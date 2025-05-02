Набережная Саймы в Сургуте: как не упустить шанс преображения

В Сургуте стартовало очередное голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». На выбор жителей – два направления: набережная Саймы и парк за Саймой. Мы разбираем оба проекта, нюансы голосования, и главное – что реально важно для города прямо сейчас.

Почему набережную снова могут оставить в стороне? Как избежать распыления голосов? Что уже сделано и что должно быть сделано дальше? Разбираем позицию городской власти, мнения экспертов и стратегические ошибки в подходе к благоустройству, которые важно не допустить. Ведущие – журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте началось очередное голосование о благоустройстве. Понятно, что не только в Сургуте: это происходит по всей России, все это происходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Каждый год жители разных городов голосуют за какие-то проекты благоустройства. И те проекты, которые получают больше голосов, реализуются в первую очередь, на них выделяются федеральные деньги, и, в общем, всем наступает большое счастье. На этот раз в Сургуте представлено четыре проекта на выбор, но в сущности, это два проекта. Первый из них, тоже он разбит на два – это благоустройство набережной Саймы от Дворца торжеств до магазина «Изида», а другой проект – это формирование новых тропинок и обустройство этих самых тропинок в парке за Саймой. Что это такое, как это будет все работать, зачем это нужно, обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский, журналист, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Еще немного контекста добавлю: у нас на сайте, на siapress.ru, вышли суждения некоторых экспертов, которые следят за этим всем процессом. Вот в частности Алексей Браташов, владелец ресторана Botanica, и он был вовлечен в некоторые процессы благоустройства той части Саймы, которая находится рядом с его рестораном. Он рассказывал о том, что, вообще-то, прямо сейчас благоустраивать те части набережной Саймы, которые сейчас предлагают, не имеет большого смысла, потому что нужно все делать немножко наоборот, потому что, например, там, где будет набережная Саймы возле СОКБ, там народ особо и не ходит. Там все перекрыто моргом, там перекрыто больницей, там вообще редко кто бывает, кроме самих, наверное, работников СОКБ. То есть зачем выносить этот самый проект на голосование и вот каким-то образом им заниматься прямо сейчас – смысла особого нет.

И надо думать о том, что, вообще-то, у нас собираются отдать в КРТ целое ядро центра Сургута, и будет какая-то компания – возможно, это будет «Брусника» – комплексно его благоустраивать. Так зачем сейчас заниматься благоустройством, разрабатывать какие-то проекты, если этим все равно должен будет заняться некий концессионер, некий инвестор. Как ты видишь эту ситуацию, Тарас, что ты думаешь по этому поводу?

Т.С.: Вообще, обращает внимание одна малопримечательная деталь, но в ней кроется достаточно много, если разобраться. Вот смотри, как сформулировано техническое задание от города: «От Дворца торжеств до магазина «Изида»». То есть рядом находится совершенно прекрасный ресторан, заведение, вот это все, под названием Botanica, того же Алексея Браташова, где сделано колоссальное благоустройство. Он за свой счет…

Д.Щ.: Так там, вообще-то, «Старый Сургут»… родной «Старый Сургут».

Т.С.: Да, часть своей набережной… Не своей, а за свои деньги он часть городской набережной построил, привел в порядок. Дальше идет, ладно, «Старый Сургут». Но как вот чиновник выбирает, на какие ориентиры ему опираться? Почему вот изо всего, что в этой части Саймы расположено, ориентиром выбирается ничем не примечательный просто торговый магазин, магазин по торговле продуктами питания, у которого нет ни архитектуры, ни социального никакого значения, ни исторического, ни архитектурного? А я скажу, что это такое. Это вот так вот чиновник устроен: у него на уровне подсознания отношение к предпринимателям, которые что-то делают сами, да еще часто наперекор власти, вызывает протест, чувство протеста.

Вот чиновник никогда не похвалит публично кого-то, к кому он, чиновник, лично не приложил свою руку, как-то не поучаствовал в этом процессе. Вот если бы Botanica отвалили бюджетных денег, она бы выиграла какой-то муниципальный подряд или государственный и вообще была бы известным муниципальным партнером по осваиванию бюджетных денег, вот тогда бы эта Botanica несчастная гремела бы со всех муниципальных фанфар. А тут вот мы пишем техзадание, городской важнейший проект, который призван преобразовать важнейшую часть сургутского городского пространства и сделать ее одной из главных достопримечательностей Сургута. И в своем техническом задании чиновники прописывают такие странные слова, как «магазин «Изида»», хотя вот рядом через 10 метров есть красивое и с архитектурной, и с социальной, и с общественной точки зрения заведение. Это очень интересно. Я бы обратил на это внимание нашего городского руководства.

Д.Щ.: Там еще гуманитарный корпус СурГУ, между прочим.

Т.С.: Какой?

Д.Щ.: Гуманитарный корпус СурГУ, где я учился.

Т.С.: Ну хотя бы даже так. Но именно что Botanica… Я не пропагандирую Браташова ни в коем случае, но объективные вещи мы не можем замалчивать, он действительно за свои личные деньги огромный кусок совершенно загаженной территории превратил в цветущий сад. Вот кто там был, он это подтвердит: красивая набережная, красивый ландшафтный дизайн. И, вообще, подобные устремления предпринимательского сообщества нужно максимально поощрять, ну и награждать хоть словом каким-то добрым – правильно? Это же такая вот вещь, как бы очевидная.

Ну так, ладно. От этического перейдем к эстетическому, как говорится. Значит, конечно же, я бы между очередными дорожками в парке за Саймой и набережной реки Сайма выбрал однозначно Сайму и набережную, потому что есть вещь очевидная: Сайма является уникальнейшим природным памятником Сургута. Река, состоящая из трех рукавов, впадающая в черте же города, в одной из центральных черт города, в другую реку, в Бардаковку, – это, вообще, драгоценная вещь. Многие города подобному вот гидрологическому явлению бы позавидовали. Соответственно, набережная Сургуту в этой части нужна, и здесь я как раз с Браташовым горячо бы поспорил. Я считаю, что именно что от Дворца торжеств и вообще от каждого истока, коих у Саймы три, до ее устья, то есть до Бардаковки, надо проектировать полноценную городскую набережную, и люди там будут ходить. Люди не ходят там не потому, что какие-то заросли на берегу растут, потому что морг, который будет перенесен все-таки в обозримой перспективе, а потому, что там нет никаких условий для того, чтобы люди ходили.

Ну это же понятно. Вот набережная именно что решает данную проблему. Она создает людям пространство, где можно ходить. Река – если ее вычистить, если все сделать правильно – это очень красивая река, и те предложения, которые на данный момент город опубликовал, они, в общем-то, неплохие. То есть мы все-таки видим, что Сайма действительно обрастает набережной, а не какой-то там очередной выдумкой чиновников, осваивающих бюджетные деньги на проектирование. Поэтому я бы призвал всех горожан голосовать за проект переустройства Саймы, за создание набережной. И набережная должна быть полноценная, вот вдоль всех берегов реки, естественно.

Д.Щ.: Но – поправка маленькая – все-таки Алексей не говорил, что ее не нужно благоустраивать. Он говорил, что ее можно благоустроить попозже, потому что это не самое пока что проходное место. Есть более приоритетное.

Т.С.: Ну какое более приоритетное? Ну какое еще? Давай, давай посмотрим, какое более приоритетное место.

Д.Щ.: Нет, видимо, имеется в виду то, где находится та часть, которая примыкает к центральной площади, та часть, которая опять же ведет от центральной площади в сторону Botanica, то есть там все-таки как бы потенциал вроде как больше хождения народа.

Т.С.: Ну, во-первых, проект благоустройства Саймы должен быть, наконец, решен комплексно и как единая задача.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Уже город продемонстрировал своими действиями, к чему приводит частичная реализация этого проекта. Вот та самая первая часть набережной от берегоукрепления, которое со стороны университета, напротив Botanica, сделано, сделано было еще в самом начале 90-х годов, на заре постсоветской России. И тогда тоже было много планов о набережной, как мы это все сделаем, преобразим, все будет красиво, ну давайте начнем хоть с чего-то. Ну вот начали хоть с чего-то. И на 30 лет это все встало. Проект должен быть комплексный, единый, и город должен, город вместе с округом, потому что водные ресурсы у нас по законодательству относятся к федеральной сфере ответственности, и, вообще, не каждая набережная по документам называется набережной, кстати говоря.

Д.Щ.: Естественно.

Т.С.: В Тюмени, для того чтобы создать эту прекрасную набережную, четырехуровневую, городские власти и областные власти провели это проектом под названием «Берегоукрепление реки Тура».

Д.Щ.: Укрепили неплохо.

Т.С.: Вот на берегоукрепление федеральный центр деньги выдает. На набережные федеральный центр деньги не выдает. Вот такой нюанс. Более того, если – известны просто случаи – вы будете строить набережную как набережную, да еще и используете для этого федеральные деньги, там будут проблемы с прокуратурой. Так вот у нас забавно устроено законодательство в России. Поэтому именно что от Дворца торжеств до Бардаковке и каждый рукав должны быть единым проектом благоустройства Саймы. А это означает, что надо нам строить набережную. Здесь есть момент. Я не очень понял, почему город выставил на «Госуслугах» каких-то два участка по Сайме. Я вот их сравнивал-сравнивал, я не нашел, честно говоря, 10 отличий, я не понял, в чем там разница. Специалисты видят какие-то нюансы, но если мы, журналисты, не совсем сечем, в чем тут фокус, то я понимаю, что горожане тем более не поймут.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: В результате голоса распыляются. Люди голосуют за один или за другой вариант благоустройства набережной Саймы, и, таким образом, конечно же, набережная пролетит с голосованием, вот увидите, потому что люди примитивны достаточно в своих действиях, они выбирают то, что им понятно. Вот сквер один понятен, а две набережные непонятны. Вот голоса распыляются, в результате набережная пролетит. Это очень плохо. Я не знаю, если можно изменить вот эту вот форму голосования, то надо делать просто одну набережную.

Идем дальше. Действительно по КРТ, которым сейчас активно занимается компания «Брусника» (я надеюсь, что именно «Брусника» станет девелопером, застраивающим ядро центра города, а не какой-нибудь там «Самолет» или кто-нибудь, не дай бог, не приведи боже), значит, у нее в обременении есть набережная, есть, но какой-то там кусок. Соответственно, часть расходов на реализацию данного проекта власти переносят на частного застройщика. Это очень хорошо. Застройщику это не очень хорошо. С другой стороны, для его портфолио, для удорожания, ну, смыслового удорожания, для капитализации того, что делает этот девелопер, это хорошо, потому что он делает настоящую территорию, не просто жилье, а это будет территория с набережной, с водой, с активностью на воде, с общественными пространствами, с теми же скверами.

Так вот тут тоже непонятно, город какую часть сейчас вынес на «Госуслуги» для голосования: ту, которую будет делать «Брусника», или ту, которую будет когда-то, победив в этом конкурсе, делать город. Как бы ни шла речь о том, что это одно и то же. И тут вот надо тогда разделить: «Бруснике» поручить одну часть работы, или кусок набережной, или два куска набережной, или один рукав набережной – главный. А город берет на себя вот эти два остальных рукава, которые уходят туда, вот на «Геолог», вот в те зоны за ручьем и так далее. Соответственно, это увеличило бы шансы на то, что в целом набережная Саймы приобретет богообразный вид. Нет, богообразный, это, видимо, она сейчас имеет, вот как ее Бог создал, значит – человеческий вид приобретет как-то побыстрее, чем это может быть в том случае, если сейчас на конкурсе на «Госуслугах» набережная проиграет.

И тогда мы действительно получим то, о чем говорит Алексей Браташов: мы получим какой-то кусок набережной, где будут ходить люди. Слушайте, ну это кусок набережной – это правда. Но речка-то небольшая, она километр, всего километр, мы говорим о километре. С рукавами – два километра. Соответственно, надо навалиться и решить эту проблему на раз-два. И то, что делает Максим Слепов со скверами, вот как мы и говорили, должно идти дальше, надо расширять эту задачу. Здесь набережная Саймы очень логично развивает проект рекультивации природных зон Сургута и превращения их в скверы – это рекультивация реки и это тоже превращение природной зоны в зону обитания для людей. Так что тут все очень может сложиться логично. Если к этому еще приложит руку округ (а его вес в проекте ядра центра города основной – он принимает решения по ядру, город может только совещательным голосом там что-то говорить), то дело может даже сдвинуться с мертвой точки.

По поводу того, что нам представлено на «Госуслугах», по этим картинкам, вот мое мнение такое: все эти вот штуки из деревяшек, всякие там какие-то будки, инсталляции, какие-то рамки, какие-то бесконечные ворота я бы просто убрал. Это все нелепое, ненужное совершенно удорожание: все это надо обслуживать, ремонтировать, это все гниет, это ломается. Сделайте просто наконец набережную, по которой ходят люди: с лавками, с правильным освещением, с возможностью присутствия там качественной городской коммерции. Я под коммерцией имею в виду ту торговлю, которая облагораживает пространство. Тот, кто гулял в Тюмени… Как эта улица называется, где они вот эти все свои киоски поставили? Там продают ремесленные товары. Ну, вот эта вот… Она, в общем, она от, ой, Господи, от Республики… Что у них там? Главная улица-то какая?

Д.Щ.: Главная у них улица Республики – осевая.

Т.С.: Ну вот она перпендикулярно Республике идет туда до набережной, кстати. Ну как она называется?

Д.Щ.: Нет, не помню, какая из них.

Т.С.: Дима, ну ты тюменец, и ты не помнишь. Короче, где восстановлены все…

Д.Щ.: Давно я там был.

Т.С.: Товарищи, вы простите вот эту нашу топографическую безграмотность, но это простительно – мы не тюменцы. Соответственно, там идет прекрасная торговля, много киосков стоит каких-то. Они современные такие, а-ля избушка. Как бы тоже не мой совершенно фасончик, но тем не менее. Там вот я купил какие-то на память штуки, там мед какой-то купил, какие-то носки я детям купил с символикой Тюмени. В общем, все это должно работать. Общепит, безусловно, должен работать, какие-то прокаты велосипедов – тут меня сейчас будут убивать и душить – но тем не менее, наверное, что-то велосипедно-роликово-самокатное должно присутствовать. Летом это и всякие лодочки, катамаранчики. Зимой – катки.

Вот, кстати, площадь, так называемую центральную площадь Сургута кто привел в чувство, кто ее реанимировал, кто ей сделал искусственное дыхание? Частный бизнес, который туда зашел и сделал вполне себе приличный проект (приличный для города Сургута, далекий от идеала, но приличный для города Сургута проект), и зимой эта часть города является одной из самых популярных у сургутян. Так что по набережной? Первое – надо, если возможно, на «Госуслуги» выносить один проект набережной, а не два. Это не будет размывать голоса.

Д.Щ.: Я думаю, что они его разбили тоже из-за каких-нибудь финансовых лимитов, что нельзя в один проект засунуть столько денег. Наверное, так это было.

Т.С.: Может быть, может быть. Но я бы тогда отказался от названия «Сквер в парке за Саймой» с этими дорожками и разбил бы проект набережной на две части, и один бы я назвал «Набережная», а второй – какое-нибудь, условно говоря, «Берегоукрепление» или «Высадка особого сорта камышей», если чиновник хитер на такие вот манипуляции. Ну как бы надо было тут тоже поманипулировать терминологией, но спасти проект. Спасти проект и провести среди населения разъяснительную работу. Пока население не понимает, что такое две набережные на «Госуслугах». Третье – надо определиться, что строит «Брусника», ну, или девелопер, который будет заниматься ядром, а что строит город, какая между этими проектами разница в концепциях, в бюджетах (ну, это не интересует сургутян, это интересует больше чиновников) и в сроках реализации. И, наконец, третье или четвертое – надо представлять на суд общественности законченный цельный проект всей Саймы с набережной. Часть этого проекта входит в девелоперский проект по КРТ, по ядру. Часть этого проекта берет на себя город. Город очень любит заниматься проектированием, которое потом никуда не идет, но тут вот надо спроектировать и построить. И так, я думаю, за года четыре Сургут, наконец, обзавелся бы шикарным просто местом, шикарным местом. Это была бы просто бомба: средовая, архитектурная, какая угодно, социальная, общественная.

Д.Щ.: Я дополню от себя, что, несмотря на тезисы Тараса о том, что непонятно, за что голосовать, на самом деле, механика этого голосования немножко такая хитренькая, поэтому можно просто голосовать, главное, отдать свой голос кому-нибудь, чтобы в массе своей количество сургутян, которые приняли участие вот в этом самом голосовании, превысило… ну, чтобы было как можно больше. Чем больше их будет, тем больше можно будет претендовать на федеральные деньги для того, чтобы делать вот эти вот самые проекты. Сделаны они будут все в любом случае, потому что они уже заявлены, так что тут как бы главное – массовость. Так что, если ваши чувства локального патриотизма высоки, и вы хотите делать своему городу хорошо, можете голосовать. От этого вам точно не станет хуже, а городу, наверное, может быть, станет лучше. Опять же все будет зависеть от исполнения, все будет зависеть от разных нюансов, но тем не менее свою часть вы можете сделать, если вы просто проголосуете. Так что участвуйте – это хорошо.

Ну и пишите, соответственно, комментарии, что вы думаете по поводу всей этой истории, по поводу всей этой темы, того, как надо благоустраивать набережную Саймы, как надо благоустраивать парк за Саймой, если у вас есть по этому поводу какие-то веские суждения. Пишите, читайте siapress.ru – там у нас будет расшифровка нашего разговора. И до новых встреч, через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, товарищи. Всем пока.