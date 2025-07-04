Рассказываем о нововведениях, которые вступят в силу в июле 2025 года и повлияют на жилье, кредиты и коммуналку

С 1 июля 2025 года в России вступают в силу сразу несколько важных изменений, касающихся жилищных условий и кредитования. Центробанк вводит ограничения на выдачу «рискованной» ипотеки, запрещает банкам брать плату за снижение ставок, а тарифы на ЖКУ вырастут почти на 12%. Подробно об изменениях рассказал Циан.

Центробанк ограничит рискованную ипотеку

С 1 июля Центробанк вводит макропруденциальные лимиты ‒ это новые правила для банков по выдаче кредитов. Теперь оформить ипотеку с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой станет практически невозможно.

Банкам разрешено выдавать не более 2% таких кредитов от общего числа сделок за квартал. Речь идет о заемщиках, у которых долговая нагрузка выше 50%, а первоначальный взнос ‒ менее 20%. Это значит, что многие такие заявки будут автоматически отклоняться.

По мнению регулятора, мера должна сократить число высокорискованных кредитов и снизить нагрузку на банковскую систему.

Банкам запретят брать плату за скидку к ставке

Также с 1 июля вступает в силу новый Стандарт защиты ипотечных заемщиков. По нему банкам запрещается взимать с клиента плату за снижение ставки или уменьшение ежемесячного платежа.

Речь идет о ситуации, когда застройщик «снижает» ставку, договорившись с банком, но включает компенсацию этой скидки в цену квартиры. В результате покупатель получает мнимую выгоду, но переплачивает за жилье. Новые правила направлены на защиту граждан от таких схем.

Тарифы на ЖКУ вырастут почти на 12%

С 1 июля в стране традиционно проводится индексация тарифов на коммунальные услуги. В 2025 году они вырастут в среднем на 11,9%.

Сильнее всего изменения почувствуют жители Пермского края ‒ там рост составит 21,1%. В Архангельской области тарифы повысятся на 20%, в Кемеровской ‒ на 19,8%. Самое скромное повышение ждет Чечню (5%) и Ненецкий автономный округ (4%).

Индексация затронет все основные услуги ‒ водоснабжение, водоотведение, отопление, газ, свет и вывоз мусора.

Регоператорам по капремонту упростят отчетность

С 21 июля 2025 года региональные операторы по капремонту освободятся от обязанности отчитываться перед Росфинмониторингом.

Теперь достаточно будет направлять данные в органы госжилнадзора, как это и делается сейчас ‒ о счетах, домах и взносах. Это, по мнению властей, позволит сократить избыточную нагрузку на такие организации и высвободить средства на выполнение прямых задач.

О том, какие еще важные законы вступят в силу в июле 2025 года ‒ в нашем обзоре.