структуру материала. Поэтому нужны пропитки или защитные составы, которые позволяют избавиться от остатков плесени. Закрепить результат помогут повторные обработки.

Если плесень успела сильно разрушить материал, прогнившее из-за грибка дерево или ткань остается только выбросить и заменить ‒ устранить такие повреждения не получится.

Средства от грибка на стенах

Поверхностный плесневый налет можно убрать механическим способом: скребком или щеткой, намыленной губкой или тряпкой. А вот чтобы обработать поверхность от остатков спор грибка, нужны более серьезные средства ‒ профессиональные или народные.

При работе со средствами нужно соблюдать меры предосторожности ‒ работать в перчатках и респираторе, не допускать, чтобы состав попал в глаза или рот. После обработки следует проветрить помещение.

Вот какие средства помогут избавиться от плесени на стенах.

Профессиональные составы

В строительных и хозяйственных магазинах продаются разнообразные средства для борьбы с плесенью. Они различаются по нескольким характеристикам:

по материалу ‒ есть средства для бетона, дерева, пластмасс и других поверхностей;

по типу средства ‒ спрей для обработки, грунтовка, пропитка, лак или раствор;

по формату использования ‒ для профилактики или избавления от уже существующей плесени.

Как пользоваться средством, обычно указано на упаковке. Чаще всего нужно сперва удалить грибковый налет тряпкой или скребком, а затем обработать составом очищенную поверхность. Некоторые средства сперва разводят в воде, пропорции указывают в инструкции.

Медный купорос с уксусом

Медный купорос продается в садоводческих магазинах ‒ его используют, чтобы дезинфицировать почву для растений. Применять средство советуют так:

В один литр воды добавить 30 грамм медного купороса и столовую ложку уксуса.

Обработать этой смесью очищенную от плесени поверхность ‒ покрыть все места, где росла плесень.

Оставить на несколько часов, затем промыть водой и просушить.

Если грибка было много, повторить процедуру.

Перекись водорода

Подойдет трехпроцентный раствор перекиси водорода из аптеки, которым промывают раны. Дополнительно разбавлять его не нужно ‒ просто обработать им поверхность. Но у перекиси есть два ограничения: она подходит только для небольших и не сильно пораженных поверхностей и может обесцветить материал.

Сода

Соду смешивают с водой или перекисью в пропорции 1:2 ‒ должна получиться густая кашица. Эту кашицу нужно нанести на поверхность и оставить на несколько часов, затем смыть. Способ не подходит для гладких поверхностей ‒ сода способна их поцарапать.

Уксус

Хорошо очищает поверхностную плесень, даже черную, но не способен глубоко проникнуть в материал, поэтому больше подходит как вспомогательное средство. Подойдет неразбавленный девятипроцентный столовый уксус ‒ не эссенция. Принцип тот же: нанести на поверхность и оставить на несколько часов, затем смыть. Чтобы закрепить результат, обработку лучше проводить два-три раза с интервалом семь-десять дней.

Вместо уксуса можно использовать порошок лимонной кислоты. Чайную ложку порошка смешивают с 200 мл воды. Но стоит помнить, что кислота способна обесцветить поверхность.

Нашатырный спирт

Нашатырь продается в аптеке. Для очистки стен от плесени его смешивают с водой в равной пропорции, обрабатывают поверхность и оставляют на один-два часа.

Спирт подходит только для гладких неокрашенных поверхностей ‒ на пористых он менее эффективен, а цветным может навредить.

Отбеливатель

Для борьбы с плесенью можно использовать обычный бытовой отбеливатель для белья или средство для чистки сантехники. Главное ‒ чтобы в составе был гипохлорит натрия, то есть соль хлора. Это вещество уничтожает споры грибов, даже если они проросли довольно глубоко.

Вот как им пользоваться:

Смешать отбеливатель с водой в пропорции 1:10.

Обработать пораженную плесенью поверхность и оставить до высыхания.

Смыть отбеливатель и дать поверхности просохнуть.

Отбеливатель ни в коем случае нельзя смешивать с нашатырным спиртом: при их соединении выделяются вещества, опасные для человека. Кроме того, он хуже справляется с пористыми поверхностями, а еще может отбелить материал. Поэтому лучше использовать его только для светлых стен.

Марганцовка

Продается в аптеках и садоводческих магазинах. Чтобы избавиться от плесени, несколько кристаллов марганцовки растворяют в 200 мл теплой воды и обрабатывают раствором поверхность.

У марганцовки характерный розовый цвет и она сильно красится, так что использовать ее лучше только на темных материалах.

Йод

Для удаления небольших участков плесени подойдет обычный спиртовой раствор йода из аптеки. Разбавлять его не нужно. Йод красится, так что обрабатывать лучше те поверхности, где пятна не будут заметны. На больших площадях йод не слишком эффективен.

Бура

Полностью это вещество называется тетраборат натрия ‒ его используют для приготовления борной кислоты. Бура продается в магазинах для садоводов: ее применяют для борьбы с вредителями и болезнями растений. Разводить вещество с водой нужно в пропорции 1:3. Подходит только для небольших по площади поверхностей.

Как не допустить появления плесени

Чтобы в квартире не завелась плесень, нужно поддерживать в ней здоровый микроклимат. Это же касается помещений, где раньше уже заводился грибок. Чтобы он не вернулся, необходима профилактика. В нее могут входить:

Регулирование влажности. Можно установить в комнате вытяжку или систему вентиляции, купить осушитель воздуха.

Регулярное проветривание. Проветривать помещение нужно не менее 20 минут в день. При этом желательно, чтобы на поверхности попадал солнечный свет. Если комната ‒ ванная или коридор без окон, проветривание можно заменить мощной системой вентиляции.

Качественный ремонт. Во время ремонта нужно тщательно соблюдать строительные нормы: не клеить обои до того, как стены высохнут, тщательно герметизировать швы. А материалы вроде древесины, особенно чувствительные к плесени, стоит профилактически обработать защитными составами.