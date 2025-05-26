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​НДС для общепита: мягкая реформа или новый вызов для бизнеса?

Рестораторы Сургута рассказали, кому из общепита поможет снижение НДС

​НДС для общепита: мягкая реформа или новый вызов для бизнеса?
Фото: freepik.com

Минфин России заявил о готовности ввести промежуточную ставку НДС на уровне 3-4% для предприятий общественного питания. Также предложено повысить порог выручки, до которого бизнес может не платить НДС, с двух до трех миллиардов рублей. Как эти меры восприняли рестораторы? И как это скажется на малом и среднем бизнесе в Сургуте?

Введение: налоговая перегрузка и ее последствия

Система налогообложения в сфере общепита в России долгое время оставалась сложной и несбалансированной. Предприниматели сталкивались с резким увеличением налоговой нагрузки при превышении лимита выручки в два млрд рублей. С переходом на общую систему налогообложения ставка НДС возрастала до 20%, что для многих становилось ударом по бизнесу. Предложение Минфина снизить ставку до 3-4% и увеличить порог выручки воспринимается как попытка создать более гибкие и разумные условия.

Что предлагает Минфин?

Новая инициатива Минфина предполагает два ключевых изменения:

‒ Введение промежуточной ставки НДС на уровне 3-4% для предприятий общепита;

‒ Повышение порога по выручке с двух до трех млрд рублей, до достижения которого НДС не начисляется.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что меры обсуждены с представителями бизнеса и рассчитаны на поддержку добросовестных участников рынка, особенно в условиях высокой инфляции и экономической турбулентности.

Аргументы бизнеса: снижение ставки ‒ шанс для устойчивости

Один из рестораторов Сургута считает, что промежуточная ставка может сгладить переход с упрощенной системы на общую.

«Предложение о введении 3-4% ‒ логичное решение, своего рода «мягкий переход», особенно для крупных участников рынка. Для нас, как для локального бизнеса, эта сумма пока недостижима, но сам подход, когда между 0% и 20% появляется ступенька, ‒ это шаг в правильном направлении», ‒ рассказал собственных источник siapress.ru.

Он отмечает, что резкий рост налогов ‒ это стресс для любого предприятия, и даже крупные игроки на региональном уровне сталкиваются с трудностями при переходе.

С ним согласен и предприниматель Алексей Браташов: «Реакция министерства вполне адекватная, тем более что об этом попросил президент. Вполне разумное желание крупных сетей минимизировать налоговую нагрузку, учитывая сколько налогов они и так платят и какое количество сотрудников у них официально трудоустроено. Минус 3-4% от текущих обязательных ставок будет хорошим подспорьем в поддержке и развитии бизнеса».

Малый бизнес в стороне?

При этом оба собеседника подчеркивают, что для малого и среднего бизнеса в Сургуте эти изменения вряд ли окажут прямое влияние:

«Честно говоря, сомневаюсь, что среди представителей малого и среднего бизнеса Сургута есть компании с такой выручкой ‒ два-три млрд рублей. Возможно, это касается только федеральных игроков, работающих под единым юрлицом, например, сетевых ресторанов вроде «Вкусно и точка» или «Ростикс». Но если говорить о местном бизнесе ‒ вряд ли кто-то входит в эту категорию. Поэтому, думаю, на сургутский малый и средний бизнес это изменение практически не повлияет», ‒ прокомментировал инсайдер издания.

«На малый и средний бизнес в Сургуте увеличение порога до трех млрд рублей никак не повлияет. Подобных сетей в Сургуте просто нет, а крупнейшие «американские» сети, кто остался в городе под новыми названиями и так всегда платили НДС полным рублем», ‒ говорит Браташов.

Как это скажется на клиентах?

По мнению рестораторов, рост налоговой нагрузки всегда отражается на конечной цене. Учитывая, что в последние годы наблюдается устойчивый рост себестоимости, дополнительные фискальные издержки будут включены в цену блюд:

«Любые налоги ложатся на себестоимость, и, соответственно, закладываются в цену. Потому что платить их бизнесу больше не с чего. Общественное питание ‒ это не тот сегмент, где можно работать с маржей в 70-100%. Там и 20-30% бывают не всегда. Все достаточно тонко, чувствительно к сезону, к логистике. За последние три года мы перепечатывали меню чаще, чем за все существование компании ‒ настолько быстро растет себестоимость. Поэтому, честно говоря, новые изменения лишь закрепляют то, что на практике давно уже происходит ‒ постоянная корректировка цен», ‒ поясняет инсайдер.

«Рынок готов, цены растут и без реформы. Даже если цены в меню вырастут, гости все равно придут за любимым продуктом и сервисом, ведь параллельно с этим, у всех в стране растут доходы. Пусть многое съедает инфляция, но баланс всегда присутствует», ‒ добавляет Алексей Браташов.

Юридическая оценка: меньше ставка ‒ выше контроль

С точки зрения законодательства, новая система выглядит более мягкой. Однако, как пояснил корреспонденту siapress.ru руководитель юридической компании TaxPower Николай Визер, снижение ставки не означает снижение внимания со стороны государства: «Снижение налогового бремени – хороший стимул для бизнеса. С другой стороны, там, где льготы, всегда повышенное внимание налоговиков и контроль. На бухгалтерию это особо не повлияет, а вот внимания налоговиков будет больше. Они будут отслеживать соблюдение параметров и обоснованность использования льготы».

Он также добавил, что для предприятий общепита новая ставка ‒ действительно облегчение, особенно учитывая особенности закупочной схемы:

«Инициатива, безусловно, положительная. НДС лежит тяжелым бременем на ресторанах по причине частого отсутствия НДС к вычету. Приходится искать качественные продукты, и закупают их часто у фермеров, которые работают на ЕСХН, а иногда даже у физлиц по закупочному акту», ‒ отметил юрист.

«Для бухгалтерии не катастрофа»

Вопреки ожиданиям, переход на новую систему не упрощает работу бухгалтерии. Напротив, может потребоваться перестройка процессов и увеличение числа отчетных документов.

«Переход с упрощенной системы на общую ‒ это, скорее, усложнение. И не только с точки зрения бухгалтерии. НДС ‒ это один из самых контролируемых налогов. Больше документов, больше проверок, больше шансов на ошибки, которые нужно будет исправлять. Поэтому говорить об упрощении не приходится. Но и катастрофой это не назовешь ‒ сложности вполне решаемые, особенно если выстроены процессы и есть надежная бухгалтерия», ‒ подчеркивает собеседник редакции.

Какие прогнозы?

Предложенная реформа ‒ это не революция, но важный и своевременный шаг. Снижение ставки и повышение порога создают более мягкие условия для масштабного бизнеса, снижают риски резкого роста издержек и делают систему более предсказуемой. Однако малый и средний бизнес в Югре и других регионах России ощутит результат лишь опосредованно.

Главный вызов ‒ возможное усиление контроля со стороны налоговой. Рынку предстоит адаптация: к новым ставкам, к новому вниманию со стороны налоговой, и к необходимости более четко вести учет и отчетность.

Для клиентов это означает, скорее всего, дальнейший рост цен. Для государства ‒ потенциальный рост налоговых поступлений. Для бизнеса ‒ еще один этап приспособления к новым правилам.

По моему мнению, если реформа будет сопровождаться разъяснениями, поддержкой и прозрачностью, ее воспримут как шаг вперед. В противном случае она рискует остаться очередной административной нагрузкой, приправленной благими намерениями.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 235, комментариев: 0
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