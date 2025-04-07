Рассказываем, может ли новая идея «Россетей» ударить по промышленности Сургута

Глава компании «Россети» Андрей Рюмин предложил правительству запретить промышленным предприятиям напрямую подключаться к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), то есть к федеральным магистральным электросетям. Он направил письмо с такой инициативой вице-премьеру Александру Новаку. Вместо прямого подключения крупные компании должны будут пользоваться региональными сетями и платить более высокий совокупный тариф, передают РБК. Разбираемся, зачем нужна эта инициатива, как российские потребители оценили ее, и скажется ли это на компаниях Сургута.

Зачем нужна инициатива?

По словам Рюмина, сейчас у крупных промышленных потребителей есть возможность заключать прямые договоры с операторами магистральных сетей. Это обходится дешевле, потому что тариф в таких сетях не включает наценки региональных операторов и не участвует в системе перекрестного субсидирования населения. Некоторые предприятия даже строят собственные электростанции и совсем не платят за передачу электроэнергии.

В результате, говорит глава «Россетей», нагрузка по содержанию всей энергосистемы ложится на других потребителей ‒ тех, кто платит по единому «котловому» тарифу, включающему расходы и на региональные сети, и на поддержку населения. Это приводит к росту тарифов и убыткам распределительных сетевых компаний.

Чтобы изменить ситуацию, «Россети» предлагают:

‒ запретить подключение к ЕНЭС всем, кроме крупных сетевых компаний;

‒ обязать всех пользователей идти через регионального посредника (то есть платить не только магистральный тариф, но и дополнительные сборы);

‒ ввести новый вид тарифа для крупных потребителей с учетом объемов их энергопотребления (тариф ВН-2);

‒ позже рассмотреть вариант создания единого тарифа для всех компаний, подключенных к высоковольтным линиям (от 110 кВ и выше).

Что по этому поводу думают российские потребители?

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ), которая объединяет большинство крупных промышленных потребителей, раскритиковала идею. Там считают, что «Россети» пытаются залатать дыры в собственных финансах за счет промышленности. В АСПЭ заявили, что предприятия и так платят большую часть затрат сетевого комплекса, а предлагаемые меры только усилят нагрузку. Это, по их мнению, может подтолкнуть бизнес к еще большему сокращению потребления из общей энергосистемы и приведет к обратному эффекту, указали РБК.

В самой компании «Россети» настаивают, что цель инициативы – сделать систему оплаты более справедливой и убрать преференции. Там также говорят, что для перехода на новую систему потребителям дадут время: в течение переходного периода для них будет действовать особый тарифный режим.

Каких потребителей энергии Сургута затронет предложение «Россетей»

Редакция siapress.ru связалась с несколькими крупными потребителями электроэнергии Сургута. Большинство из них никак не затронет инициатива «Россетей». Так, например, специалист ООО «ЮРИЦ» отметил, что сейчас у них нет потребителей, которые были бы подключены к магистральным сетям.

«В настоящее время у нас нет потребителей, которые были бы подключены непосредственно к магистральным электросетям. Поэтому анализ последствий данного предложения нами не проводился», ‒ указали в компании.

В пресс-службе СГЭС корреспонденту siapress.ru объяснили, что предложение «Россетей» касается потребителей, которые подключены или планируют подключение к Единой национальной энергетической сети. Обычно такими потребителями выступает крупный энергоемкий бизнес или крупные промышленные предприятия. Основная часть потребителей таких как физические лица, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации подключены к распределительным сетям, а не к Единой национальной энергетической сети, поэтому принятие данного решения на них не скажется.

«Последствия для энергетической отрасли в целом будут зависеть от решений принятых правительством РФ по результатам рассмотрения предложений. Как повлияют данные решения на стоимость электроэнергии необходимо уточнять в компетентных органах. Установление цен (тарифов) в нашем регионе осуществляет Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО», ‒ указали в пресс-службе компании.

Аналогичный ответ корреспонденту издания дали и в «Газпром трансгаз Сургут». По словам пресс-службы, у них есть собственные дочерние предприятия, которые занимаются объектами энергоснабжения: «В структуре Группы компаний «Газпром» существует дочернее предприятие «Газпром энерго», а также есть акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень». У нас собственная развитая инфраструктура. Как дальше эти дочерние предприятия выстраивают взаимоотношения с «Россетями» сказать не могу».

Редакция siapress.ru пыталась связаться напрямую с «Россетями» для уточнения информации, однако, получить ответ не удалось.