Эксперты поделились мнением о нынешних условиях льготной ипотеки в России

На фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки и роста цен на недвижимость россияне продолжают надеяться на продление и расширение льготных программ ипотеки. Минфин подтвердил: ужесточения условий в 2025 году не будет, более того – объем субсидирования увеличат. Однако идею распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком до 18 лет ведомство не поддержало.

Ждать ли новых послаблений, кому уже доступна льготная ипотека и стоит ли сейчас покупать жилье – на эти вопросы корреспонденту siapress.ru ответили эксперты рынка недвижимости.

Государство сохранит поддержку, но без расширения условий

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2025 году ужесточения условий льготной ипотеки не будет, наоборот – объем субсидирования увеличат до 2 трлн рублей. Эти средства обеспечат как уже действующие обязательства, так и новые выдачи кредитов. По его словам, это также поддержка строительной отрасли и демографических решений.

Министерство финансов России выступило против инициативы по распространению льготной ипотеки под 6% годовых на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, действительно, мы выступили против этого, потому что те обязательства, которые мы набрали, в условиях финансовых ограничений непростые для бюджета. Поэтому мы выступили против, и это вполне сегодня обоснованно», – сказал Антон Силуанов.

Кому доступна льготная ипотека в 2025 году?

Эксперт в области ипотечного кредитования и руководитель ипотечного отдела холдинга AVA Инна Скакунова рассказала корреспонденту siapress.ru о том, какие сегодня доступны программы льготной ипотеки.

«В данный момент действует несколько льготных программ, наиболее востребованной из которых является «Семейная ипотека». Претендовать на нее могут все семьи хотя бы с одним ребенком в возрасте до шести лет, а также воспитывающие ребенка с инвалидностью или с двумя и более несовершеннолетними детьми (проживающие в городах населением до 50 тыс. человек, в регионах с недостаточным уровнем строительства или с индивидуальными программами развития). Также действует ипотека для IT-специалистов, работающих в организациях, внесенных в соответствующий государственный реестр. «Сельская ипотека», распространяющаяся на тех, кто работает в социальной сфере или в агропромышленном комплексе в сельской местности. А также «Дальневосточная ипотека», которая призвана привлечь в дальневосточные регионы молодые семьи, специалистов социальной сферы и ряд других категорий людей», – заявила Скакунова.

Возможны ли изменения в программах?

По словам экспертов, новых программ в ближайшее время ждать не стоит. Возможны лишь точечные расширения существующих.

«На Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир Kazanforum 2025» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал увеличение объема лимитов по льготной ипотеке под 2% в новых регионах России. Вероятно, все последующие изменения в льготных продуктах будут касаться расширения уже действующих программ с субсидируемой государством ставкой на какие-либо субъекты России или отдельные категории граждан. Например, с 1 апреля семейную ипотеку распространили на вторичное жилье – правда, только в небольших городах со слаборазвитым рынком недвижимости», – отметила Инна Скакунова.

Почему отказали семьям с одним ребенком?

Руководитель агентства недвижимости «Брелок» Александр Дубовик напомнил, что расширение программ поддержки часто приводит к росту цен на жилье. По его мнению, отказ от распространения семейной ипотеки на семьи с одним ребенком – шаг оправданный.

«Всякий раз, когда программа поддержки расширяется, за этим следует рост цен. Мы видели это на практике: в ряде регионов за время действия господдержки стоимость недвижимости выросла на 70–100%. И только после отмены субсидий и повышения ключевой ставки рост остановился. Поэтому лично я считаю, что решение не расширять программу сейчас – вполне взвешенное и логичное», – подчеркнул эксперт.

Инна Скакунова, в свою очередь, обратила внимание на то, что любые изменения в программах субсидирования требуют расчета и должны учитывать не только интересы заемщиков, но и возможности бюджета.

«Важно понимать, что льготная ипотека изначально являлась мерой поддержки населения и рынка, и выгодные условия обеспечивались за счет бюджетного финансирования. В настоящий момент строительная сфера находится в непростых условиях, так как доступность жилья на фоне ключевой ставки и отмены льготной ипотеки значительно снизилась. Поэтому, конечно, расширение семейной ипотеки на новые категории населения стало бы мощным фактором стимулирования спроса. Однако целесообразность этой меры также нужно оценивать с точки зрения ее эффективности для российской экономики в целом. Поэтому решающей в этом вопросе является позиция органов государственной власти», – рассказала она.

Эксперт в сфере недвижимости и руководитель АН «РОСТ-ИНВЕСТ» Анжела Красноярова добавила, что расширение программы действительно сделает ипотеку доступнее для большего числа семей, но это может серьезно повлиять на цены.

«Разумеется, такое изменение приведет к определенному повышению спроса на жилье, ипотека станет доступной большему количеству граждан. По моему мнению, подобные меры требуют более серьезного анализа. Это решение поможет сосредоточить ресурсы государства на тех семьях, которые наиболее нуждаются в поддержке. Расширение льготных программ может привести к увеличению спроса, без увеличения предложения, что в свою очередь может привести к необоснованному росту цен на недвижимость», – отметила Анжела Красноярова.

Стоит ли покупать жилье в 2025 году?

Эксперты уверены – да, стоит. Александр Дубовик заявил:

«Мы однозначно рекомендуем приобретать квартиру в 2025 году, особенно если у вас уже есть собственные накопления для первоначального взноса. Почему именно сейчас? Все просто: даже на стагнирующем рынке мы наблюдаем небольшой, но стабильный рост цен. Это означает, что откладывать покупку – значит потенциально переплатить. Лучшие условия – это те, которые есть сегодня. Ждать чего-то «еще выгоднее» может оказаться стратегией с обратным эффектом: при сокращении господдержки цены не упадут, зато доступность ипотеки может измениться», – рассказал корреспонденту siapress.ru Дубовик.

Похожее мнение выразила и Инна Скакунова. Она считает, что в течение года вряд ли появятся принципиально новые программы льготной ипотеки, а ключевая ставка будет значительно снижена.

«Таких прогнозов представители государственной власти не делали, а текущая динамика инфляции не располагает к существенному смягчению денежно-кредитной политики Банка России в ближайшее время. Напротив, из-за инфляции себестоимость строительства продолжает расти. Дорожают энергоносители, логистика, стройматериалы, увеличиваются затраты на оплату труда. Соответственно, ожидать снижения стоимости квадратного метра также не стоит – в данный момент она увеличивается, хотя и не так быстро, как в предыдущие годы», – заявила она.

Анжела Красноярова отметила в беседе с изданием, что если человеку доступно участие в программе льготной ипотеки, то откладывать с покупкой недвижимости не стоит.

«Я всегда советую оценить свои финансовые возможности и семейные обстоятельства – если у человека есть стабильный доход, покупка квартиры планируется уже достаточно давно, планируется пополнение в семье и имеется достаточная финансовая подушка, то не стоит откладывать этот важный шаг. Здесь имеет место очень важный фактор – время. Чем раньше вы приобретете жилье, тем больше получиться сэкономить», – подчеркнула эксперт.

Ранее в интервью siapress.ru заместитель директора сургутского филиала «Этажей» Рания Гнатив дала несколько советов тем, кто планирует покупку жилья летом 2025 года.

«Если есть необходимость в приобретении жилья, особенно при наличии свободных средств, − стоит покупать. Сейчас подходящий момент для инвестиций: цены на вторичное жилье немного снизились, а по новостройкам доступны интересные предложения. Тем, кто подходит под условия семейной ипотеки, стоит воспользоваться этой возможностью сейчас − в будущем возможны изменения в программе. Покупка недвижимости в текущих условиях может оказаться рациональным шагом, особенно с учетом перспектив дальнейшего роста цен и ограниченного доступа к льготным условия», – заявила она.