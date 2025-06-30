Система «Дозор» должна работать не ради сбора штрафов

Теперь автовладельцы должны четко понимать, где парковаться можно, а где – нельзя

Осенью прошлого года в Сургуте начала работать система «Дозор», которая фиксирует нарушения, связанные с парковкой. Людей штрафовали не только за стоянку на газонах или в пределах детских площадок, но и в ситуациях, когда машины были припаркованы на необорудованных проездах, пустырях, заброшенных стройках и тому подобных местах. Это происходило потому, что в редакции правил благоустройства, действовавшей на тот момент, была норма о запрете парковки на газонах, цветниках и других территориях, где есть трава − то есть там, где теоретически могла быть растительность.

Фактически формулировка оказалась слишком широкой. Под нее попадали, грубо говоря, любые неасфальтированные территории. В том числе проселочные дороги, лесные зоны, участки у дач. Хотя мы понимаем, что в городе есть неасфальтированные участки, которые могут использоваться под парковку.

С другой стороны, порядок с парковкой действительно нужно наводить. Штрафовать там, где стоянка запрещена − на газонах, цветниках, детских площадках. Но и в этом случае норма оказалась очень широкая: было не очень понятно, что, собственно, считается газоном, цветником и так далее.

И для того, чтобы конкретизировать всю эту историю и исключить двоякое трактование разработали поправку правил благоустройства. К слову, с подобным предложением выступила и прокуратура, которая посчитала, что здесь нужно навести порядок.

В новой редакции все звучит примерно так: запрещено парковаться на газонах, цветниках и иных территориях, имеющих признаки благоустройства. Отдельно детально прописано, что считается такими признаками: наличие ограждений, бордюров, высаженных культурных растений и далее.

Соответственно, сейчас появляется возможность отделить одно от другого. То есть места, где действительно есть или был когда-то газон, который просто затоптали, – от мест, где действительно просто пустырь, недостроенный проезд, неблагоустроенная, например, проселочная дорога.

Поэтому этим летом эта норма вступает в силу. Я думаю, автовладельцы, которые раньше сталкивались с штрафами, теперь должны более четко понимать и для себя определить, где парковаться можно, а где − нельзя. Это позволит восстановить зеленые зоны, детские площадки, которые были затоптаны автомобилями. И, соответственно, не будет штрафов за парковку на тех территориях, которые не благоустроены.

Безусловно, любую систему нужно правильно использовать. Конечно, количество фиксаций нарушений и штрафов нам давали статистику: за полгода − несколько тысяч. Но нам не штрафы с людей собирать надо. Вопрос в том, чтобы навести порядок и заставить людей соблюдать те правила городского общежития, которым все должны следовать.

Поэтому я считаю, что система должна работать не ради количества и сбора штрафов. Ну, проехал, условно говоря, по какому-нибудь Пролетарскому проспекту, где вдоль дороги стоят машины, а где-то видна трава и сразу 100 штрафов. Но никакого толку от этого в плане благоустройства городской среды нет. Система должна работать именно по тем машинам, которые действительно нарушают комфорт городской среды, которые влияют на благоустройство города.

И здесь есть положительный пример. Например, была ситуация на улице Первопроходцев, где люди несознательно парковались, съезжая прямо на газоны. Мы попросили включить этот проезд в маршрут «Дозора». «Дозор» проехал несколько раз, выписали пару штрафов, и ситуация сразу нормализовалась. Сейчас там начинает расти трава, кустарники и так далее. То есть все зависит от того, как использовать систему.

Сотрудник администрации физически не может за день обойти и осмотреть большую территорию. А система «Дозор» эту проверку упрощает. Но главное − использовать ее комплексно.

Здесь нужно идти двумя путями: и кнутом, и пряником. Когда люди нагло паркуются, и это очевидно − ни по закону, ни по моральным принципам − такая парковка недопустима, нужно штрафовать, наказывать. И, конечно, горожанам тоже нужно на это обращать внимание, обращаться в администрацию, в ГИБДД, чтобы такие случаи фиксировались и штрафы выписывались, чтобы люди чувствовали ответственность.

С другой стороны, надо действовать методом пряника − стимулировать водителей ставить автомобили там, где это разрешено. Чтобы парковки в городе сохранялись, строились, чтобы была возможность оставить машину − может быть, не прямо под окнами, но хотя бы в 10 минутах ходьбы. Припарковаться на платной или бесплатной парковке. Те нормы, которые у нас прописаны в городских документах, должны соблюдаться.

Задача городской власти − создавать условия для комфортной жизни, а задача жителей − понимать свою ответственность, соблюдать правила и заботиться о своем городе, чтобы он оставался красивым.