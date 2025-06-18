Как один человек пытался сделать Сургут лучше

Прочитал вашу статью о парке на улице Республики. Хочу рассказать, как все начиналось. Когда снесли пятиэтажки и другие здания, там образовался пустырь и через какое-то время все березы засохли и стояли без листьев несколько лет. А потом вдруг ожили.

Там также были кучи мусора – банки пива, бутылки водки и так далее. Я сам туда часто заходил банку пива выпить. У меня появились мысль, что здесь нужно сделать отличный парк. Смотрел и думал: «Здесь будет детская площадка, здесь дорожки, здесь скамейки и урны, здесь будет место для выгула собак». И я сам начал убирать мусор и сухие поломанные березы. Собирал их в кучу и сжигал. Сейчас удивляюсь, как меня не арестовали.

А рядом был коттеджный район, в 70-е он назывался «Нахаловка». И люди оттуда стали видеть, что пустырь расчищается. Однажды утром подхожу туда зарядку сделать и поработать, а там собрание. Человек десять кругом стоят, что-то обсуждают. Потом, смотрю, пригнали два трактора, а потом и вовсе начали делать спортивную площадку. Сначала она была открыта для всех, но потом повесили замок. Люди там спортом занимались, играли в футбол. И у каждого был свой ключ.

Я очень расстроился, думал, что это будет общественный парк, а они все испортили. Дети смотрели, как там играли в футбол и им тоже очень хотелось. Они даже сделали подкоп под забором и стали лезть через него, чтобы поиграть. А хозяева площадки поставили вокруг второй забор.

Потом что-то произошло, замок убрали и начали строить парк. Я очень этому обрадовался, ведь я люблю свой город. Я здесь родился и вырос, живу тут уже 52 года. Хочется сделать что-нибудь для него. Например, несколько лет назад я обратил внимание, что кусты вдоль дорог неухоженные. Надел энцефалитку, взял специальные ножницы и подрезал все кусты от магазина «Калейдоскоп» до «Ярославны».

Мне очень понравилась эта работа. Есть настроение – пошел подрезал, нет – сижу дома. Потом начал подрезать район Старого Сургута, у Вечного огня, возле университета, Газпрома, на улице Строителей, возле НГДУ, в парке возле мечети. Только за мостом на Геолог не был. Но на всю эту работу у меня ушло примерно две недели.

Рассказал об этом своей матери, а она говорит: «Ты идиот. Зачем ты это сделал?». А мне приятно бывать в этих районах и смотреть на свою работу – я получаю от этого удовольствие. Но сейчас, наверное, опять все заросло…