Почему из проекта сургутского ж/д вокзала исчез конкорс?

Совсем недавно заместитель Губернатора ХМАО-Югры Азат Ислаев озвучил позицию ОАО «РЖД» о новых проектных решениях и новом утвержденном внешнем облике здания вокзала.

Не буду погружаться в тему фасадов здания. По моим наблюдениям было минимум четыре варианта, отношение к внешнему виду – дело вкуса.

Хочу поделиться своей депутатской историей с сургутским ж/д вокзалом.

Все началось в 2011 году еще на предвыборной кампании в депутаты Думы города Сургута. После общения с жителями избирательного округа ПИКС и ж/д района были выявлена проблема скопления автобусов на площади вокзала и перехода на третий путь через платформы – конкорса.

Посоветовавшись с ветеранами сургутского отделения РЖД Сувориным С.В. и Яковлевым Ю.А., приступил к работе.

Для обоснования вопроса реконструкции конкорса были обсуждения в Думе города, мною запрашивалась информация по потоку людей и планам от РЖД, также запрашивали травмоопасность в скорой помощи и приглашали ОНФ для получения заключения отсутствия безбарьерной среды.

Мои обращения в РЖД по сей день остаются без ответа.

Автобусы удалось передвинуть и построить новую площадку ближе к театру. С бюрократическими процедурами на решение вопроса ушел год, но вопрос решен и сейчас они там же ждут выхода в рейс и вахтовиков.

При поддержке ветеранов сургутского отделения РЖД мне удалось встретиться с заместителем президента ОАО «РЖД» А.С. Мишариным, а следом и с президентом компании О.В. Белозеровым.

Результат не заставил себя ждать: в руководстве РЖД мелочиться не стали и запланировали реконструкцию всего вокзала.

После начала проектирования нужно было обеспечить окружное софинансирование. Но объект – частная собственность РЖД. Я занимался обоснованием участия автономного округа. В итоге мы запланировали участие региона в подготовке инженерной инфраструктуры. Соглашения были подписаны и запланированы в бюджете.

В 2015 ХМАО заключил соглашение с РЖД на проведение реконструкции сургутского и пыть-яхского вокзалов. Следом была защита проекта и споры активных граждан по фасадам вокзала, несколько несостоявшихся торгов и участие ФАС. Потом необходимость перепроектирования, определение подрядчика. Отмечу, что местные компании не пустили. Строительством занимаются структуры, близкие к РЖД. А вот субподрядчики уже местные.

За эти годы снесли старое здание, сменился Губернатор Югры, менялись Главы города, кураторы строительства в округе, подрядчики РЖД.

На что я обратил внимание? В сегодняшнем проекте, по имеющейся информации, нет того самого конкорса, с которого все и начиналось. Он исчез из проекта и перешел в какую-то следующую очередь.

Нет конкорса, нет и выхода на улицу Западная, где мы хотели разместить автовокзал. Жители с тяжелыми сумками и детьми в тридцатиградусный мороз так и будут подниматься и спускаться к третьему пассажирскому пути.

Я подготовил запрос в Правительство автономного округа с просьбой прояснить ситуацию с переходом на третий путь, улицу Западная, локомотивному депо и к дачным кооперативам – ждать его в итоговой версии или нет.

Буду дальше наблюдать и в рамках своих полномочий отстаивать конкорс. А вокзал, уверен, будет построен и введен в эксплуатацию уже в следующем году.