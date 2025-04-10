Почему мы терпим измены: опрос ВЦИОМ и мнение психотерапевта

Каждый второй россиянин сталкивался с изменой, показывает свежий опрос ВЦИОМ. Что на самом деле стоит за этим выбором? Почему изменяют те, кто не хочет уходить? И как пережить такую боль? Мы обсудили эти вопросы с психотерапевтом Эрнестом Гизт, который развенчал популярные мифы об изменах и рассказал, как они влияют на отношения.

Измен стало больше – и об этом говорят открыто

Согласно опросу ВЦИОМ, 74% россиян уверены, что в их окружении происходят измены. Это резкий рост по сравнению с 55-60% в 2007 и 2023 годах. Только 13% считают неверность редкой или вовсе отсутствующей в их близком кругу. Более того, 39% опрошенных полагают, что люди стали изменять чаще, и только 9% – что реже.

Каждый второй сталкивался с неверностью лично: 42% говорят, что им изменяли, 37% признаются в собственной измене. Причем женщины чаще рассказывают о том, что им изменяли, а мужчины – о своей неверности.

Кто и когда чаще изменяет

До 34 лет чаще изменяют женщины. Они связывают это с большей свободой выбора, молодостью и отсутствием брачных обязательств. Но после 35 лет ситуация меняется – мужская неверность становится заметно выше и продолжает расти с возрастом. Например, между 35-44 и 45-59 годами доля неверных мужчин увеличивается на 10%, а после 60 лет – еще на 15%.

Объяснения у этого тренда разные: от роста финансовых возможностей и статуса до банального кризиса среднего возраста. При этом мужчины чаще считают измену допустимой (22% против 13% среди женщин), говорится в опросе.

Современное понимание измены – не только физическая близость. Эмоциональная дистанция, холодность, пренебрежение, а также онлайн-флирт и интимная переписка тоже воспринимаются как форма неверности. 8% опрошенных женщин считают даже фривольную переписку изменой, среди мужчин такого мнения придерживаются только 2%.

Причины измен: неудовлетворенность и «цепная реакция»

По мнению россиян, главные причины измен – это дефицит в отношениях: сексуальный, эмоциональный, коммуникативный. Люди ищут то, чего не хватает в браке. Не на последнем месте – психологические особенности партнера и ощущение дистанции.

Интересно, что распространен и так называемый «ответный» мотив: один партнер изменил – второй делает то же самое в отместку. Об этом чаще говорят мужчины и люди с опытом нескольких браков. Среди тех, кто был женат два-три раза, 53-83% сами изменяли, а 58-75% сталкивались с изменами со стороны партнера.

Мужчинам можно чуть больше?

Измена – табу, но степень осуждения разная. Как отмечают в результатах опроса, к мужской неверности россияне относятся немного терпимее, чем к женской (9% против 4%). И даже мужчины чаще считают, что мужская измена – «норма» (13% против 6% среди женщин).

Четверть россиян уверены, что полигамия у мужчин – «биологически обусловлена». В это верят одинаково часто и мужчины, и женщины. Причем с возрастом доля таких убеждений растет: от 5% среди зумеров до 36% у поколения застоя.

Жить в неведении или столкнуться с болью?

Чаще всего измена раскрывается случайно или становится известной через третьих лиц, отмечает ВЦИОМ. Прямое признание или разоблачение «на месте» случается значительно реже.

Зачастую это связано с тем, что изменяющие не хотят разрушать стабильность текущих отношений. В таком контексте неверность воспринимается не как разрыв, а как способ восполнить недостающее – будь то секс, эмоции или внимание.

На вопрос, стоит ли знать об измене, россияне разделились: 40% хотели бы знать правду, 42% – предпочли бы не знать. Мужчины чаще хотят знать (46%), а женщины, наоборот, чаще выбирают неведение, чтобы сохранить эмоциональный комфорт.

С возрастом стремление «не знать» только растет: от 5% среди молодежи до 59% у поколения застоя. Старшие респонденты чаще выбирают терпимость и сохранение семьи, даже если это значит не узнавать лишнего. Интересно, что чаще всего избегают правды те, кто уже в браке (49%) или сам изменял в прошлом (52%).

Причины измен, мифы, и как справиться с горем – мнение психотерапевта

Измена – это не всегда про предательство. Часто за ней скрывается желание остаться в отношениях, а не разрушить их. Именно с этого парадокса начинает разговор с корреспондентом siapress.ru клинический психолог, нейропсихолог и психотерапевт Эрнест Гизт.

«Как ни парадоксально, изменяют чаще всего те, кто не хочет уходить из отношений. Это очень странно звучит, но это так. Люди, которые изменяют – это те, кто хочет остаться в отношениях, но при этом им в них чего-то не хватает», – заявляет эксперт.

Главная причина, по его мнению, – внутренний дефицит и невозможность открыто о нем говорить. Если человек действительно хочет уйти, он просто уходит. А если остается и при этом изменяет – значит, не находит способа иначе справиться с недовольством.

Предугадать измену точно невозможно, подчеркивает Эрнест, но есть маркеры, на которые стоит обращать внимание. Один из ключевых – это доверие.

«Однозначно определить, способен ли человек изменить тебе – нельзя. Но любые незрелые или нездоровые отношения, это отношения, в которых нарушилась очень важная вещь. Это доверие», – объясняет он.

Отсутствие способности учитывать чувства, желания и ценности партнера – тревожный сигнал. Там, где нет уважения к границам другого, велика вероятность и других нарушений, в том числе измены.

Гизт также развенчивает популярные мифы на эту тему. Один из них – что мужчины якобы изменяют чаще.

«Да, когда-то давно это было так. Но сейчас среди молодых статистика уравнивается. И женщины, и мужчины изменяют совершенно одинаково», – подчеркивает эксперт.

По его словам, еще один устойчивый миф – идея, что партнера можно как-то привязать к себе. Но, на самом деле, это невозможно.

«Еще один миф о том, что партнера можно каким-то образом привязать к себе. Это не так. Отношения – это самая неопределенная часть нашей реальности. Потому что выбор другого человека никоим образом не находится в зоне нашего влияния. Мы бессильны перед выбором другого человека. Поэтому любые, даже самые замечательные отношения, могут в какой-то момент стать незрелыми, в которых кто-то может изменить. Единственный способ сделать так, чтобы люди не изменяли – это их кастрировать», – с иронией добавляет психотерапевт.

Что касается боли после измены, Гизт не дает простых рекомендаций. По его словам, с горем нельзя «справиться» в привычном смысле этого слова. Его можно только принять.

«Справиться с горем невозможно. Ему можно дать шанс, свободу и возможность потихоньку и органично протекать внутри тебя. Горю можно только помочь», – говорит он.

Важно и то, что измена – не всегда финал. Многие пары приходят на психотерапию, чтобы разобраться, что пошло не так, и попробовать начать сначала. И, по словам специалиста, у многих это действительно получается.

«Еще мне кажется, что для многих людей измена не является поводом для расставания. Многие люди приходят на психотерапию и пытаются выстраивать отношения заново. И у многих это получается», – подчеркивает Эрнест.

Он также дополнил, что особенно остро измену переживают те, кто находился с партнером в сильном эмоциональном слиянии.