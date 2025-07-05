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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    03 июля в 13:25
    1236 0
  • ​В Госдуме предлагают списывать кредит за каждого ребенка

    ​В Госдуме предлагают списывать кредит за каждого ребенка

    Сегодня в 12:17
    88 0
  • ​За июнь жители Сургута сдали на переработку 17 тонн вторсырья

    ​За июнь жители Сургута сдали на переработку 17 тонн вторсырья

    Сегодня в 11:24
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    05 июля в 16:30
    609 0
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    ​Набережную элитного ЖК «Георгиевский» в Сургуте восстановят после обрушения

    05 июля в 15:36
    862 0 
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Судя по всему, мы движемся к подчинению сферы общественного транспорта Сургута и всей Югры окружному правительству

Московский эксперт раскритиковал сургутский общественный транспорт: что дальше?

Судя по всему, мы движемся к подчинению сферы общественного транспорта Сургута и всей Югры окружному правительству
Фото администрации Сургута

В Сургуте побывал заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. Он лично протестировал маршрутки и автобусы, а затем высказал массу претензий к работе городской транспортной системы. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, что стоит за критикой Зотова — попытка исправить ошибки реформы или шаг к новой централизации управления транспортом?

Дмитрий Щеглов: В Сургуте побывал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов – специалист в общественном транспорте. Он сам покатался на городских автобусах и маршрутках и по этому поводу сделал ряд предложений в адрес городской администрации, а также написал достаточно пространный и любопытный пост о том, что он увидел в Сургуте в плане перемещения на общественном транспорте.

В частности, он увидел такие штуки, как запаркованные остановочные комплексы, это недостаток автобусов, долгое ожидание, билетный оператор, который, по его словам, забирает 14,5% от каждого билета при проведении безналичной оплаты, что достаточно много на уровне России, не очень эффективная маршрутная сеть и так далее. Обсудим эту историю, ну и заодно вспомним про то, что мы говорили о реформе общественного транспорта. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет всем, друзья. Привет, Дима.

Д.Щ.: Ну что ж, многие тезисы, которые мы с тобой обсуждали по ходу наших многочисленных эфиров, посвященных этой самой несчастной реформе общественного транспорта, этот товарищ Зотов высказал. Что ты увидел в его посте, может быть, для себя интересного, любопытного, необычного?

Т.С.: У меня первый вопрос сразу возник, когда я прочитал его пост: а где товарищ Зотов был во время так называемой транспортной реформы?

Д.Щ.: Наверное, занимался своими делами где-то в Москве.

Т.С.: Где он находился? Где он был со всем своим Министерством транспорта вот в эти драматические дни, когда городская администрация сражалась за каждый автобус, очевидно, потеряла целеполагание где-то на половине процесса этого? В результате все свела действительно, как этот Зотов справедливо написал, просто к покупке новых автобусов, которые сами-то по себе каким-то особенным чудом автомобилестроения не являются. Это так, к слову. То есть все мы умные задним числом.

А когда прежняя администрация заявляла свою транспортную реформу, именно как реформу, как нечто фундаментальное, что изменит ландшафт города, ни одного эксперта федерального я что-то не помню. Ну, были заказные эксперты, да? Были те, кто хвалит это все, те, кто хвалит взаимоотношения муниципалитета с ВЭБом и рассказывает о чудесных результатах и эффективных решениях вот этого взаимодействия.

Что можно сказать об этой реформе в городе Сургуте? Она действительно абсолютно с грохотом провалилась, общественный транспорт не стал современнее как система, как логистическая система, не сами автобусы – это само собой, а как вся цепочка от покупки билета до, я не знаю, заправки автомобиля топливом. Ничего не изменилось, все как было архаичным, так и осталось архаичным. Я не знаю, тетки-кондукторы вот эти вот злые, они до сих пор там ходят по автобусам и пугают?

Д.Щ.: Ну вроде как от них потихоньку город избавляется.

Т.С.: Ну, знаете, все-таки цифровая эпоха. Это совершенно удивительно: почему нельзя в городе купить билет через смартфон? Ну просто для меня это загадка. Вот эта часть как раз самая легкая. Если ее муниципалитет не смог решить – у меня вопросы к интеллектуальному уровню той команды, которая вот этим процессом занималась.

Многие говорят, что Филатову мешал округ, и чуть ли его отставка не является следствием конфликта с Натальей Комаровой из-за этой транспортно-автобусной реформы. Может быть, но, слушайте, вот у мэра есть своя работа, у водителя автобуса – своя, у какого-нибудь жителя города своя есть работа. Но автобусы не стали ездить регулярно, автобусы не соблюдают расписание, автобусы не стали уютнее, ну и так далее, господи. Сколько денег на реформу было потрачено, наверное, нам тоже какие-то специалисты расскажут.

Товарищ эксперт московский. В его этой статейке есть один важный, интересный момент, который обратил на себя внимание: он пишет о том, что раз у нас все такие неучи, надо централизовать процесс вот этих всех реформ и все это делать из одного центра, каковым будет, видимо, регион. И там он позволил себе несколько реверансов в адрес новой управленческой команды региона.

И это раскрывает истинную задачу данного поста: она заключается в том, что округ готовит какую-то административную реформу, структурную, результатом которой станет переподчинение муниципальных транспортов в какое-то окружное ведомство. Видимо, так это все выглядит. Я так думаю. Как округ создает некое единое архитектурное ведомство по всей Югре, как уже существует давно единое ведомство по здравоохранению, в общем, вся эта цепочка, видимо, идет речь о централизации и таких процессов, как транспортное движение, обеспечение транспортом на селения, и вот это вот надо разбирать.

Но товарищ Зотов ничего на эту тему конкретного как раз не сказал. То есть он разобрал вроде бы ошибки, которые совершил город Сургут в своей транспортной реформе, весьма поверхностно. Он не объяснил причины этого, а мы не знаем до сих пор причин. Может быть, действительно Сургуту обрубили финансирование. Может быть, вина вообще не Сургута была в неуспехе этой транспортной реформы – никто ничего не знает. Надо бы заняться этой темой.

Но, а что делать в результате? Хорошо, теперь будет не какой-нибудь заместитель по ЖКХ управлять «СПОПАТом», а какой-нибудь заместитель губернатора отвечать за все «СПОПАТы» в каждом муниципалитете, в каждом из 22 муниципалитетов Югры. Что, только от одного этого станет лучше пассажирам?

Д.Щ.: Я сомневаюсь, да.

Т.С.: И я тоже очень сомневаюсь. Мы сто раз говорили о том, что любая административная централизация дает только краткосрочный эффект: просто элементарно какого-то порядка будет больше, но на небольшом промежутке времени. Причем это порядок такой – просто переподчинение власти с одного центра на другой. Люди психологически так настраиваются на какую-то надежду: вот теперь-то будет порядок. А потом все валится еще сильнее, потому что один центр не может знать всех местных нюансов – это очевидная вещь совершенно.

Даже во времена Второй Мировой войны товарищ Сталин, поняв большие издержки централизации власти, отдавал фактическое управление фронтами своим генералам и доверялся им, только так мы добились перелома в ходе Второй Мировой войны. Просто надо вот брать какие-то исторические аналогии и применять их, через них фокусировать местные проблемы.

Поэтому, если товарищ Зотов является предтечей некой новой реформы административной, о которой мы услышим от руководства Югры, тогда надо просто ждать, что сейчас скажет губернатор или его ответственные работники об организации общественного транспорта в каждом муниципалитете.

Какая проблема у нас с транспортом? Он не очень хорошего технического просто состояния. Ну старые автобусы, ну нехорошие: то кондиционер не работает, то печка, то, вот этот Зотов пишет, какая-то там бегущая строка не бегает – неужели это какая-то проблема даже вот эту задачу решить? Второе – мы не в состоянии отрегулировать контроль за расписанием и вообще составить нормально расписание человеческое. У нас чиновники играют в «пятнашки»: а давайте мы вот этот рейс перетащим с этой улицы на эту улицу – вот вся реформа. А давайте мы в этом году вот в эти дачные поселки будем пускать автобус, а на следующий год мы перебросим рейс вот на те дачные, ну, чтобы типа всем было не обидно – вот такой уровень подхода чиновников.

А надо увидеть какую-нибудь нормальную реформу, которую проводит та же Москва, когда каждая точка, каждый житель добирается с одной пересадкой, с двумя, максимум, пересадками, до любой другой точки своего населенного пункта. Вот хотелось бы увидеть такую реформу. Так что заявление товарища Зотова очень интересное, но оно такое – с тайной. Вот будем ждать, как эта тайна раскроется в ближайшее время.

Д.Щ.: Ну да, и раскроется ли – посмотрим. Хорошо, дорогие слушатели, пожалуйста, пишите, что думаете по этому поводу: по поводу реформы, по поводу поста Зотова. Вы его можете почитать у нас на siapress.ru(ссылку тоже положим в описание, чтобы вам было удобнее туда перейти) и ставьте нам «лайки», читайте расшифровку нашего разговора. И до новых встреч, через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.


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05 июля в 09:15, просмотров: 834, комментариев: 0
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