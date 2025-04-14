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Вокзальная история

Почему из проекта сургутского ж/д вокзала исчез конкорс?

Вокзальная история
Фото из соцсетей Рината Айсина

Совсем недавно заместитель Губернатора ХМАО-Югры Азат Ислаев озвучил позицию ОАО «РЖД» о новых проектных решениях и новом утвержденном внешнем облике здания вокзала.

Не буду погружаться в тему фасадов здания. По моим наблюдениям было минимум четыре варианта, отношение к внешнему виду – дело вкуса.

Хочу поделиться своей депутатской историей с сургутским ж/д вокзалом.

Все началось в 2011 году еще на предвыборной кампании в депутаты Думы города Сургута. После общения с жителями избирательного округа ПИКС и ж/д района были выявлена проблема скопления автобусов на площади вокзала и перехода на третий путь через платформы – конкорса.

Посоветовавшись с ветеранами сургутского отделения РЖД Сувориным С.В. и Яковлевым Ю.А., приступил к работе.

Для обоснования вопроса реконструкции конкорса были обсуждения в Думе города, мною запрашивалась информация по потоку людей и планам от РЖД, также запрашивали травмоопасность в скорой помощи и приглашали ОНФ для получения заключения отсутствия безбарьерной среды.

Мои обращения в РЖД по сей день остаются без ответа.

Автобусы удалось передвинуть и построить новую площадку ближе к театру. С бюрократическими процедурами на решение вопроса ушел год, но вопрос решен и сейчас они там же ждут выхода в рейс и вахтовиков.

При поддержке ветеранов сургутского отделения РЖД мне удалось встретиться с заместителем президента ОАО «РЖД» А.С. Мишариным, а следом и с президентом компании О.В. Белозеровым.

Результат не заставил себя ждать: в руководстве РЖД мелочиться не стали и запланировали реконструкцию всего вокзала.

После начала проектирования нужно было обеспечить окружное софинансирование. Но объект – частная собственность РЖД. Я занимался обоснованием участия автономного округа. В итоге мы запланировали участие региона в подготовке инженерной инфраструктуры. Соглашения были подписаны и запланированы в бюджете.

В 2015 ХМАО заключил соглашение с РЖД на проведение реконструкции сургутского и пыть-яхского вокзалов. Следом была защита проекта и споры активных граждан по фасадам вокзала, несколько несостоявшихся торгов и участие ФАС. Потом необходимость перепроектирования, определение подрядчика. Отмечу, что местные компании не пустили. Строительством занимаются структуры, близкие к РЖД. А вот субподрядчики уже местные.

За эти годы снесли старое здание, сменился Губернатор Югры, менялись Главы города, кураторы строительства в округе, подрядчики РЖД.

На что я обратил внимание? В сегодняшнем проекте, по имеющейся информации, нет того самого конкорса, с которого все и начиналось. Он исчез из проекта и перешел в какую-то следующую очередь.

Нет конкорса, нет и выхода на улицу Западная, где мы хотели разместить автовокзал. Жители с тяжелыми сумками и детьми в тридцатиградусный мороз так и будут подниматься и спускаться к третьему пассажирскому пути.

Я подготовил запрос в Правительство автономного округа с просьбой прояснить ситуацию с переходом на третий путь, улицу Западная, локомотивному депо и к дачным кооперативам – ждать его в итоговой версии или нет.

Буду дальше наблюдать и в рамках своих полномочий отстаивать конкорс. А вокзал, уверен, будет построен и введен в эксплуатацию уже в следующем году.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 321, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:43
Конкорс - это переход на третий Жд путь и переход на улицу Западная с эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан. Это была и есть главная фишкк всей реконструкции и сноса старого Жд Вокзала. Где же сегодня можно посмотреть обновлённый проект нового жд Вокзала? Почему его не представят для обсуждения городской общественности? Выясняется, что конкорс начинали обсуждать ещё в 2011 году. Что ветеран РЖД, Суворин Сергей Васильевич, консультировал Депутата Рината Айсина по этой теме. А Сергей Васильевич опытный профессионал в жд транспорте, который известен сургутянам, и как бывший инструктор промышленно-транспортного отдела Сургутского горкома партии, и как заведующий транспортным отделом Тюменского обкома партии, и как начальник Сургутского локомотивного депо станции Сургут. Словом профессионалы жд транспорта стояли у истоков реконструкции и обновления Сургутского жд Вокзала. Но затем что-то пошло не так. Процедура реконструкции стала как бы частным делом собственника Вокзала - РЖД. Прошёл снос, против которого много было прений и обсуждений. Но собственник сказал, что будем сносить. Снесли. Вокзальная история обрастает сегодня новыми неприятными подробностями. Под угрозой планы строительства конкорса на 3-й жд путь и на улицу Западная. Где же всё-таки будет наш многострадальный сургутский автовокзал? Вопросы, вопросы, вопросы. Ответов нет. А между тем через 4 месяца наступит знаменательное событие для города - юбилей: 50-лет прибытие первого рабочего поезда на станцию Сургут и окончание строительства Главного пути на «трассе мужества» Тюмень-Сургут. А тем временем, город встречает 50- летний юбилей снесенным вокзалом и торчащими металлическими колоннами каркаса будущего Вокзала. Даже за 50 лет жители города так и не получили комфортные условия для перехода по конкорсу с лифтами и эскалаторами на 3-й жд путь, с которого отправляются все поезда южного направления. Для сведения. Первый конкорс был построен в 1960 году на Челябинском железнодорожном вокзале. В 1960 году, когда в Шаиме была открыта первая Западно-Сибирская Нефть, которая дала новую жизнь этому некогда богом забытому краю. Прошло всего 15 лет и поезд пришёл из Тюмени в Сургут. А конкорс за 50 лет так построить не сумели. Или просто не захотели? Пусть, решили в РЖД, так и лазят пассажиры с чемоданами по лестницам и по открытому всем ветрам и дождям воздушному переходу на третий путь. И это творится в богатой и в нефтяной Югре. Это творится в полумиллионном городе, в третей экономике России. Это творится в реальном городе Трудовой Славы. Нет, слушайте это же издевательство над людьми.

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