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​Детей и стариков возвращаем на кнопочные телефоны?

Пока одни банки совершенствуют свои алгоритмы, чтобы не допустить онлайн-мошенничества, другие перекладывают ответственность на жертв обмана

​Детей и стариков возвращаем на кнопочные телефоны?
Фото из социальных сетей автора

То, что в последнее время происходит — это я про телефонных мошенников, — уже можно назвать одним словом: стихийное бедствие. Не знаю ни одного пожилого человека или ребенка, на кого бы не покусились мошенники.

Разговаривал на днях с дочерью — лишь по счастливой случайности недавно ей удалось в последний момент понять, что еще секунда и она останется без всего. Не так давно эти твари предприняли очень жесткую попытку украсть все сбережения пожилого отца. Методы различные, суть одна и та же — социальная инженерия.

Ну а вчера жертвой этих тварей стала 11-летняя дочка сотрудницы Bitkogan. Я специально хочу разобрать данную ситуацию. Может, в дальнейшем кому-то это поможет. При этом лично мне было крайне интересно, как

4 разных банка отреагировали на действия одних и тех же мошенников.

Девочка играет в популярную у детей игру Roblox, захотела купить внутреннюю валюту для оплаты дополнительных функций и доверилась «популярному блогеру из TikTok.

Далее все как во сне: просили сфотографировать мамины банковские приложения, открыть кредитку, сделать платеж по QR-коду, найти поиском в переписке полный номер карты по последним четырем цифрам... Когда девочка поняла, что что-то пошло не по плану, и попросила вернуть деньги, ей ответили: «Конечно, пришли номер СМС и сделай еще пару вещей, все вернем». Короче, полный джентельменский набор.

Мошенники начали с Т-Банка. Однако при попытке сделать перевод по СБП на карту Сбербанка одной из стран СНГ банк попросил прислать селфи. Затем запросил ответ на кодовый вопрос. Естественно, ребенок с этим не справился. Все подозрительные платежи были заблокированы, доступ в интернет-банк сохранен. Мошенники остались ни с чем.

Что я могу сказать — браво. Четкая работа. Доверял и продолжаю доверять банку.

Затем пришла очередь ВТБ. Здесь алгоритмы СБ банка поступили проще — при попытке подозрительной транзакции мгновенно был заблокирован личный кабинет, и пришла СМС: хотите разблокировать, пожалуйте с паспортом в офис. Прекрасно. Деньги не пострадали. Тоже конкретно и четко. Респект.

А теперь о двух других банках. Сразу хочу сказать, я никогда из этических соображений не позволю себе заниматься черным пиаром — ни в отношении различных структур, ни в отношении конкретных людей. Здесь важно не название, а подход. Скажу лишь, что оба эти банка более чем известны каждому россиянину.

Один из них спокойно пропустил явно подозрительный платеж. Сумма была небольшая, но тем не менее. Поздно вечером вдруг нестандартный платеж…

Но самым вопиющим был четвертый случай. В этом банке на счету лежали лишь 3 тысячи рублей, но на видном месте висело предложение оформить кредитную карту. Открыть кредитку удалось в пару кликов и сразу с лимитом 200. Затем по запросу лимит был увеличен еще на 30 тысяч рублей. Удача для мошенников. Далее ребенку было дано указание сделать платежи на присланный куаркод, а остаток перевести на свой счет в третьем банке. И оттуда платеж снова ушел по СБП на СНГшную карту Сбера.

Алгоритмы четвертного банка не смутило ни то, что кредитка открывалась глубокой ночью, ни то, что она начала опустошаться со скоростью света, ни запрос об увеличении лимита.

На следующий день, когда все вскрылось, банк, разумеется, очень вежливо помог заблокировать карты и так же вежливо сообщил, что деньги вернуть не получится. У вас их украли, а мы ни при чем — такой был смысл ответа. Ай молодцы.

Могу сказать, что после услышанной истории моментально забрал из этого банка достаточно серьезную сумму.

Интересная складывается картинка. Пока одни банки усовершенствуют свои алгоритмы, чтобы не допустить онлайн-мошенничества, другие перекладывают всю ответственность на жертв обмана.

А теперь вернемся к истокам. Друзья, то, что сегодня происходит, — чудовищно. Можно с уверенностью сказать: шанс на то, что КАЖДЫЙ ИЗ НАС, включая стариков и детей, будет целью мошенников сегодня практически стремится к 100%. К 100! Подумайте об этом.

Что делать?

Подумать над тем, чтобы временно попросить стариков и детей убрать современные телефоны. Возможно, вернуться к старой доброй кнопке. Понимаю — немногие согласятся.

И самое главное, озаботиться двухфакторной защитой. Поднять свою мадам сижу, сходить в банк. Узнать, как дополнительно можно защититься и что рекомендует сделать банк. Да и вообще важно понять, как в банке выстроена вот вся эта защита.

Вся ситуация серьезнее, чем кажется. Мошенники часто работают через Госуслуги. Они могут попытаться украсть не только деньги со счетов. Так что нужно еще и еще раз продумать вопрос защиты.

Самое главное, это даже не банки, а доверительная и доброжелательная атмосфера в семье. Наши дети и наши старики должны четко знать: любая непонятная ситуация — МЫ, каждый из нас, бросим все и придем на помощь. Ответим, что делать, и, главное, не дадим совершить ошибку.

P.S. Вышел новый закон о противодействии мошенникам. Кстати, он ужесточает ответственность банков.

Посмотрим, как этот закон будет работать. Скорее всего, мошенники постараются совершенствовать методы социальной инженерии. Так что на закон надеемся, но основа всего — это МЫ С ВАМИ. И наше критическое мышление, которое мы обязательно должны постоянно прививать всем нашим близким.

Почему борьба с телефонными мошенниками в России буксует − читайте на нашем портале.

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Сегодня в 13:45, просмотров: 185, комментариев: 0
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