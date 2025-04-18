Вспоминаем, какие места и памятники есть и были в Сургуте

Сегодня, 18 апреля, во всем мире отмечают Международный день памятников и исторических мест. Эта дата напоминает о значении культурного наследия, которое сохраняет память о прошлом и формирует облик городов. Какие памятники есть в Сургуте и с какими событиями они связаны ‒ рассказываем в нашем обзоре.

Военные памятники и мемориалы

Мемориал Славы

Фото: История Сургута // Ретро Сургут / vk.com

Дата создания: 8 сентября 1968 года (обелиск ‒ 1921, обновлен в 1937)

Место нахождения: площадь перед бывшим кинотеатром «Октябрь», район улицы Просвещения-Гагарина

Мемориал Славы построен на месте Троицкой церкви. В центре находится гранитный обелиск памяти жертв кулацкого мятежа 1921 года, выполненный С. Пермитиным по чертежам 14-летнего В. Кольцова. Комплекс дополнен 16 плитами с именами более тысячи фронтовиков, не вернувшихся с войны. В 1975 году к мемориалу подвели газовую магистраль и зажгли Вечный огонь. В 1995 году на месте церкви построили каменную часовню. В 2000 году заложили капсулу с землей с мест боев. В 2004 началась очередная реконструкция мемориала.

Танк Т-55

Фото: historical-baggage.ru

Дата создания: 6 мая 2010 года

Место нахождения: рядом с Военным комиссариатом

Подарен городу меценатами к 65-летию Победы. Доставлен с Урала, отреставрирован силами ОАО «Сургутнефтегаз». Рядом установлены пушки ЗИС-3.

Памятник сургутянам, ушедшим на фронт в 1941–1945 годах

Фото: Яндекс Карты

Дата создания: изначально 1945, восстановлен в 1995, реконструирован 6 мая 2005

Место нахождения: Набережная им. О. Марчука (в районе речвокзала)

Стела из белого мрамора весом восемь тонн с надписью о 2 615 сургутянах, ушедших на фронт, и 1 240 погибших. Автор ‒ художник В. Оленин. Инициатор – краевед И. П. Захаров.

На памятнике высечены слова: «С Сургутской пристани в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 2 615 наших земляков и 1 240 из них не вернулись. Вечная им слава!»

Памятник воинам-интернационалистам

Фото: visitugra.ru

Дата создания: 3 октября 1998 года

Место нахождения: сквер «Центральный» (улица Энергетиков)

Памятник «афганцам», установлен по инициативе организации «Саланг». Плиты с именами погибших сургутян, участвовавших в боевых действиях в горячих точках. Реставрирован в 2012 году.

Памятник мужеству рыбаков Сургута

Фото: admsurgut.ru

Дата создания: 1972 год

Место нахождения: территория бывшего рыбоконсервного комбината

Посвящен рыбакам, снабжавшим фронт во время Великой Отечественной войны. Представлял собой триптих из кубов (один поврежден). В 2015 году монумент отреставрировали. За годы войны рыбаки сдали 280 000 центнеров рыбы.

Исторические личности и основатели Сургута

Памятник основателям города

Фото: visitugra.ru

Дата создания: 12 июня 2002 года

Место нахождения: площадь 400-летия Сургута, кольцевая развязка №3

Памятник ‒ символ государственности, военной мощи и духовного начала Сургута. В бронзе изображены князь Фёдор Борятинский, воевода Владимир Аничков (Оничков), безымянный казак-строитель и православный священник с иконой Владимирской Богоматери. Высота фигур ‒ шесть метром, с постаментом – 15 метров. В фундамент заложена капсула с посланием потомкам. Памятник выполнен из 40 тонн бронзы.

Памятник Ермаку

Фото: litart.ru

Дата создания: 11 июня 2010 года

Место нахождения: проспект Набережный, 31 (сквер перед гостиницей «Ермак»)

Подарен Сургуту правительством Тюменской области. Ермак изображен в воинском облачении с пищалью за плечом и рукой на шпаге. Скульптура объединена с плинтом в единую композицию, высота – 3,7 метра, отлита из бронзы.

Памятник А.С. Пушкину

Фото: Яндекс Карты

Дата создания: 23 октября 2001 года

Место нахождения: улица Республики, 78/1 (перед Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина)

Изготовлен в Санкт-Петербурге из красного гранита и бронзы. Высота ‒ шесть метров. Установлен в честь великого поэта напротив библиотеки, носящей его имя.

Памятник Карлу Марксу

Фото: 2ГИС

Дата создания: 3 ноября 1967 года

Место нахождения: улица Просвещения, 50 (возле гимназии № 4)

Изначально стоял у Дома культуры на площади Гагарина. После пожара ДК в 1974 году скульптура находилась на складе, а в 1984 году была установлена на территории школы №16. Автор неизвестен.

Памятник первым комсомольцам

Фото: Яндекс Карты

Дата создания: 7 октября 1969 года (реставрация в 2006 году)

Место нахождения: улица Мелик-Карамова (сквер «Геологов»)

Посвящен первой комсомольской организации Сургута, основанной в 1920 году, и комсомольцам, погибшим в гражданскую войну. На памятнике высечены 16 имен и поэтические строки: «Они свершили прометеев подвиг, нас вырвав из невежества и тьмы».

Памятник И.П. Захарову

Фото: siapress.ru

Дата создания: 18 июля 2012 года

Место нахождения: бульвар Свободы, 1 (территория АО «СИА-ПРЕСС»)

Посвящен журналисту и краеведу И. П. Захарову – первому человеку, удостоенному в Сургуте персонального памятника. Бюст был изготовлен в 2006 году, но несколько лет находился на хранении, пока не был установлен.

Памятник Кириллу и Мефодию

Фото: visitugra.ru

Дата создания: 24 мая 2013 год

Место нахождения: проспект Ленина, 1 (площадь перед СурГУ)

Открытие памятника приурочили сразу к двум событиям ‒ 20-летию Сургутского государственного университета и празднованию Дней славянской письменности. Монумент установлен перед главным входом в СурГУ и выполнен в форме символических ворот. На колоннах размещены бронзовые скульптуры святых Кирилла и Мефодия – просветителей и создателей славянской азбуки. Между ними расположен металлический лист с буквами кириллицы, а в левой руке Мефодия – Библия. Инициатором создания монумента стал первый ректор СурГУ Георгий Назин.

Технические памятники и памятники профессиям

Памятник авиаторам Сургута

Фото: Яндекс Карты

Дата создания: 20 августа 2004 года

Место нахождения: улица Аэрофлотская, 47 (напротив гостиницы «Полет»)

Установлен к 40-летию Сургутского объединенного авиаотряда. Представляет собой оригинал вертолета МИ-6. Символизирует вклад авиации в освоение Севера.

Памятник первому тепловозу

Фото: История Сургута // Ретро Сургут / vk.com

Дата создания: 14 октября 2003 года

Место нахождения: площадь у железнодорожного вокзала

Оригинал тепловоза ТЭ3-1072, который первым прибыл в Сургут в 1975 году по новой железной дороге Тюмень – Сургут. Символ начала железнодорожного сообщения.

Памятник первым строителям магистральных нефтепроводов

Фото: Советский модернизм Сургута / vk.com

Дата создания: 1975 год

Место нахождения: бульвар Свободы, 1 (территория АО «СИА-ПРЕСС»)

Барельеф в технике майолики (обожженная глазурованная глина), изображающий трудовые подвиги нефтепроводчиков. Уникальный памятник в стиле соц-арт. Восстановлен в 2012 году.

Скульптурная композиция «Памятник трудовому подвигу газовиков»

Фото: По Югре. Туризм в ХМАО / vk.com

Дата создания: 2003 год

Место нахождения: территория комплекса ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Несколько металлических фигур, символизирующих силу, отвагу и труд газовиков. В композицию включен использованный ротор турбины ГПА-10.

Скульптура «Медицинская сестра»

Фото: Истоки, молодежно-подростковый клуб / vk.com

Дата создания: 15 июня 2007 года

Место нахождения: Нефтеюганское шоссе, 20 (Окружная клиническая больница «Травматологический центр»)

Первый в России памятник современной медсестре. Девушка в халате спешит на помощь. Высота – три метра, 600 кг бронзы. Финансировался сотрудниками больницы.

Скульптурная композиция «Строитель»

Фото: Истоки, молодежно-подростковый клуб / vk.com

Дата создания: 8 августа 2003 года

Место нахождения: улица Магистральная, 26 (у магазина «Прометей»)

Парковая скульптура в виде строителя с сигаретой и каской СМУ. Образ создан как дружеский шарж. Символ уважения к профессии и вкладу строителей в развитие города.

Скульптура «Иваныч»

Фото: По Югре. Туризм в ХМАО / vk.com

Дата создания: 5 июня 2012 года

Место нахождения: улица Маяковского, 15

Лось с метлой в пальто и шляпе ‒ шуточная парковая скульптура, установленная ко Дню охраны окружающей среды. Привлекает внимание горожан к теме чистоты и экологии.

Скульптуры и арт-объекты

Скульптура «Черный лис»

Фото: visitugra.ru

Дата создания: 11 июня 2006 года

Место нахождения: улица Энергетиков (въезд в ИКЦ «Старый Сургут»)

Геральдический символ Сургута. Длина скульптуры – 2,4 м. Установлена ко Дню города. Автор идеи – тобольский скульптор Минсалим Тимергазеев. Лис изображен в прыжке – образ силы и проворства.

Скульптура «Пегас»

Фото: 2ГИС

Дата создания: 1989 год

Место нахождения: улица Энергетиков, 49/1 (двор колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского)

Образ мифического крылатого коня. Символ вдохновения и искусства. Установлен во дворе учреждения культуры и образования.

Скульптура «Аврора»

Фото: Истоки, молодежно-подростковый клуб / vk.com

Дата создания: 1994 год

Место нахождения: проспект Ленина (сквер перед кинотеатром «Аврора»)

Олицетворение богини утренней зари. Женская фигура с развевающимися одеждами. Выражает свет, надежду и пробуждение.

Скульптурная композиция «Памятник улыбке»

Фото: Яндекс Карты

Дата создания: 8 июня 2006 года

Место нахождения: улица 30 лет Победы, 21/2 (Музейный центр)

Веселая рыба с широкой улыбкой, символ форума «Карикатурум», проводившегося в Сургуте. Автор – Олег Дергачев. Арт-объект, символизирующий визуальный юмор.

Скульптурная композиция «Полет»

Фото: Истоки, молодежно-подростковый клуб / vk.com

Дата создания: июнь 2005 года

Место нахождения: въезд в Сургут со стороны аэропорта

Полуптица-полусамолет из нержавеющей стали. Один из символов обновления и развития города. Выражает движение вверх, к мечте.

Скульптурная композиция «Факел»

Фото: Советский модернизм Сургута / vk.com

Дата создания: 1982–1984 годы

Место нахождения: улица Островского, 16 (перед зданием ООО «Газпром переработка»)

Абстрактный факел, символизирующий газовую промышленность. Создан на Московском художественном комбинате. Отражает индустриальный дух Сургута.

Скульптурная композиция «Гуманоиды»

Фото: Яндекс Карты

Дата создания: 2007 год

Место нахождения: бульвар Свободы, 1 (территория АО «СИА-ПРЕСС»)

Арт-объект в стиле поп-арт, выполненный чешским скульптором. Представляет абстрактные фигуры гуманоидов.

Архитектурные и исторические памятники

Музейный комплекс «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова»

Фото: История Сургута // Ретро Сургут / vk.com

Дата создания: конец XIX века

Место нахождения: улица Просвещения, 7

Единственный в Сургуте памятник архитектуры конца XIX – начала XX веков, сохранившийся на своем историческом месте. Выполнен в стиле провинциальной эклектики, характерной для сибирского деревянного зодчества. Здание неоднократно перестраивалось и использовалось под различные нужды – от школы и детсада до ЗАГСа. Именно здесь 30 ноября 1963 года открылась первая экспозиция Сургутского краеведческого музея. Сегодня «Купеческая усадьба» – это музейный комплекс, рассказывающий об истории города, пароходстве на Оби и купеческом быте. После масштабной реконструкции, завершенной в 2005 году, здание обрело исторически достоверное оформление.

Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев (Дом Ф.К. Салманова)

Фото: По Югре. Туризм в ХМАО / vk.com

Дата создания: 1957 год

Место нахождения: улица Терешковой, 49

Дом, в котором жил первооткрыватель сибирской нефти Фарман Курбанович Салманов, ныне является памятником истории местного значения. Здание типично для застройки Сургута конца 1950-х – начала 1960-х годов. Здесь расположен музей, экспозиции которого посвящены жизни Салманова, истории становления нефтегазовой промышленности в регионе, развитию геологоразведки и бурения. Это место стало живым свидетельством эпохи, когда в Западной Сибири зарождалась энергетическая мощь страны. Дом признан объектом культурного наследия Сургута.

Утраченные памятники

Памятник В.И. Ленину (гипсовый)

Фото: История Сургута // Ретро Сургут / vk.com

Дата создания: 7 ноября 1986 года

Место нахождения: площадь Советов

Гипсовая скульптура Ленина была установлена в центре Сургута и являлась важным элементом общественного пространства. Демонтирована в ноябре 2005 года из-за аварийного состояния.

Памятник «Ленин в разливе»

Фото: не найдено

Дата создания: конец 1960-х годов

Место нахождения: территория бывшей школы №5 (ныне СурГПУ)

Фигура молодого Ленина в полный рост, типичная для идеологического оформления образовательных учреждений советского времени. Утеряна в постсоветский период.

Скульптура Северного оленя

Фото: О, Сургут! l OMEDIA! / vk.com

Дата создания: начало 1980-х годов

Место нахождения: проспект Мира (у магазина «Цитрон»)

Парковая скульптура, выполненная из бетона и арматуры. Изображала северного оленя, как символ местной фауны и связи с коренными народами. Утрачена, вероятно, в ходе благоустройства.

Памятник И.М. Губкину

Фото: История Сургута // Ретро Сургут / vk.com

Дата создания: 1998 год

Место нахождения: пересечение проспекта Ленина и Мира (ныне сквер «Молодежный»)

Семиметровый куб с портретом выдающегося геолога, выполненным в технике смальтовой мозаики. Был разрушен в 1989 году в период перестройки.

Скульптурная композиция «В.И. Ленин беседует с ребятами»

Фото: История Сургута // Ретро Сургут / vk.com

Дата создания: 1967 год

Место нахождения: улица М. Полевановой, 8 (детский сад «Елочка»)

Скульптура изображала Ленина, беседующего с детьми. Подобные композиции были популярны в советское время для детских учреждений. Один из экземпляров находился ранее на территории бывшей школы №5. На сегодняшний день утеряна.