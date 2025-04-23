Рассказываем о подходах к процедуре кремации в Сургуте и Новосибирске

В России кремация становится все более востребованной формой захоронения. Это связано не только с практическими и экономическими соображениями, но и с изменением культурного отношения к последнему пути. Может ли сравниться муниципальный крематорий Сургута с частным − в Новосибирске? Как устроена их работа и в чем принципиальные различия − в нашем обзоре.

Новосибирский крематорий: частный подход и высокая культура памяти

Новосибирский крематорий был основан в 2001 году, когда губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский подписал распоряжение «О строительстве кремационного комплекса», соответствующего международным стандартам. Свою работу крематорий начал в 2003 году, тогда же была проведена первая кремация, говорится на сайте Новосибирского крематория.

Идею строительства предложил предприниматель Сергей Якушин ‒ основатель выставки «Некрополь», на которой уже более 25 лет демонстрируются передовые технологии похоронной индустрии.

Крематорий на восточной окраине Новосибирска ‒ это не просто технический объект, а настоящий мемориальный комплекс. Он включает в себя кремационную линию, современный колумбарий, Парк Памяти, а также единственный в России Музей мировой погребальной культуры.

Новосибирский крематорий выделяется тем, что стал своего рода ориентиром для всей похоронной отрасли России. Здесь проходит обучение специалистов: бальзамировщиков, танатопрактиков, похоронных агентов и других работников этой сферы. На базе учреждения работает собственная лаборатория по производству специализированной косметики для подготовки усопших ‒ обычные косметические средства, как отмечают сотрудники, не подходят для посмертного макияжа, пишет телеграм-канал «Архитектурные излишества».

Также возможен выбор любой формы прощания ‒ от классического обряда до прощания под рок-композиции Deep Purple, если это не противоречит закону. Все мероприятие сопровождает церемониймейстер ‒ как правило, это женщина в траурной одежде. Она встречает гостей, объясняет, как будет проходить церемония, произносит прощальную речь и делает все, чтобы близкие чувствовали себя спокойно и достойно провожали человека в последний путь.

Если родственники пожелают, они могут присутствовать при моменте, когда гроб помещают в кремационную печь. Для этого предусмотрено специальное помещение для наблюдения, отделенное от зала с оборудованием бронированным стеклом ‒ это сделано для безопасности, учитывая, что прощание с близким человеком может сопровождаться сильными эмоциями.

Еще одной особенность этого крематория является то, что в 2010 году в нем прошли первые в России виртуальные похороны ‒ с онлайн-трансляцией для родственников за границей.

Кстати, в России первые крематории начали появляться в начале XX века, незадолго до революции 1917 года. При Советской власти развитие кремации стало частью государственной политики. Однако после распада СССР многие города снова столкнулись с необходимостью продвигать этот способ захоронения ‒ уже в новых социально-экономических условиях.

Сургутский крематорий: государственный объект и надежность в суровом климате

Сургутский крематорий был введен в эксплуатацию в 2005 году по решению городских и окружных властей. Он стал первым подобным объектом в ХМАО и предоставляет услуги не только жителям Сургута и Сургутского района, но и клиентам с ЯНАО и Томской области.

Технически крематорий оснащен кремационной линией чешской компании «TABO», которая с 2022 года работает на российских комплектующих. Это один из 30 крематориев России, где используется именно это оборудование.

Здание компактное: чуть более тысячи кв. м, все основные помещения находятся на первом этаже. Колумбарная стена расположена на Чернореченском кладбище, но многие предпочитают захоронение урны рядом с родственниками или отправку праха в другие города.

Церемонии прощания здесь проходят без церемониймейстеров и дополнительного сопровождения.

Главное отличие ‒ в подходе

Ключевая разница между крематориями в Новосибирске и Сургуте заключается в их организационной структуре и подходе к прощанию. Новосибирский крематорий ‒ частный, ориентирован на сервис, гибкость, культурное сопровождение. Здесь важны не только технические аспекты, но и эмоциональная поддержка, ритуалы, утешение.

Сургутский крематорий ‒ это государственное учреждение, которое работает в первую очередь для удобства жителей округа.

Оба учреждения важны для своих регионов. Один задает стандарт развития отрасли, другой решает насущные задачи в сложных условиях. И каждый по-своему способствует формированию современной культуры памяти в России.

Кремация как альтернатива: вопрос времени и выбора

Согласно данным группы компаний Ritual.ru, интерес к кремации в России стремительно растет. В январе 2023 года такие запросы составляли 40% от всех обращений, к декабрю этот показатель вырос до 50%, а уже в марте 2024 года достиг 52%. То есть каждый второй клиент интересуется именно кремацией, пишет РБК.

В Сургутском крематории также растет количество кремаций. В 2019 году в учреждении провели 680 кремаций. Сейчас в среднем проводят около 100 процедур в месяц, что составляет примерно 1 200 кремаций в год. Таким образом, объем кремаций вырос на 76% по сравнению с 2019 годом.

Растущая популярность кремации в Сургуте и других городах ‒ это не результат агитации, а отражение меняющегося общественного сознания. Никто не навязывает этот способ захоронения ‒ это личный выбор каждого человека или его семьи, рассказал корреспонденту siapress.ru директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

«Многие принимают решение о кремации еще при жизни. Это может быть волеизъявление самого умершего или его близких. Статистика показывает, что все больше сургутян отдают предпочтение именно этому способу захоронения», ‒ указал он.

Стоит отметить, что в условиях сурового климата и болотистой почвы традиционные захоронения становятся технически и финансово более затратными: летом приходится заготавливать несколько сотен могил заранее, завозить грунт. В этой ситуации кремация становится не просто альтернативой, а зачастую единственным разумным решением. Поэтому спрос на нее в ближайшие годы будет только расти ‒ как осознанный выбор будущего.