Разбираемся, как отправить ребенка одного в полет

«Моей дочери 12 лет, и она собирается полететь к бабушке в другой город. Подскажите, с какого возраста дети могут летать одни и какие документы для этого нужны?» − спрашивает читатель siapress.ru Марина Л.
Российские авиакомпании предоставляют возможность самостоятельных перелетов для несовершеннолетних. Например, авиакомпании «Аэрофлот», Utair и «Победа» предоставляют услугу перевозки детей под их наблюдением по запросу родителей, усыновителей, опекунов или попечителей начиная с возраста 5 лет. С 12 лет дети могут путешествовать самостоятельно. Однако родителям стоит знать о ряде правил и дополнительных услугах, обеспечивающих безопасность и комфорт юных путешественников.
Самостоятельные перелеты
Подростки старше 12 лет могут путешествовать на внутренних рейсах без сопровождения взрослых и оформления специальных разрешений, подчеркнули в Объясняем.рф.
Однако, для международных перелетов потребуется нотариально заверенное согласие на выезд ребенка от одного из родителей или законного опекуна. Важно учитывать, что некоторые авиакомпании устанавливают более строгий возрастной порог для самостоятельных перелетов − с 14 лет.
Услуга сопровождения для детей 5-16 лет
Для родителей, беспокоящихся о безопасности и комфорте детей в возрасте от 5 до 16 лет, путешествующих без сопровождения, многие авиакомпании предлагают платную услугу сопровождения. Сотрудник авиакомпании берет на себя ответственность за ребенка с момента регистрации и до передачи встречающему лицу.
Как это работает:
- ребенка проводят через контроль и посадят в самолет первым;
- бортпроводник будет помогать ребенку на протяжении всего полета, успокоит, если он испугается;
- после приземления ребенка передадут встречающему по документам;
- сотрудник сверит документы встречающего с данными, которые родители или опекуны указали в анкете, и только после этого передаст ему ребенка;
- если встречающий не придет − авиакомпания свяжется с родителями, ребенка одного не оставят.
Оформление услуги сопровождения
Для оформления услуги сопровождения необходимо обратиться в кассу или представительство авиакомпании и подать заявление от родителей или опекунов. Условия предоставления услуги могут отличаться, поэтому рекомендуется уточнить информацию на официальном сайте перевозчика.
Необходимые документы для регистрации ребенка на рейс
Авиакомпании рекомендуют прибывать в аэропорт не позднее, чем за два часа до вылета для оформления всех необходимых документов и оставаться до момента вылета на случай непредвиденных обстоятельств.