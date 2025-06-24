Разбираемся, как отправить ребенка одного в полет

«Моей дочери 12 лет, и она собирается полететь к бабушке в другой город. Подскажите, с какого возраста дети могут летать одни и какие документы для этого нужны?» − спрашивает читатель siapress.ru Марина Л.

Российские авиакомпании предоставляют возможность самостоятельных перелетов для несовершеннолетних. Например, авиакомпании « Аэрофлот » , Utair и « Победа » предоставляют услугу перевозки детей под их наблюдением по запросу родителей, усыновителей, опекунов или попечителей начиная с возраста 5 лет. С 12 лет дети могут путешествовать самостоятельно. Однако родителям стоит знать о ряде правил и дополнительных услугах, обеспечивающих безопасность и комфорт юных путешественников.

Самостоятельные перелеты

Подростки старше 12 лет могут путешествовать на внутренних рейсах без сопровождения взрослых и оформления специальных разрешений, подчеркнули в Объясняем.рф.

Однако, для международных перелетов потребуется нотариально заверенное согласие на выезд ребенка от одного из родителей или законного опекуна. Важно учитывать, что некоторые авиакомпании устанавливают более строгий возрастной порог для самостоятельных перелетов − с 14 лет.

Услуга сопровождения для детей 5-16 лет

Для родителей, беспокоящихся о безопасности и комфорте детей в возрасте от 5 до 16 лет, путешествующих без сопровождения, многие авиакомпании предлагают платную услугу сопровождения. Сотрудник авиакомпании берет на себя ответственность за ребенка с момента регистрации и до передачи встречающему лицу.

Как это работает:

ребенка проводят через контроль и посадят в самолет первым;

бортпроводник будет помогать ребенку на протяжении всего полета, успокоит, если он испугается;

после приземления ребенка передадут встречающему по документам;

сотрудник сверит документы встречающего с данными, которые родители или опекуны указали в анкете, и только после этого передаст ему ребенка;

если встречающий не придет − авиакомпания свяжется с родителями, ребенка одного не оставят.

Оформление услуги сопровождения

Для оформления услуги сопровождения необходимо обратиться в кассу или представительство авиакомпании и подать заявление от родителей или опекунов. Условия предоставления услуги могут отличаться, поэтому рекомендуется уточнить информацию на официальном сайте перевозчика.

Необходимые документы для регистрации ребенка на рейс

Авиабилет

Заявление с данными провожающего и встречающего лица.

Квитанция об оплате услуги сопровождения.

Свидетельство о рождении ребенка.

Паспорт провожающего лица.

Для международных рейсов: заграничный паспорт ребенка и нотариально заверенное согласие на выезд.

Авиакомпании рекомендуют прибывать в аэропорт не позднее, чем за два часа до вылета для оформления всех необходимых документов и оставаться до момента вылета на случай непредвиденных обстоятельств.